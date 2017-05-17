Да Хеа, возможно, сыграл свой последний матч за "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа уже сыграл свой последний матч в этом сезоне — а, возможно, и за "Манчестер Юнайтед" вообще.

Ранее в мае Моуриньо объявил, что ворота команды в финале Лиги Европы против "Аякса" 24 мая будет защищать Серхио Ромеро. Также Жозе говорил, что в заключительном матче сезона Премьер-Лиги, против "Кристал Пэлас" за три дня до выезда в Стокгольм, сыграет юный Жоэл Перейра.



Кроме того, в среду вечером "Юнайтед" предстоит провести отложенный матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона". Ожидается, что в нем Моуриньо даст практику Ромеро, дабы аргентинец остался в тонусе к финалу. Это означает, что Де Хеа, первый номер "красных дьяволов", уже не сыграет в остатке сезона.



"Жоэл Перейра — великолепный голкипер, и я собираюсь дать ему сыграть в одном из трех оставшихся матчей. Мы обладаем двумя опытными голкиперами и этим молодым парнем, который, на мой взгляд, станет первым номером в сборной Португалии. Мы вырастили его в своем клубе", — цитирует Моуриньо Daily Mail.



Учитывая настойчивые слухи, сватающие Де Хеа в "Реал", можно предположить, что Давид уже сыграл свой последний матч в карьере за "Юнайтед". В августе 2015, когда испанец настойчиво пытался уехать в Королевский клуб, он тоже был отстранен от игр за "дьяволов".