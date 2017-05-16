Гвардиола: "Барселона" уволила бы меня за такой сезон"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что в своих предыдущих клубах он мог бы лишиться работы за бестрофейный сезон.

46-летний специалист впервые в своей карьере остался без трофея, но не потерял доверия владельцев "Сити". Гвардиола уверен: если бы он провел такой сезон в "Барселоне" или "Баварии", он мог бы лишиться работы.



"Я испытывал давление в "Барселоне", когда мне было нечем себя оправдать. Если ты не выигрываешь в течение полугода, то мгновенно уходишь. В таких командах, как "Барселона" или "Бавария", нужно побеждать сразу и абсолютно везде".



"В ином случае тебе не дают второй шанс. В "Манчестер Сити" мне дали второй шанс, и мы попытаемся его использовать. В большом клубе была бы другая ситуация: я был бы уволен, мне указали бы на дверь".



"Я остаюсь в "Манчестер Сити" совсем не потому, что я Пеп, а потому что знаю, в чем наши проблемы. И, поверьте, я не буду все лето переживать, что же случится, если я ничего не выиграю в следующем сезоне", - сообщил Гвардиола talkSPORT.