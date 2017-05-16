Гвардиола просит Венгера прекратить жаловаться

Пеп Гвардиола и Арсен Венгер Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола попросил своего коллегу из "Арсенала" Арсена Венгера прекратить жалобы насчет команд, лишившихся мотивации на финише сезона.

Адресуя свое сообщение "Вест Хэму" - разгромное поражение "молотобойцев" от Ливерпуля почти не оставило "канонирам" шансов на попадание в Лигу Чемпионов - Венгер выразил недоумение тем, почему некоторые клубы Премьер-Лиги уже находятся в отпускном настроении и почти не оказывают сопротивления в своих матчах.

По мнению Гвардиолы, его коллега не должен жаловаться на подобное положение дел: во-первых, Арсенал мог решить все свои вопросы заранее; во-вторых, он не видит полного безразличия со стороны команд, потерявших мотивацию.

"Я не встречал ни одного игрока, который бы выходил на поле без мыслей о победе. Если ты требуешь такого отношения от других, то должен был сам решить свои вопросы в Премьер-Лиге или выиграть Лигу Чемпионов".

"В оставшихся матчах они играют против "Эвертона" и "Сандерленда": если я не ошибаюсь, одна из этих команд гарантировала себе Лигу Европы, а вторая вылетела в Чемпионшип. Соответственно, их соперники тоже лишились мотивации. Если не хочешь жаловаться, то лучше играй по ходу сезона", - цитирует Гвардиолу Goal.



Метки Арсенал, Венгер, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 16.05.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2566

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  1. mancityman 16.05.2017 17:41 # mancityman
    Красиво дал на клык старику

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  2. egornegor 16.05.2017 17:34 # egornegor
    Норм будет если всосет Брому сегодня

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  3. ravi 16.05.2017 17:26 # ravi
    Первый раунд за МС пепом
    Второй раунд начинает МС 4ое место

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  4. podpolkovnik 16.05.2017 17:17 # podpolkovnik
    четко так дал понять свингеру ,что он терпила

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  5. sausage 16.05.2017 16:57 # sausage
    Топ-тренеры в АПЛ, как жуки в одной банке, за один сезон уже пересрались все.

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  6. fc-oil 16.05.2017 16:42 # fc-oil
    Лысый только пришел, а уже и его достал этот старый нытик.

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  7. chebrec 16.05.2017 16:36 # chebrec
    пеп адекватит

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  8. fupler 16.05.2017 16:34 # fupler
    в принципе слово в слово что и я писал ранее!

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  9. asnural 16.05.2017 16:30 # asnural
    Просит?

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  10. chelseafanmd 16.05.2017 16:11 # chelseafanmd
    Ничесе первое норм вью Пепа))

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  11. deathshot19 16.05.2017 16:04 # deathshot19
    До Пепа дошли молитвы юзеров фапла.

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  12. narcot 16.05.2017 16:01 # narcot
    неплохо так ссыканул)

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