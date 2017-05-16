"Юнайтед" обдумывает предложение по Хамесу Родригесу

Авторитетное издание Sky Sports подтверждает, что "Манчестер Юнайтед" может сделать предложение по атакующему полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу.

В этом сезоне звезда сборной Колумбии не имеет твердого места в стартовом составе команды Зинедина Зидана. Эта ситуация не устраивает Хамеса, и он готов решиться на смену клуба.



По информации источника, агент игрока Жорже Мендеш, который одновременно представляет интересы главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, предложил "Юнайтед" выкупить своего клиента, забившего 36 голов в 109 матчах за "Реал".



В лагере Хамеса уверены, что предложения порядка 50 миллионов фунтов "Реалу" будет достаточно, чтобы отпустить 25-летнего Родригеса, который в 2014 году обошелся Королевскому клубу в 71 млн.



Также в испанской и колумбийской прессе ходят слухи, что трансфер Родригеса может быть оформлен уже к воскресенью, и что Хамес заберет 10-й номер Уэйна Руни, однако эта информация видится преждевременной.