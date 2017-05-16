"Лион", наконец, готов продать Лакасетта в Англию

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что его клуб, наконец, готов продать нападающего Александра Лакасетта грандам Премьер-Лиги.

25-летний Лакасетт положил в ворота соперников уже 25 голов в текущем сезоне, благодаря чему сохраняет интерес топ-клубов Премьер-Лиги. Долгое время "Лион" отказывался продавать свою звезду, но летом, наконец, выслушает подходящие предложения.



"Если клуб, куда Алекс захочет перейти, готов выполнить наши требования, тогда все будет прекрасно. В противном случае дела будут вестись по-другому".



"Если кто-то из наших игроков считает, что "Лион" недостаточно хорош для них, мы найдем других игроков с правильным менталитетом. Вырученные за них деньги мы инвестируем в новичков", - цитирует Оляса Sky Sports.

