Гвардиола: "Барселона" уволила бы меня за такой сезон"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что в своих предыдущих клубах он мог бы лишиться работы за бестрофейный сезон.
46-летний специалист впервые в своей карьере остался без трофея, но не потерял доверия владельцев "Сити". Гвардиола уверен: если бы он провел такой сезон в "Барселоне" или "Баварии", он мог бы лишиться работы.
"Я испытывал давление в "Барселоне", когда мне было нечем себя оправдать. Если ты не выигрываешь в течение полугода, то мгновенно уходишь. В таких командах, как "Барселона" или "Бавария", нужно побеждать сразу и абсолютно везде".
"В ином случае тебе не дают второй шанс. В "Манчестер Сити" мне дали второй шанс, и мы попытаемся его использовать. В большом клубе была бы другая ситуация: я был бы уволен, мне указали бы на дверь".
"Я остаюсь в "Манчестер Сити" совсем не потому, что я Пеп, а потому что знаю, в чем наши проблемы. И, поверьте, я не буду все лето переживать, что же случится, если я ничего не выиграю в следующем сезоне", - сообщил Гвардиола talkSPORT.
16.05.2017 18:00
Просмотров: 1386
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жесть, клуб ждал два года это чмо, выгнал Пеллегрини, который более слабым составом достиг большего в прошлом сезоне, а это чмо берет и мелко сикает на свой же клуб. При всем хейте к Сити как к клубу, за такое надо нафиг выгонять.
(ответить)
ах ах ах
норм унизил клуб
(ответить)
"В ином случае тебе не дают второй шанс. В "Манчестер Сити" мне дали второй шанс, и мы попытаемся его использовать. В большом клубе была бы другая ситуация: я был бы уволен, мне указали бы на дверь"
Пеп держит в курсе, и называет вещи своими именами, ман сити - помойка, а не большой клуб а-ля Челси Бавария Барселона Реал
(ответить)
Жаль, что нет фанатов ситей на фапле, так то норм окропил свой клуб.
(ответить)
В Барсу и Баварию ты пришёл на всё готовое, плюс бомжечемпионаты, где за первое место претендуют 3-4 команды. А в АПЛ работать надо, а ты не привык. Поэтому только и заглатываешь. Jesus33 соврать не даст, он в этом специалист.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий