Моуриньо благодарен Оливеру за спасение сезона для "Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Майкл Оливер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что рефери Майкл Оливер спас сезон для его команды, удалив полузащитника Андера Эрреру в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Челси".

Удаление Эрреры стало ключевым моментом кубкового матча на "Стэмфорд Бридж" в марте. Получив численное преимущество, "синие" смогли забить единственный гол и выйти в следующий раунд турнира.

Сейчас, по прошествии нескольких недель, Моуриньо испытывает чувство благодарности к Оливеру — если бы "Юнайтед" усложнил свое расписание еще несколькими матчами, это могло бы стать катастрофой.

"Я повторюсь: "Спасибо, Майкл Оливер". Потому что мы вылетели из Кубка Англии. Если бы мы прошли в полуфинал Кубка Англии, это стало бы абсолютной катастрофой".

"Я не знаю, когда бы мы играли полуфинал. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией, которую вдобавок усугубило накопление тяжелых травм — не легких травм, когда ты можешь сказать: "Хорошо, задняя поверхность бедра, это две недели".

"Нет, не таких травм. Игроки, получали травмы, требующие операции. Одно колено, другое колено. Еще одна стопа. У нас становилось все меньше, меньше и меньше игроков. Это очень сложно, по-настоящему сложно. Однако мы здесь, и мы готовимся к финалу (Лиги Европы)".

"Я никогда не испытывал такого рода накопления матчей. Вы знаете, что за всю свою карьеру я никогда не покидал европейские турниры на групповой стадии. А в 1/8 финала я вылетал лишь однажды. Я 10 раз добирался до полуфиналов".

"Я всегда стремлюсь пройти турниры до конца. В Кубке Лиги я обычно захожу далеко. Я выигрывал внутренние турниры в Испании, Италии, Португалии, поэтому обычно я играю много матчей. Но я никогда не испытывал подобного".

"Ситуация была такова, что ты играешь финал (Кубка Лиги), а матч, который ты должен был играть в тот день, откладывается на последнюю неделю сезона. На последнюю неделю! Это безумие", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Оливер, рефери

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. dayver 16.05.2017 21:28 # dayver
    типикал уринья... Куею, конечно, с фанов МЮ, которые Мойше с Ван Галом самолетики запускали, но глотают все, что моур воткнет им. Ох, не обосрись с Аяксом, иначе из ховна не выплывешь)

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  2. van-der-slav 16.05.2017 21:25 # van-der-slav
    теперь даже при удалении будут говорить что мю подкупил судью

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  3. gio 16.05.2017 21:10 # gio
    Ему стремно Челси благодарить , ведь вынес скумов не Оливер а Челси. Благодаря Канте скум сохраняет шансы не быть окончательно опоссумом

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  4. stillinger 16.05.2017 20:56 # stillinger
    Хвалит судью, за то что тот помог его команде проиграть. А ведь раньше действительно считался победителем. Теперь лишь жалкая пародия себя самого.

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  5. mkcfc 16.05.2017 20:46 # mkcfc
    Пусть эрере спасибо скажет.

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  6. chebrec 16.05.2017 20:39 # chebrec
    Что-то неладное творится с сосишей. Все больше и больше его вью напоминают психическое расстройство.

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  7. pushook 16.05.2017 20:31 # pushook
    ))))))))))))))))))))0

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  8. chelsea-69 16.05.2017 20:28 # chelsea-69
    Тихо шифером шурша крыша съехала у Сосиша

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  9. dexter 16.05.2017 20:09 # dexter
    Три брата Моуриньо, Венгер и Луческу. Весь сезон ноют.

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  10. mousta 16.05.2017 20:07 # mousta
    Ахахахпххахахаа

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  11. muchampion 16.05.2017 20:06 # muchampion
    Тот случай, когда рот конте полезен для МЮ

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  12. mr-terry 16.05.2017 20:05 # mr-terry
    чмоур Конте должен благодарить.
    Сначала 4-0 унизил,после чего обоссыш понял что в эйпиэл ловить нечего и стал ставить основу на матчи кала и ле...
    а потом ещё и из кубка выбил,где скум соснул бы любому из полуфиналистов.

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  13. knvlay 16.05.2017 20:03 # knvlay
    Бл, орнул чет. Уринья умеет отжигать

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