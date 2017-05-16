Оскар будет рад, если Коста окажется в Китае

Экс-полузащитник "Челси" Оскар заявил, что будет рад, если его бывший одноклубник Диего Коста проследует вслед за ним в китайскую Суперлигу.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "синие" не устояли перед заманчивым предложением "Шанхай СИПГ", продав Оскара за умопомрачительную сумму в размере 60 миллионов фунтов.



Ожидается, что по окончании сезона китайские клубы возобновят интерес к другому игроку "Челси" - Косте. Нападающий не дает гарантий, что останется на "Стэмфорд Бридж", и Оскар будет рад, если испанец тоже выберет "счастливую жизнь".



"Мне тяжело давать конкретные рекомендации Диего. Единственное, что я могу сказать, так это то, что мне нравится жить в Китае".



"У меня до сих пор не возникло здесь никаких проблем. Да, местная культура отличается от культуры моей страны, но я постепенно обживаюсь и привыкаю к ней".



"В первую очередь нужно понять, чего он хочет. Я не сомневался, что переезд в Китай будет хорошим выбором для меня. Если Коста думает точно так же, я буду только рад. Он преследует счастье, и я надеюсь, что каждый из нас проведет счастливую жизнь", - цитирует Оскара CCTV-5.