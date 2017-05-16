Оскар будет рад, если Коста окажется в Китае

Оскар и Диего Коста Экс-полузащитник "Челси" Оскар заявил, что будет рад, если его бывший одноклубник Диего Коста проследует вслед за ним в китайскую Суперлигу.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "синие" не устояли перед заманчивым предложением "Шанхай СИПГ", продав Оскара за умопомрачительную сумму в размере 60 миллионов фунтов.

Ожидается, что по окончании сезона китайские клубы возобновят интерес к другому игроку "Челси" - Косте. Нападающий не дает гарантий, что останется на "Стэмфорд Бридж", и Оскар будет рад, если испанец тоже выберет "счастливую жизнь".

"Мне тяжело давать конкретные рекомендации Диего. Единственное, что я могу сказать, так это то, что мне нравится жить в Китае".

"У меня до сих пор не возникло здесь никаких проблем. Да, местная культура отличается от культуры моей страны, но я постепенно обживаюсь и привыкаю к ней".

"В первую очередь нужно понять, чего он хочет. Я не сомневался, что переезд в Китай будет хорошим выбором для меня. Если Коста думает точно так же, я буду только рад. Он преследует счастье, и я надеюсь, что каждый из нас проведет счастливую жизнь", - цитирует Оскара CCTV-5.



Метки Коста, Оскар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.05.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1009

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  1. rav-07 16.05.2017 15:30 # rav-07
    кто это?

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  2. avagrafik 16.05.2017 15:18 # avagrafik
    Все будут рады

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  3. chebrec 16.05.2017 14:29 # chebrec
    Там будут медали клепать

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  4. smokekush 16.05.2017 14:09 # smokekush
    Нормально так стоит максимум 30 ,а пихнули за 60,молодцы

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