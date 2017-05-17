Да Хеа, возможно, сыграл свой последний матч за "Юнайтед"

Серхио Ромеро, Жоэл Перейра и Давид Де Хеа Голкипер Давид Де Хеа уже сыграл свой последний матч в этом сезоне — а, возможно, и за "Манчестер Юнайтед" вообще.

Ранее в мае Моуриньо объявил, что ворота команды в финале Лиги Европы против "Аякса" 24 мая будет защищать Серхио Ромеро. Также Жозе говорил, что в заключительном матче сезона Премьер-Лиги, против "Кристал Пэлас" за три дня до выезда в Стокгольм, сыграет юный Жоэл Перейра.

Кроме того, в среду вечером "Юнайтед" предстоит провести отложенный матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона". Ожидается, что в нем Моуриньо даст практику Ромеро, дабы аргентинец остался в тонусе к финалу. Это означает, что Де Хеа, первый номер "красных дьяволов", уже не сыграет в остатке сезона.

"Жоэл Перейра — великолепный голкипер, и я собираюсь дать ему сыграть в одном из трех оставшихся матчей. Мы обладаем двумя опытными голкиперами и этим молодым парнем, который, на мой взгляд, станет первым номером в сборной Португалии. Мы вырастили его в своем клубе", — цитирует Моуриньо Daily Mail.

Учитывая настойчивые слухи, сватающие Де Хеа в "Реал", можно предположить, что Давид уже сыграл свой последний матч в карьере за "Юнайтед". В августе 2015, когда испанец настойчиво пытался уехать в Королевский клуб, он тоже был отстранен от игр за "дьяволов".


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Перейра, Ромеро

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. cleverley88 17.05.2017 09:53 # cleverley88
    Жоэл Перейра очень талантлив. Видел его игру за резерв. Парень просто огонь. В будущем может запросто заменить Де Хеа! Так что, если отпустим испанца, мы ничего не потеряем! Если Моур верит в таланта этого парня, то значит не зря!!!!

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  2. chebrec 17.05.2017 09:51 # chebrec
    мю клуб трамплин для топ клубов. На повышение пойдет

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  3. manboy 17.05.2017 09:50 # manboy
    Ему давно уже пора уйти. Если есть желание , надо отпускать . Тем более, что МЮ , с таким отношением игроков к чемпионату ,ничего не светит.

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  4. carrick-16 17.05.2017 09:47 # carrick-16
    Надеюсь останется.

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  5. toledo 17.05.2017 09:34 # toledo
    да в этот раз 100% уйдет, уже и НАвас показал уровень свой и нет сомнений в покупке гк, и оставлять трансфер на последний день никто не будет, как в прошлый раз.

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  6. dragonishka 17.05.2017 09:32 # dragonishka
    Щас бы проебать единственного топаря.

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  7. nismo21 17.05.2017 09:25 # nismo21
    puhovik-vengera
    И кто теперь будет тащить это болото???

    твоя мамка лол)))

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  8. van-der-slav 17.05.2017 09:24 # van-der-slav
    Вся новость ради последнего абзаца который основан на слухах. Ничего нового нет в этой статье

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  9. puhovik-vengera 17.05.2017 09:01 # puhovik-vengera
    И кто теперь будет тащить это болото???

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