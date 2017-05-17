"Юнайтед" предложит Кэррику новый однолетний контракт

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик провел позитивные переговоры с клубом и теперь ожидает получить новый однолетний контракт.

Напомним, Кэррик выступает за "красных дьяволов" с 2006 года, когда он был куплен у "Тоттенхэма" за 18.6 миллионов фунтов. С тех пор Майкл провел 457 матчей за клуб с учетом всех соревнований и забил 24 гола.



Ранее в этом сезоне "Юнайтед" решил отметить преданность Кэррика клубу благодарственным матчем, который состоится 4 июня на "Олд Траффорд". Однако это будет отнюдь не прощание 35-летнего полузащитника с "дьяволами".



Как стало известно BBC, игрок и клуб провели позитивные переговоры о продлении своего истекающего контракта. Теперь обе стороны полны уверенности, что в следующем сезоне Кэррик продолжит выступать за "Юнайтед".



Добавим, что за время выступлений в Манчестере Кэррик пять раз выигрывал титул Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, Кубок Англии и дважды Кубок Лиги. Возможно, на следующей неделе Майклу удастся пополнить эту коллекцию трофеем Лиги Европы.