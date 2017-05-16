Моуриньо благодарен Оливеру за спасение сезона для "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что рефери Майкл Оливер спас сезон для его команды, удалив полузащитника Андера Эрреру в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Челси".
Удаление Эрреры стало ключевым моментом кубкового матча на "Стэмфорд Бридж" в марте. Получив численное преимущество, "синие" смогли забить единственный гол и выйти в следующий раунд турнира.
Сейчас, по прошествии нескольких недель, Моуриньо испытывает чувство благодарности к Оливеру — если бы "Юнайтед" усложнил свое расписание еще несколькими матчами, это могло бы стать катастрофой.
"Я повторюсь: "Спасибо, Майкл Оливер". Потому что мы вылетели из Кубка Англии. Если бы мы прошли в полуфинал Кубка Англии, это стало бы абсолютной катастрофой".
"Я не знаю, когда бы мы играли полуфинал. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией, которую вдобавок усугубило накопление тяжелых травм — не легких травм, когда ты можешь сказать: "Хорошо, задняя поверхность бедра, это две недели".
"Нет, не таких травм. Игроки, получали травмы, требующие операции. Одно колено, другое колено. Еще одна стопа. У нас становилось все меньше, меньше и меньше игроков. Это очень сложно, по-настоящему сложно. Однако мы здесь, и мы готовимся к финалу (Лиги Европы)".
"Я никогда не испытывал такого рода накопления матчей. Вы знаете, что за всю свою карьеру я никогда не покидал европейские турниры на групповой стадии. А в 1/8 финала я вылетал лишь однажды. Я 10 раз добирался до полуфиналов".
"Я всегда стремлюсь пройти турниры до конца. В Кубке Лиги я обычно захожу далеко. Я выигрывал внутренние турниры в Испании, Италии, Португалии, поэтому обычно я играю много матчей. Но я никогда не испытывал подобного".
"Ситуация была такова, что ты играешь финал (Кубка Лиги), а матч, который ты должен был играть в тот день, откладывается на последнюю неделю сезона. На последнюю неделю! Это безумие", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
16.05.2017 20:00
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типикал уринья... Куею, конечно, с фанов МЮ, которые Мойше с Ван Галом самолетики запускали, но глотают все, что моур воткнет им. Ох, не обосрись с Аяксом, иначе из ховна не выплывешь)
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теперь даже при удалении будут говорить что мю подкупил судью
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Ему стремно Челси благодарить , ведь вынес скумов не Оливер а Челси. Благодаря Канте скум сохраняет шансы не быть окончательно опоссумом
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Хвалит судью, за то что тот помог его команде проиграть. А ведь раньше действительно считался победителем. Теперь лишь жалкая пародия себя самого.
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Пусть эрере спасибо скажет.
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Что-то неладное творится с сосишей. Все больше и больше его вью напоминают психическое расстройство.
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))))))))))))))))))))0
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Тихо шифером шурша крыша съехала у Сосиша
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Три брата Моуриньо, Венгер и Луческу. Весь сезон ноют.
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Ахахахпххахахаа
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Тот случай, когда рот конте полезен для МЮ
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чмоур Конте должен благодарить.
Сначала 4-0 унизил,после чего обоссыш понял что в эйпиэл ловить нечего и стал ставить основу на матчи кала и ле...
а потом ещё и из кубка выбил,где скум соснул бы любому из полуфиналистов.
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Бл, орнул чет. Уринья умеет отжигать
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