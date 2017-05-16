Венгер подумывал перевести "Арсенал" на схему с тремя защитниками еще в ноябре

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что задумывался о переводе своей команды на схему с тремя защитниками еще в прошлом году.

В этом сезоне, наблюдая за успехами "Челси", тренеры многих клубов Премьер-Лиги попробовали играть с тремя защитниками, и Венгер не остался в стороне. Смена тактический модели позволила "канонирам" выиграть шесть из семи последних матчей.

Как признается Арсен, он мог перевести "Арсенал" на новую схему еще осенью, но затем решил продолжать играть с четырьмя защитниками, чтобы не ограничивать атакующую мощь своей команды.

"Мы отказались от этого, потому что нам нравится атаковать, а схема с тремя защитниками чуть больше ориентирована на оборону. Кроме того, в то время, в отличие от настоящего момента, не были доступны игроки с подходящими характеристиками. Робу Холдингу все еще не хватало опыта. Кажется мы задумывались об этом в ноябре".

"Мы вовсе не собирались подражать "Челси", но когда ты так давно находишься у бровки, то чувствуешь что, если тебе туго даются матчи и некоторые определяющие эпизоды, то оборонительные проблемы можно компенсировать забитыми голами. Однако это не всегда удается, особенно когда уверенность в себе падает, и тогда можно прибегнуть к изменению схемы", — цитирует Венгера Daily Mail.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2017 21:00

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  1. mr-tsoy 16.05.2017 21:23 # mr-tsoy
    эта статья уже была

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  2. mr-terry 16.05.2017 21:10 # mr-terry
    Это как "ещё 10 лет назад хотел купить ..... ,но..."

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  3. farot 16.05.2017 21:09 # farot
    в чемпионский сезон Моуриньо в 14\15 начал зимой косить под Челси, играя от соперника против топ-клубов.
    В этом сезоне начал косить под Конте. Просто тренер-приспособленец. Как и покеттино. Не ровня Моуру и Конте

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  4. gio 16.05.2017 21:08 # gio
    Вене стыдно признаться что он как и все в топ 6 тупо как попугаи начали копировать стиль самого успешного тренера лиги. Правы были люди говорившие что проблема лиги в тупых тренерах , хотя шарлатан и Маур тоже провалились

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  5. suarezov 16.05.2017 21:05 # suarezov
    Венгер такой Венгер

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  6. akado 16.05.2017 21:05 # akado
    Выиграл бы чемпионат

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  7. mirassan 16.05.2017 21:04 # mirassan
    ах ах ах ах ах ах

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