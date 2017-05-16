"Лион", наконец, готов продать Лакасетта в Англию
Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что его клуб, наконец, готов продать нападающего Александра Лакасетта грандам Премьер-Лиги.
25-летний Лакасетт положил в ворота соперников уже 25 голов в текущем сезоне, благодаря чему сохраняет интерес топ-клубов Премьер-Лиги. Долгое время "Лион" отказывался продавать свою звезду, но летом, наконец, выслушает подходящие предложения.
"Если клуб, куда Алекс захочет перейти, готов выполнить наши требования, тогда все будет прекрасно. В противном случае дела будут вестись по-другому".
"Если кто-то из наших игроков считает, что "Лион" недостаточно хорош для них, мы найдем других игроков с правильным менталитетом. Вырученные за них деньги мы инвестируем в новичков", - цитирует Оляса Sky Sports.
16.05.2017 19:00
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Но не в Арсенал, Сеня потом скажет что чуть не подписал его, но что то помешало(((((((
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