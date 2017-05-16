Смоллинг: "У меня очень хорошие отношения с Моуриньо"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что он остается в очень хороших отношениях с Жозе Моуриньо, несмотря на публичную критику со стороны тренера в свой адрес.

В прошлом месяце португальский наставник "красных дьяволов" достаточно жестко высказался насчет Смоллинга и Фила Джонса, выразив недовольство по поводу скорости их восстановления после травм.



Однако Крис, пропустивший девять матчей в апреле, позитивно воспринял требование Моуриньо, чтобы игроки были готовы жертвовать собой ради команды. Именно к этому и стремился Смоллинг.



"Можно увидеть в этом позитив, ведь тренер хочет поскорее увидеть тебя на поле. Он хочет, чтобы ты играл за него, чтобы ты сражался за него".



"Конечно, при травме колена существуют определенные протоколы, которые необходимо соблюсти. Но мы с медицинским штабом и тренерами постоянно старались изо всех сил".



"Будучи игроками, мы не хотим сидеть на лавке или смотреть матчи из директорской ложи. Это не весело. Мы старались, как только могли, и я рад вернуться в строй".



"Мы очень плотно общались с тренером, и у нас очень хорошие отношения. На протяжении всего периода, что я был травмирован, мы регулярно разговаривали насчет процесса восстановления и насчет того, когда я смогу вернуться. Это хорошо, что тренер хочет поскорее задействовать тебя, ведь в конечном счете именно он решает, играть тебе или нет", — сообщил Смоллинг Sky Sports.