Венгер: "У нас хорошие шансы на топ-4"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер по-прежнему считает, что у его команды есть "хорошие шансы" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Во вторник вечером "канониры" провели отложенный матч Премьер-Лиги, отпраздновав победу 2:0 над "Сандерлендом" благодаря дублю Алексиса Санчеса. Однако за тур до завершения сезона подопечные Венгера продолжают находиться вне зоны Лиги Чемпионов.



Чтобы все-таки ворваться в топ-4, "Мидлсбро", совершающий выезд к "Ливерпулю", или "Уотфорд", дома принимающий "Манчестер Сити", должны оказать услугу "Арсеналу" в воскресенье, и Арсен считает, что шансы на это ненулевые.



"Я не думаю о процентной вероятности. Я просто думаю: "Давайте сами выиграем у "Эвертона". Даже если твои шансы 1%, ты должен быть сосредоточен на все 100%, однако я думаю, у нас есть хорошие шансы. Если мы выиграем, то это будет впервые, когда команда с 75 очками не попадет в топ-4".



"Я 20 лет говорил: "Вы правда считаете, что в попадании в топ-4 нет ничего особенного?" Я не знаю, почему, но внезапно это стало таким важным, и я весьма удивлен. Я хочу сделать абсолютно все, чтобы мы добились этого, но давайте наберем 75 очков, а там будет видно. Хочется, чтобы все команды сражались, как "Сандерленд" сегодня вечером. После этого останется смириться с результатами", — цитирует Венгера The Guardian.