Премьер-Лига. Анонс матчей вторника

Во вторник 16 мая состоятся два перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — САНДЕРЛЕНД 21:45 Онлайн-трансляция



"Арсенал" всего в двух баллах от своего прошлогоднего результата. Однако если тогда "канониры" финишировали вторыми, то на сей раз они всерьез рискуют завершить сезон только на пятом или даже шестом месте, ведь конкуренты не спешат терять очки. И все-таки надежда умирает последней, поэтому подопечные Арсена Венгера должны постараться выиграть свои оставшиеся матчи. "Сандерленд" уже оформил вылет и имеет исключительно математические шансы не финишировать последним. В эру Премьер-Лиги "коты" еще никогда не обыгрывали "Арсенал" на выезде — пять ничьих и 10 поражений.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние нападающего Алексиса Санчеса, который получил ушиб бедра против "Стоука" в минувший уикенд. Лорана Косьелни беспокоит икроножная мышца, Алекса Окслейд-Чемберлена — задняя поверхность бедра.



"Сандерленд" рискует недосчитаться Джейсона Денайера и Виктора Аничебе.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 22:00 Онлайн-трансляция



На финише сезона "Манчестер Сити" набрал хороший ход, проиграв лишь один из 15 последних матчей Премьер-Лиги, и в данный момент может рассматриваться фаворитом в борьбе за третье место. В то же время "горожане" отлично понимают, что цена ошибки слишком велика — одна осечка, и они не просто могут остаться без третьего места, но и вообще не попасть в топ-4. По статистике "Вест Бромвич" является худшей командой Премьер-Лиги с начала апреля, заработав лишь два очка в семи матчах и не забивая в шести из них. Все 10 последних встреч соперников в рамках чемпионата завершились поражениями "дроздов".



Защитник "Сити" Джон Стоунс решил свои проблемы со здоровьем и может сыграть свой первый матч с 8 апреля. Фабиан Дельф пока не готов вернуться.



"Вест Бромвичу", вероятно, придется сыграть без Гарета Макаули, Мэтта Филлипса и Хэла Робсон-Кану.