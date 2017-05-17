Да Хеа, возможно, сыграл свой последний матч за "Юнайтед"
Голкипер Давид Де Хеа уже сыграл свой последний матч в этом сезоне — а, возможно, и за "Манчестер Юнайтед" вообще.
Ранее в мае Моуриньо объявил, что ворота команды в финале Лиги Европы против "Аякса" 24 мая будет защищать Серхио Ромеро. Также Жозе говорил, что в заключительном матче сезона Премьер-Лиги, против "Кристал Пэлас" за три дня до выезда в Стокгольм, сыграет юный Жоэл Перейра.
Кроме того, в среду вечером "Юнайтед" предстоит провести отложенный матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона". Ожидается, что в нем Моуриньо даст практику Ромеро, дабы аргентинец остался в тонусе к финалу. Это означает, что Де Хеа, первый номер "красных дьяволов", уже не сыграет в остатке сезона.
"Жоэл Перейра — великолепный голкипер, и я собираюсь дать ему сыграть в одном из трех оставшихся матчей. Мы обладаем двумя опытными голкиперами и этим молодым парнем, который, на мой взгляд, станет первым номером в сборной Португалии. Мы вырастили его в своем клубе", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
Учитывая настойчивые слухи, сватающие Де Хеа в "Реал", можно предположить, что Давид уже сыграл свой последний матч в карьере за "Юнайтед". В августе 2015, когда испанец настойчиво пытался уехать в Королевский клуб, он тоже был отстранен от игр за "дьяволов".
17.05.2017 09:00
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Последние комментарии:
Жоэл Перейра очень талантлив. Видел его игру за резерв. Парень просто огонь. В будущем может запросто заменить Де Хеа! Так что, если отпустим испанца, мы ничего не потеряем! Если Моур верит в таланта этого парня, то значит не зря!!!!
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мю клуб трамплин для топ клубов. На повышение пойдет
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Ему давно уже пора уйти. Если есть желание , надо отпускать . Тем более, что МЮ , с таким отношением игроков к чемпионату ,ничего не светит.
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Надеюсь останется.
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да в этот раз 100% уйдет, уже и НАвас показал уровень свой и нет сомнений в покупке гк, и оставлять трансфер на последний день никто не будет, как в прошлый раз.
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Щас бы проебать единственного топаря.
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puhovik-vengera
И кто теперь будет тащить это болото???
твоя мамка лол)))
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Вся новость ради последнего абзаца который основан на слухах. Ничего нового нет в этой статье
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И кто теперь будет тащить это болото???
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