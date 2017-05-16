"Арсенал" обыграл "Сандерленд" благодаря дублю Санчеса

Дубль Алексиса Санчеса обеспечил "Арсеналу" победу над последней командой Премьер-Лиги "Сандерлендом" — 2:0.

Несмотря на проблемы с бедром, нападающий Алексис Санчес все же сохранил за собой место в стартовом составе "канониров". Киран Гиббс и Аарон Рэмси вышли вместо Лорана Косьелни и Франсиса Кокелена.



Пару перестановок произвел и наставник "котов" Дэвид Мойес, доверившись Брайану Овьедо и Ли Каттермолу.



Хозяевам "Эмирейтс" удалось поразить ворота Джордана Пикфорда уже на восьмой минуте, однако гол не был засчитан, ведь Оливье Жиру рукой подправил мяч после удара Санчеса с дистанции.



Вскоре Пикфорд совершил отличный сейв, не позволив отличиться Жиру. "Арсенал" владел подавляющим игровым преимуществом и до перерыва нанес уйму ударов — правда, в створ попал еще лишь однажды.



Во втором тайме "Сандерленд" стал предпринимать робкие, но все же попытки атаковать. "Канониры" еще пару раз потревожили Пикфорда, однако этого было недостаточно для забитого гола.



И все-таки на 72-й минуте оборона гостей дала сбой. Гранит Джака забросил мяч верхом в штрафную на Месута Озила, тот сделал скидку вдоль ворот на Санчеса, который в касание отправил снаряд в сетку — 1:0.



"Арсенал" решил не сбавлять обороты и на 81-й минуте снял все вопросы об исходе матча. Пикфорд парировал удар Жиру высоко поднятой ногой, однако тут же на добивании головой сыграл Санчес — 2:0.



Единственным игроком "Сандерленда", который продемонстрировал желание сражаться в этом матче, был голкипер Джордан Пикфорд, однако его героическая игра не уберегла "котов" от поражения. "Арсенал" был лучше и настойчивее, наработав на эту победу.



"Арсенал" — "Сандерленд". Отчет о матче