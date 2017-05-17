Щесны открыт к возвращению в "Арсенал"

Голкипер "Ромы" Войцех Щесны заявил, что готов вернуться в "Арсенал" после истечения своей аренды и получить второй шанс в команде Арсена Венгера.

Когда два года назад "канониры" приобрели Петра Чеха у "Челси", Щесны предпочел отправиться в "Рому" на правах годичной аренды, которая впоследствии была продлена на весь текущий сезон.



Однако совсем скоро арендное соглашение истекает, а римский клуб не спешит выкупать трансфер 27-летнего поляка, 14 раз сохранившего свои ворота на замке в 36 матчах Серии А.



Щесны не скрывает, что счастлив в "Роме", однако если "Арсенал" решит его вернуть, он готов составить конкуренцию Чеху.



"Останусь ли я в "Роме"? Я счастлив здесь. Я чувствую, что вырос как голкипер, однако летом мне нужно будет принять решение. В данный момент я остаюсь игроком "Арсенала", и когда моя аренда истечет, я должен буду вернуться. Я всегда говорил, что был бы счастлив вернуться".



"Как я уже сказал, что бы ни произошло, решение будет принято не сейчас, а только через месяц или два".



"Я приехал сюда после ужасного сезона. Я переживал сложный период. Хорошо, что мне предоставилась возможность встряхнуть свою карьеру. Здесь я начал все заново, а новые испытания и новая лига помогли мне стать более зрелым игроком".



"Мой лучший сезон? Да, я бы сказал так. Уж точно в плане стабильности. Я чувствую, что еще никогда не демонстрировал столь качественную игру, как сейчас", — сообщил Щесны BT Sport.