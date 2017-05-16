Венгер подумывал перевести "Арсенал" на схему с тремя защитниками еще в ноябре

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что задумывался о переводе своей команды на схему с тремя защитниками еще в прошлом году.

В этом сезоне, наблюдая за успехами "Челси", тренеры многих клубов Премьер-Лиги попробовали играть с тремя защитниками, и Венгер не остался в стороне. Смена тактический модели позволила "канонирам" выиграть шесть из семи последних матчей.



Как признается Арсен, он мог перевести "Арсенал" на новую схему еще осенью, но затем решил продолжать играть с четырьмя защитниками, чтобы не ограничивать атакующую мощь своей команды.



"Мы отказались от этого, потому что нам нравится атаковать, а схема с тремя защитниками чуть больше ориентирована на оборону. Кроме того, в то время, в отличие от настоящего момента, не были доступны игроки с подходящими характеристиками. Робу Холдингу все еще не хватало опыта. Кажется мы задумывались об этом в ноябре".



"Мы вовсе не собирались подражать "Челси", но когда ты так давно находишься у бровки, то чувствуешь что, если тебе туго даются матчи и некоторые определяющие эпизоды, то оборонительные проблемы можно компенсировать забитыми голами. Однако это не всегда удается, особенно когда уверенность в себе падает, и тогда можно прибегнуть к изменению схемы", — цитирует Венгера Daily Mail.