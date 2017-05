Светская хроника за среду

Гарет Бэйл обдумывает переход в "Манчестер Юнайтед". "Челси" поборется за Кайла Уолкера. Александр Лакасетт откажет "Арсеналу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Вопреки появившимся слухам, "Манчестер Юнайтед" не близок к приобретению атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. (The Sun)



Вингер "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Юнайтед" этим летом. (talkSPORT)



Бэйл предпочтет отправиться в "Юнайтед", нежели вернуться в "Тоттенхэм" или присоединиться к "Челси". (Diaro Gol)



"Юнайтед" надеется обойти "Барселону" в борьбе за защитника ПСЖ Маркиньоса, предложив парижанам 60 млн. фунтов в качестве отступных. (The Sun)



"Челси" готов обсудить продажу вингера Виллиана в "Юнайтед". (Daily Express)



Грядущим летом "Челси" потратит более 200 миллионов фунтов на минимум шесть новичков. (The Independent)



"Челси" поспорит с "Манчестер Сити" за защитника "Тоттенхэма" Кайла Уолкера, оцениваемого в 40 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Защитник "Сити" Пабло Сабалета продолжит карьеру в "Вест Хэме", куда он перейдет свободным агентом. (TYSports)



"Арсенал" заинтересован в юном нападающем "Челси" Тэмми Абрахэме. (The Sun)



Нападающий "Лиона" Александр Лакасетт откажет "Арсеналу" ради перехода в "Атлетико". (Daily Mirror)



"Реал Бетис" ведет переговоры с вингером "Сити" Нолито, который готов вернуться на родину после всего одного года в Англии. (BBC)



"Эвертон" интересуется Алексом Окслейд-Чемберленом и Тео Уолкоттом из "Арсенала". (Daily Express)



Нападающий "Фрайбурга" Максимилиан Филипп заинтересовал "Тоттенхэм". (Kicker)



"Ливерпуль" может сделать предложение по полузащитнику "Барселоны" Рафинье. (Liverpool Echo)



"Кристал Пэлас" готов начать переговоры о выкупе защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Evening Standard)



Опасаясь ухода своего капитана Уэса Моргана в "Ньюкасл", "Лестер" сделает предложение по защитнику "Халла" Харри Магуайру. (Daily Mirror)



Другое



"Интер" смирился с тем, что не сможет переманить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. (Evening Standard)



Арсен Венгер останется на посту главного тренера "Арсенала" в следующем сезоне — соответствующие гарантии он предоставил защитнику "Шальке-04" Сеаду Колашинацу, который перейдет к "канонирам" свободным агентом. (Daily Express)



"Челси" устроит чемпионский парад в воскресенье 28 мая — на следующий день после финала Кубка Англии против "Арсенала". (Sky Sports)



Финалист плей-офф Чемпионшипа "Рединг" перешел в руки китайских бизнесменов. (Sky Sports)



Компания Vodafone отказалась от сделки по переименованию Олимпийского стадиона стоимостью 20 млн. фунтов в год. (Evening Standard)



"Юнайтед" ожидает заработать рекордные деньги в этом сезоне — в районе 560-570 млн. фунтов. (The Telegraph)



Если "Юнайтед" не выиграет финал Лиги Европы и не обеспечит себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон, то недополучит 50 млн. фунтов спонсорских денег. (BBC)



Нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович вернулся из Америки после операции на колене. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" остался единственным клубом Премьер-Лиги, не имеющим своей женской команды. (The Independent)