Венгер подумывал перевести "Арсенал" на схему с тремя защитниками еще в ноябре
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что задумывался о переводе своей команды на схему с тремя защитниками еще в прошлом году.
В этом сезоне, наблюдая за успехами "Челси", тренеры многих клубов Премьер-Лиги попробовали играть с тремя защитниками, и Венгер не остался в стороне. Смена тактический модели позволила "канонирам" выиграть шесть из семи последних матчей.
Как признается Арсен, он мог перевести "Арсенал" на новую схему еще осенью, но затем решил продолжать играть с четырьмя защитниками, чтобы не ограничивать атакующую мощь своей команды.
"Мы отказались от этого, потому что нам нравится атаковать, а схема с тремя защитниками чуть больше ориентирована на оборону. Кроме того, в то время, в отличие от настоящего момента, не были доступны игроки с подходящими характеристиками. Робу Холдингу все еще не хватало опыта. Кажется мы задумывались об этом в ноябре".
"Мы вовсе не собирались подражать "Челси", но когда ты так давно находишься у бровки, то чувствуешь что, если тебе туго даются матчи и некоторые определяющие эпизоды, то оборонительные проблемы можно компенсировать забитыми голами. Однако это не всегда удается, особенно когда уверенность в себе падает, и тогда можно прибегнуть к изменению схемы", — цитирует Венгера Daily Mail.
16.05.2017 21:00
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Это как "ещё 10 лет назад хотел купить ..... ,но..."
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в чемпионский сезон Моуриньо в 14\15 начал зимой косить под Челси, играя от соперника против топ-клубов.
В этом сезоне начал косить под Конте. Просто тренер-приспособленец. Как и покеттино. Не ровня Моуру и Конте
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Вене стыдно признаться что он как и все в топ 6 тупо как попугаи начали копировать стиль самого успешного тренера лиги. Правы были люди говорившие что проблема лиги в тупых тренерах , хотя шарлатан и Маур тоже провалились
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Венгер такой Венгер
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Выиграл бы чемпионат
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ах ах ах ах ах ах
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