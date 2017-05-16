"Юнайтед" обдумывает предложение по Хамесу Родригесу

Хамес Родригес Авторитетное издание Sky Sports подтверждает, что "Манчестер Юнайтед" может сделать предложение по атакующему полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу.

В этом сезоне звезда сборной Колумбии не имеет твердого места в стартовом составе команды Зинедина Зидана. Эта ситуация не устраивает Хамеса, и он готов решиться на смену клуба.

По информации источника, агент игрока Жорже Мендеш, который одновременно представляет интересы главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, предложил "Юнайтед" выкупить своего клиента, забившего 36 голов в 109 матчах за "Реал".

В лагере Хамеса уверены, что предложения порядка 50 миллионов фунтов "Реалу" будет достаточно, чтобы отпустить 25-летнего Родригеса, который в 2014 году обошелся Королевскому клубу в 71 млн.

Также в испанской и колумбийской прессе ходят слухи, что трансфер Родригеса может быть оформлен уже к воскресенью, и что Хамес заберет 10-й номер Уэйна Руни, однако эта информация видится преждевременной.


Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Родригес

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 16.05.2017 15:45 # chebrec
    Глори глори мю глори глори

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  2. stepan-jam-boss 16.05.2017 15:39 # stepan-jam-boss
    Можно не начинать

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  3. mancunia-planet 16.05.2017 15:29 # mancunia-planet
    Согласовано. Вместо Руни идеально.

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  4. fc-oil 16.05.2017 15:28 # fc-oil
    Ору с Реала. Продать Хамеса и оставить стеклотару Бэйла.

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  5. mr-terry 16.05.2017 15:01 # mr-terry
    остановите мой ор

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