"Рединг" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

Янн Керморгант Одолев по сумме двух матчей "Фулхэм", "Рединг" забронировал себе путевку на "Уэмбли" в финал плей-офф Чемпионшипа.

В прошлую субботу "роялисты" и "дачники" разошлись миром (1:1), поэтому все должно было решиться во вторник вечером в ответном матче. На сей раз удача улыбнулась команде Япа Стама, которая одержала минимальную победу благодаря реализованному Янном Керморгантом пенальти на 49-й минуте и героической игре своего голкипера Али Аль-Хабси.

Таким образом, "Рединг", завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте, выходит в финал плей-офф, где сыграет с "Шеффилд Уэнсдей" или "Хаддерсфилдом", чья первая встреча голов не принесла.


Метки Рединг, Фулхэм, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2017 00:10

Количество просмотров Просмотров: 431

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. whitecolor 17.05.2017 00:34 # whitecolor
    Фулхэм бы лучше

    (ответить)

  2. wolfsmensch 17.05.2017 00:28 # wolfsmensch
    в этой паре был за Фулхэм

    (ответить)

  3. chebrec 17.05.2017 00:12 # chebrec
    Жаль фулхем

    (ответить)

  4. obey-mikel 17.05.2017 00:11 # obey-mikel
    рединг уебское название, пускай Хаддерсфилд выходит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: