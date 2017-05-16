"Сити" легко разобрался с "Вест Бромвичем"

"Манчестер Сити" вплотную приблизился к оформлению путевки в Лигу Чемпионов, легко обыграв в домашних стенах "Вест Бромвич" — 3:1.

Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола освежил состав своей команды с помощью Александра Коларова и Серхио Агуэро, которые заменили Гаэля Клиши и Рахима Стерлинга.



У "дроздов" Марк Уилсон, Клаудио Якоб и Насер Шадли появились вместо Гарета Макаули, Джеймса Макклина и Сэма Филда.



"Вест Бромвич" сразу же ушел в глухую оборону и даже не пытался контратаковать, едва волоча ноги. Складывалось впечатление, что гол — это вопрос времени. И на 27-й минуте взятие ворот случилось. Агуэро пяткой сделал передачу на Кевина Де Брюйне, который ворвался в штрафную по левому краю и прострелил на Габриэля Жезуса, Бразилец с метра поразил цель — 1:0.



Тут же "Сити" оформил и второй гол. Жезус, оказавшись по жестким прессингом обороны, все-таки смог скинуть мяч Де Брюйне, а тот пробил в касание с подступов к штрафной площади — 2:0.



Игра складывалась для "горожан" как по маслу, и после двух голов они позволили себе немного расслабиться. Однако "дрозды" даже не попытались изменить игру и на 57-й минуте пропустили снова. Яя Туре сыграл в стенку с Агуэро, ворвался в штрафную по центру и пробил Бена Фостера — 3:0.



На трех голах "Сити" успокоился, хотя при должном желании мог забить еще. В остатке матча Гвардиола выпустил Пабло Сабалету, позволив тому попрощаться с "Этихад", а затем заменил Венсана Компани, благодаря чему покидающий клуб аргентинец смог примерить капитанскую повязку.



"Вест Бромвич" же в концовке несколько оживился и на 87-й минуте Хэл Робсон-Кану неотразимо пробил с линии вратарской после прострела Аллана Ньома с правого фланга — 3:1.



"Вест Бромвич" сыграл чрезвычайно вяло и даже лениво. В какой-нибудь другой раз "дрозды" и могли доставить проблем "Сити", однако в этот вечер они еле переставляли ноги, и "горожане" легко победили.



"Манчестер Сити" — "Вест Бромвич". Отчет о матче