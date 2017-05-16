Роуз рискует пропустить старт следующего сезона

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз успешно перенес операцию на колене, но теперь может пропустить старт следующего сезона.

Напомним, что еще в начале февраля Роуз угодил в лазарет "шпор". Медицинский штаб "Тоттенхэм" дал Данни месяц на восстановление, однако процесс реабилитации для защитника существенно затянулся.



Совсем недавно 26-летний защитник вновь приступил к тренировкам, рассчитывая появиться на поле в остатке сезона. Оценив состояние Роуза вновь, врачи пришли к выводу: без операции не обойтись.



Как сообщает официальный сайт "Тоттенхэма", Данни успешно перенес операцию, но вернется к выступлениям за клуб только в следующем сезоне. Высока вероятность, что старт новой кампании англичанину придется пропустить.



Отметим, что теперь шпоры могут не волноваться насчет интереса к Роузу со стороны Манчестер Сити. Узнав о случившемся, клуб с Этихад, вероятно, переключится на альтернативные варианты усиления левого фланга защиты.