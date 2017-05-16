"Ливерпуль" по-прежнему собирается продать Сако

"Ливерпуль" по-прежнему собирается продать центрального защитника Мамаду Сако, надеясь выручить за игрока сборной Франции минимум 30 миллионов фунтов.

Своей уверенной игрой в аренде за "Кристал Пэлас" во второй половине этого сезона Сако значительно поднял свою трансферную стоимость и даже заставил болельщиков "красных" пожалеть, что на "Энфилде" в данный момент не столь же надежно действующего защитника.



Однако The Guardian уверяет, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается возвращать Мамаду. У 27-летнего француза по-прежнему нет будущего в мерсисайдском клубе, и грядущим летом ему придется искать новое пристанище.



Очевидно, что одним из главных претендентов на Сако будет "Пэлас", однако "орлам" нужно хорошо подумать, могут ли они позволить себе столь дорогостоящее приобретение. Также интерес Мамаду приписывают "Саутгемптону", "Ницце" и некоторым клубам Италии, а вот переход защитника в ПСЖ или "Марсель" маловероятен.



Добавим, что за время своей аренды, которая была прервана травмой, Сако сыграл восемь матчей за "Пэлас" в Премьер-Лиге. Из тех семи, которые Мамаду провел полностью, "орлы" выиграли пять, включая победы над "Челси" и "Арсеналом".