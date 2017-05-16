"Арсенал" обыграл "Сандерленд" благодаря дублю Санчеса
Дубль Алексиса Санчеса обеспечил "Арсеналу" победу над последней командой Премьер-Лиги "Сандерлендом" — 2:0.
Несмотря на проблемы с бедром, нападающий Алексис Санчес все же сохранил за собой место в стартовом составе "канониров". Киран Гиббс и Аарон Рэмси вышли вместо Лорана Косьелни и Франсиса Кокелена.
Пару перестановок произвел и наставник "котов" Дэвид Мойес, доверившись Брайану Овьедо и Ли Каттермолу.
Хозяевам "Эмирейтс" удалось поразить ворота Джордана Пикфорда уже на восьмой минуте, однако гол не был засчитан, ведь Оливье Жиру рукой подправил мяч после удара Санчеса с дистанции.
Вскоре Пикфорд совершил отличный сейв, не позволив отличиться Жиру. "Арсенал" владел подавляющим игровым преимуществом и до перерыва нанес уйму ударов — правда, в створ попал еще лишь однажды.
Во втором тайме "Сандерленд" стал предпринимать робкие, но все же попытки атаковать. "Канониры" еще пару раз потревожили Пикфорда, однако этого было недостаточно для забитого гола.
И все-таки на 72-й минуте оборона гостей дала сбой. Гранит Джака забросил мяч верхом в штрафную на Месута Озила, тот сделал скидку вдоль ворот на Санчеса, который в касание отправил снаряд в сетку — 1:0.
"Арсенал" решил не сбавлять обороты и на 81-й минуте снял все вопросы об исходе матча. Пикфорд парировал удар Жиру высоко поднятой ногой, однако тут же на добивании головой сыграл Санчес — 2:0.
Единственным игроком "Сандерленда", который продемонстрировал желание сражаться в этом матче, был голкипер Джордан Пикфорд, однако его героическая игра не уберегла "котов" от поражения. "Арсенал" был лучше и настойчивее, наработав на эту победу.
"Арсенал" — "Сандерленд". Отчет о матче
16.05.2017 23:35
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Последние комментарии:
Санчес топ
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Это не про "Сандерленд" в отпускном настроении Венгер толковал?
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https://m.vk.com/photo-75450980_456250233?rev=1&post=-75450980_330451&from=profile
Красиво!
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Ладно, Санчес, переезжай. Заслужил. Так уж и быть.
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Помогите Даше решить при каком раскладе Арсиноль может попасть в ЛЧ если Ливарполь выигрывает свой следующий матч?
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Уходит Легенда, спасибо тебе Пабло !
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Шансов мало, оно и к лучшему, по хорошему место 9 занять бы чтобы вообще без еврокубков
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Орсиноль все равно пятый останецца, поздно доктор, я уже умер. Заиграл млять венгерка.
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*Атсасенал. Поправьте, пожалуйста
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Просто ЛФК.
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А я так хотел вновь увидеть Фулхэм в АПЛ.
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интрига последнего тура: кто станет бомбардиром в очной дуэли
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бл, там рединг выбил фулхэм
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