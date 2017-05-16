Роуз рискует пропустить старт следующего сезона

Данни Роуз Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз успешно перенес операцию на колене, но теперь может пропустить старт следующего сезона.

Напомним, что еще в начале февраля Роуз угодил в лазарет "шпор". Медицинский штаб "Тоттенхэм" дал Данни месяц на восстановление, однако процесс реабилитации для защитника существенно затянулся.

Совсем недавно 26-летний защитник вновь приступил к тренировкам, рассчитывая появиться на поле в остатке сезона. Оценив состояние Роуза вновь, врачи пришли к выводу: без операции не обойтись.

Как сообщает официальный сайт "Тоттенхэма", Данни успешно перенес операцию, но вернется к выступлениям за клуб только в следующем сезоне. Высока вероятность, что старт новой кампании англичанину придется пропустить.

Отметим, что теперь шпоры могут не волноваться насчет интереса к Роузу со стороны Манчестер Сити. Узнав о случившемся, клуб с Этихад, вероятно, переключится на альтернативные варианты усиления левого фланга защиты.



Метки Роуз, Тоттенхэм, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 16.05.2017 17:00

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  1. reeker 16.05.2017 17:19 # reeker
    Норм,в матче за Суперкубок Англии с нами не сыграет.

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  2. podpolkovnik 16.05.2017 17:15 # podpolkovnik
    просто красава.реально топ

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