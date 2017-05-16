Моуриньо благодарен Оливеру за спасение сезона для "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что рефери Майкл Оливер спас сезон для его команды, удалив полузащитника Андера Эрреру в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Челси".

Удаление Эрреры стало ключевым моментом кубкового матча на "Стэмфорд Бридж" в марте. Получив численное преимущество, "синие" смогли забить единственный гол и выйти в следующий раунд турнира.



Сейчас, по прошествии нескольких недель, Моуриньо испытывает чувство благодарности к Оливеру — если бы "Юнайтед" усложнил свое расписание еще несколькими матчами, это могло бы стать катастрофой.



"Я повторюсь: "Спасибо, Майкл Оливер". Потому что мы вылетели из Кубка Англии. Если бы мы прошли в полуфинал Кубка Англии, это стало бы абсолютной катастрофой".



"Я не знаю, когда бы мы играли полуфинал. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией, которую вдобавок усугубило накопление тяжелых травм — не легких травм, когда ты можешь сказать: "Хорошо, задняя поверхность бедра, это две недели".



"Нет, не таких травм. Игроки, получали травмы, требующие операции. Одно колено, другое колено. Еще одна стопа. У нас становилось все меньше, меньше и меньше игроков. Это очень сложно, по-настоящему сложно. Однако мы здесь, и мы готовимся к финалу (Лиги Европы)".



"Я никогда не испытывал такого рода накопления матчей. Вы знаете, что за всю свою карьеру я никогда не покидал европейские турниры на групповой стадии. А в 1/8 финала я вылетал лишь однажды. Я 10 раз добирался до полуфиналов".



"Я всегда стремлюсь пройти турниры до конца. В Кубке Лиги я обычно захожу далеко. Я выигрывал внутренние турниры в Испании, Италии, Португалии, поэтому обычно я играю много матчей. Но я никогда не испытывал подобного".



"Ситуация была такова, что ты играешь финал (Кубка Лиги), а матч, который ты должен был играть в тот день, откладывается на последнюю неделю сезона. На последнюю неделю! Это безумие", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.