"Рединг" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

Одолев по сумме двух матчей "Фулхэм", "Рединг" забронировал себе путевку на "Уэмбли" в финал плей-офф Чемпионшипа.

В прошлую субботу "роялисты" и "дачники" разошлись миром (1:1), поэтому все должно было решиться во вторник вечером в ответном матче. На сей раз удача улыбнулась команде Япа Стама, которая одержала минимальную победу благодаря реализованному Янном Керморгантом пенальти на 49-й минуте и героической игре своего голкипера Али Аль-Хабси.



Таким образом, "Рединг", завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте, выходит в финал плей-офф, где сыграет с "Шеффилд Уэнсдей" или "Хаддерсфилдом", чья первая встреча голов не принесла.