"Арсенал" обыграл "Сандерленд" благодаря дублю Санчеса

Алексис Санчес Дубль Алексиса Санчеса обеспечил "Арсеналу" победу над последней командой Премьер-Лиги "Сандерлендом" — 2:0.

Несмотря на проблемы с бедром, нападающий Алексис Санчес все же сохранил за собой место в стартовом составе "канониров". Киран Гиббс и Аарон Рэмси вышли вместо Лорана Косьелни и Франсиса Кокелена.

Пару перестановок произвел и наставник "котов" Дэвид Мойес, доверившись Брайану Овьедо и Ли Каттермолу.

Хозяевам "Эмирейтс" удалось поразить ворота Джордана Пикфорда уже на восьмой минуте, однако гол не был засчитан, ведь Оливье Жиру рукой подправил мяч после удара Санчеса с дистанции.

Вскоре Пикфорд совершил отличный сейв, не позволив отличиться Жиру. "Арсенал" владел подавляющим игровым преимуществом и до перерыва нанес уйму ударов — правда, в створ попал еще лишь однажды.

Во втором тайме "Сандерленд" стал предпринимать робкие, но все же попытки атаковать. "Канониры" еще пару раз потревожили Пикфорда, однако этого было недостаточно для забитого гола.

И все-таки на 72-й минуте оборона гостей дала сбой. Гранит Джака забросил мяч верхом в штрафную на Месута Озила, тот сделал скидку вдоль ворот на Санчеса, который в касание отправил снаряд в сетку — 1:0.

"Арсенал" решил не сбавлять обороты и на 81-й минуте снял все вопросы об исходе матча. Пикфорд парировал удар Жиру высоко поднятой ногой, однако тут же на добивании головой сыграл Санчес — 2:0.

Единственным игроком "Сандерленда", который продемонстрировал желание сражаться в этом матче, был голкипер Джордан Пикфорд, однако его героическая игра не уберегла "котов" от поражения. "Арсенал" был лучше и настойчивее, наработав на эту победу.

"Арсенал" — "Сандерленд". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2017 23:35

Количество просмотров Просмотров: 1064

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 17.05.2017 00:10 # chebrec
    Санчес топ

    (ответить)

  2. akadam 17.05.2017 00:03 # akadam
    Это не про "Сандерленд" в отпускном настроении Венгер толковал?

    (ответить)

  3. mousta 16.05.2017 23:55 # mousta
    https://m.vk.com/photo-75450980_456250233?rev=1&post=-75450980_330451&from=profile


    Красиво!

    (ответить)

  4. golokante 16.05.2017 23:55 # golokante
    Ладно, Санчес, переезжай. Заслужил. Так уж и быть.

    (ответить)

  5. superglor 16.05.2017 23:53 # superglor
    Помогите Даше решить при каком раскладе Арсиноль может попасть в ЛЧ если Ливарполь выигрывает свой следующий матч?

    (ответить)

  6. mancityman 16.05.2017 23:52 # mancityman
    Уходит Легенда, спасибо тебе Пабло !

    (ответить)

  7. awesome-arsenal 16.05.2017 23:50 # awesome-arsenal
    Шансов мало, оно и к лучшему, по хорошему место 9 занять бы чтобы вообще без еврокубков

    (ответить)

  8. psymusic 16.05.2017 23:48 # psymusic
    Орсиноль все равно пятый останецца, поздно доктор, я уже умер. Заиграл млять венгерка.

    (ответить)

  9. don-antonio 16.05.2017 23:47 # don-antonio
    *Атсасенал. Поправьте, пожалуйстаПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  10. paul-shark 16.05.2017 23:42 # paul-shark
    Просто ЛФК.

    (ответить)

  11. reeker 16.05.2017 23:40 # reeker
    А я так хотел вновь увидеть Фулхэм в АПЛ.

    (ответить)

  12. john-henry 16.05.2017 23:40 # john-henry
    интрига последнего тура: кто станет бомбардиром в очной дуэли

    (ответить)

  13. knvlay 16.05.2017 23:39 # knvlay
    бл, там рединг выбил фулхэм

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: