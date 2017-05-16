Светская хроника за вторник
"Манчестер Юнайтед" может оформить покупку Хамеса Родригеса до конца недели. "Ливерпуль" не пытался приобрести Луана. Ромелу Лукаку хочет вернуться в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
О трансфере атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса в "Манчестер Юнайтед" может быть объявлено уже в воскресенье. (Radio Caracol)
Хамес Родригес уже сыграл свой последний матч за "Реал" и готовится к переходу в "Юнайтед". (AS)
Однако в услугах Родригеса также заинтересован "Челси". (Marca)
"Монако" отклонил предложение в 68 миллионов фунтов от неназванного клуба о покупке нападающего Килиана Мбаппе, интерес к которому приписывают "Челси" и "Юнайтед". (RMC)
"Трабзонспор" вступил в переговоры с полузащитником "Юнайтед" Маруаном Феллайни. (ESPN)
"Манчестер Сити" может продать нападающего Келечи Ихеаначо за 20 млн. фунтов в дортмундскую "Боруссию". (Manchester Evening News)
"Сити" надеется подписать свободным агентом защитника "Баварии" Хольгера Бадштубера. (Manchester Evening News)
Деньги с продажи Мамаду Сако тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп собирается потратить на нового центрального защитника — Майкла Кина из "Бернли" или Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона". (Daily Mail)
"Ливерпуль" не предлагал 26 млн. фунтов за нападающего "Гремио" Луана. (Liverpool Echo)
Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку попросил агента Мино Райолу устроить свое возвращение в "Челси" грядущим летом. (Daily Star)
Вингер Виллиан связывает свое будущее с "Челси", несмотря на интерес со стороны "Юнайтед". (Daily Star)
"Ньюкасл" выкупит у "Челси" вингера Кристиана Атсу за 6.2 млн. фунтов. (The Sun)
Также "Ньюкаслу" нужен нападающий "Саутгемптона" Джей Родригес. (Newcastle Chronicle)
"Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Мануэлю Лансини. (Daily Mirror)
"Эвертон" готов потратить 75 млн. фунтов на покупку защитника "Лас-Пальмаса" Маурисио Лемоса, защитника "Бернли" Майкла Кина, полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона и нападающего "Бернли" Андре Грея. (The Telegraph)
Нападающий Джошуа Кинг останется в "Борнмуте", несмотря на интерес "Вест Хэма" и "Тоттенхэма". (Daily Star)
Другое
"Стоук" не уволит своего наставника Марка Хьюза. (The Telegraph)
Бывший тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка может сменить Пола Ламберта во главе "Вулверхэмптона". (The Sun)
Алана Пардью сватают на пост главного тренера "Шеффид Уэнсдей". (Daily Mail)
Джон Руни, брат капитана "Юнайтед" Уэйна Руни, заключил контракт с полупрофессиональным клубом "Гайзли". (BBC)
"Челси" получил специальное разрешение Премьер-Лиги, чтобы вручить чемпионскую медаль своему голкиперу Асмиру Беговичу, сыгравшему только два матча в этом сезоне. (Sky Sports)
Голкипер Каспер Шмейхель признан Игроком Года в "Лестере" — и по версии футболистов, и по версии фанатов. (Daily Mail)
Суммарный бонус игрокам "Юнайтед" в случае победы в финале Лиги Европы составит 38 млн. фунтов. (The Times)
По соотношению зарплатной ведомости к набранным очкам "Юнайтед" является худшей командой Премьер-Лиги этого сезона. (The Times)
Звезды "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха и Джейсон Панчеон отметили продление своим клубом прописки в Премьер-Лиге вместе с фанатами в баре. (The Telegraph)
Президент FA Грег Кларк заявил, что его попытки наладить отношения с футболистами-геями терпят неудачу. (BBC)
16.05.2017 12:00
Просмотров: 4943
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По соотношению зарплатной ведомости к набранным очкам "Юнайтед" является худшей командой Премьер-Лиги этого сезона.
Красавы
(ответить)
моим украинским друзям предлагаю створити свою соцсеть
рабочее название "Вдупе"
для участников АТО можно запилити соцсеть "Вкотле"
пусть ватка подавится своими вконтактами ах ах ах
(ответить)
Конте гений,Челси велик.
(ответить)
Хамес отличная покупка. Как раз укрепит скамейку запасных.
(ответить)
Топово педеги горят от успехов великолепного Челси.
(ответить)
Нафига нам Хамес за 75 лямов? Лавочник реала, макс 40 стоит. Лучше на эти деньги купить норм защей
(ответить)
Хохлов уже пинками в эту гейропу гонят а все никак))
(ответить)
Вчера в ПЕСе вытащил Куртуа 50 лвла, так этот днарь даже со статой 91 ни разу не тащит
(ответить)
челсе говнецо, пенсы ледибои
(ответить)
Пихайло, предлагаю не ждать запрета со стороны хохлятского правительства, и самому обрезать лохам фупел. Будешь золотыми( для хохлов желтеньким) вбит в зал славы илиты рунета( шипа)
(ответить)
теперь понятно почему гг не попали в топ-4
(ответить)
хохлы, вон из русского интернета в европейский
(ответить)
Хохлы, вон из нашего интернета.
(ответить)
Фапл не меняется, разновидность даунов укрепляет ресурс.
(ответить)
Лукаку и Вилли ожидаемо пописяли на скум.
(ответить)
Улыбнули слухи-то, автор давай еще)))
(ответить)
Марка пишет про 75кк за Хамеса. А ха ха. Если МЮ за такую сумму притарит лавочника Реала, то в пору начинать расследование против Вудворда за распил казны )
(ответить)
А с другой стороны - нахуя тот вк нужен? В новостях сплошной мусор, реклама, даже когда тебе кажется, шо ты нашел ту самую годную группу по интересам, то спустя пару месяцев она тоже заполнится мемесами и рекламой, аудио платные, к бабам вк подкатывать уже лет 5 как гиблое дело - вкшаные бабы очень чсвшны, для любителей лайков давно есть инста, срачи вк вообще не ахти, юмор в большинстве украден с пикабу и подобных сайтах, приложения - кал, но в покер играть было збс конечно, новые фишки вк=старые фишки снапчата и инсты. Крч вк погиб как по мне и смысла в нем нет.
(ответить)
По соотношению зарплатной ведомости к набранным очкам "Юнайтед" является худшей командой Премьер-Лиги этого сезона. (The Times)
Источник: http://fapl.ru/posts/54944/?c=1
Что еще раз подтверждает, что как бы Моур не базарил - это очень хуевый сезон для мю. И ЛЕ его мало чем скрасит.
(ответить)
Облак , Виллиан , Санчес , Гризман , Вератти , Алаба , Мбаппе , Родригес. все в МЮ
Лукака, Говняка и Макака в Челски.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий