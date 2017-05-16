Гвардиола просит Венгера прекратить жаловаться

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола попросил своего коллегу из "Арсенала" Арсена Венгера прекратить жалобы насчет команд, лишившихся мотивации на финише сезона.

Адресуя свое сообщение "Вест Хэму" - разгромное поражение "молотобойцев" от Ливерпуля почти не оставило "канонирам" шансов на попадание в Лигу Чемпионов - Венгер выразил недоумение тем, почему некоторые клубы Премьер-Лиги уже находятся в отпускном настроении и почти не оказывают сопротивления в своих матчах.



По мнению Гвардиолы, его коллега не должен жаловаться на подобное положение дел: во-первых, Арсенал мог решить все свои вопросы заранее; во-вторых, он не видит полного безразличия со стороны команд, потерявших мотивацию.



"Я не встречал ни одного игрока, который бы выходил на поле без мыслей о победе. Если ты требуешь такого отношения от других, то должен был сам решить свои вопросы в Премьер-Лиге или выиграть Лигу Чемпионов".



"В оставшихся матчах они играют против "Эвертона" и "Сандерленда": если я не ошибаюсь, одна из этих команд гарантировала себе Лигу Европы, а вторая вылетела в Чемпионшип. Соответственно, их соперники тоже лишились мотивации. Если не хочешь жаловаться, то лучше играй по ходу сезона", - цитирует Гвардиолу Goal.