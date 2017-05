Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" может оформить покупку Хамеса Родригеса до конца недели. "Ливерпуль" не пытался приобрести Луана. Ромелу Лукаку хочет вернуться в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

О трансфере атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса в "Манчестер Юнайтед" может быть объявлено уже в воскресенье. (Radio Caracol)



Хамес Родригес уже сыграл свой последний матч за "Реал" и готовится к переходу в "Юнайтед". (AS)



Однако в услугах Родригеса также заинтересован "Челси". (Marca)



"Монако" отклонил предложение в 68 миллионов фунтов от неназванного клуба о покупке нападающего Килиана Мбаппе, интерес к которому приписывают "Челси" и "Юнайтед". (RMC)



"Трабзонспор" вступил в переговоры с полузащитником "Юнайтед" Маруаном Феллайни. (ESPN)



"Манчестер Сити" может продать нападающего Келечи Ихеаначо за 20 млн. фунтов в дортмундскую "Боруссию". (Manchester Evening News)



"Сити" надеется подписать свободным агентом защитника "Баварии" Хольгера Бадштубера. (Manchester Evening News)



Деньги с продажи Мамаду Сако тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп собирается потратить на нового центрального защитника — Майкла Кина из "Бернли" или Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона". (Daily Mail)



"Ливерпуль" не предлагал 26 млн. фунтов за нападающего "Гремио" Луана. (Liverpool Echo)



Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку попросил агента Мино Райолу устроить свое возвращение в "Челси" грядущим летом. (Daily Star)



Вингер Виллиан связывает свое будущее с "Челси", несмотря на интерес со стороны "Юнайтед". (Daily Star)



"Ньюкасл" выкупит у "Челси" вингера Кристиана Атсу за 6.2 млн. фунтов. (The Sun)



Также "Ньюкаслу" нужен нападающий "Саутгемптона" Джей Родригес. (Newcastle Chronicle)



"Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Мануэлю Лансини. (Daily Mirror)



"Эвертон" готов потратить 75 млн. фунтов на покупку защитника "Лас-Пальмаса" Маурисио Лемоса, защитника "Бернли" Майкла Кина, полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона и нападающего "Бернли" Андре Грея. (The Telegraph)



Нападающий Джошуа Кинг останется в "Борнмуте", несмотря на интерес "Вест Хэма" и "Тоттенхэма". (Daily Star)



Другое



"Стоук" не уволит своего наставника Марка Хьюза. (The Telegraph)



Бывший тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка может сменить Пола Ламберта во главе "Вулверхэмптона". (The Sun)



Алана Пардью сватают на пост главного тренера "Шеффид Уэнсдей". (Daily Mail)



Джон Руни, брат капитана "Юнайтед" Уэйна Руни, заключил контракт с полупрофессиональным клубом "Гайзли". (BBC)



"Челси" получил специальное разрешение Премьер-Лиги, чтобы вручить чемпионскую медаль своему голкиперу Асмиру Беговичу, сыгравшему только два матча в этом сезоне. (Sky Sports)



Голкипер Каспер Шмейхель признан Игроком Года в "Лестере" — и по версии футболистов, и по версии фанатов. (Daily Mail)



Суммарный бонус игрокам "Юнайтед" в случае победы в финале Лиги Европы составит 38 млн. фунтов. (The Times)



По соотношению зарплатной ведомости к набранным очкам "Юнайтед" является худшей командой Премьер-Лиги этого сезона. (The Times)



Звезды "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха и Джейсон Панчеон отметили продление своим клубом прописки в Премьер-Лиге вместе с фанатами в баре. (The Telegraph)



Президент FA Грег Кларк заявил, что его попытки наладить отношения с футболистами-геями терпят неудачу. (BBC)