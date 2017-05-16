Кейн уверен, что "семья" "Тоттенхэма" сохранит своих звезд
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейна сравнил свою команду с семьей и выразил уверенность, что "шпорам" удастся сохранить своих звезд грядущим летом.
За плечами у подопечных Маурисио Почеттино еще более впечатляющий сезон, нежели предыдущий, однако между "шпорами" и их конкурентами по Премьер-Лиге существует довольно внушительный разрыв в уровне зарплат.
На фоне этого регулярно возникают слухи, сватающие различных игроков "Тоттенхэма" в другие клубы. Пресса активно спекулирует насчет будущего Кайла Уолкера, Данни Роуза, Эрика Дайера, Деле Алли и самого Харри.
Однако Кейн, находясь под впечатлением от эмоционального прощания с "Уайт Харт Лэйн" в воскресенье, верит, что игроки сохранят верность "шпорам".
"Мы являемся семьей на поле и вне его. Мы как коллектив упорно трудимся вместе с нашим тренером и его штабом, и посмотрите сами — в данный момент поблизости не так много команд лучше".
"Впереди у нас яркое будущее, у нас замечательный состав и команда, которая голодна до побед и хочет учиться, чтобы стать лучше".
"Конечно, на протяжении лета будут ходить слухи, но думаю, я буду сильно удивлен, если большинство из нас не останется здесь в следующем сезоне".
"Между нами существует особая связь, и я не думаю, что такое часто встретишь в клубах. Именно поэтому мы должны держаться за это, и это должно мотивировать нас, чтобы в следующем году, как я надеюсь, всем вместе на "Уэмбли" поднять кубок Премьер-Лиги".
"Это должно быть нашим следующим шагом — поднять трофей и устроить подобного рода празднования, но по причине завоевания титула или кубка. Это должно быть нашей целью, и мы должны использовать это в качестве мотивации".
"Для этого нужно, чтобы болельщики поддержали нас, чтобы болельщики продолжали верить, да и и чтобы мы сами просто поверили в себя. Прошлый сезон, как вы знаете, мы завершили третьими, этот — вторыми. Теперь мы должны постараться сделать следующий шаг и финишировать первыми", — цитирует Кейна Sky Sports.
16.05.2017 11:00
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Последние комментарии:
Эриксон , Али , Роуз и Волкер единственные околотопы в курятнике , если их удержать возможно в следующем сезоне будете четвертыми , если нет прощай Почетино и ЛЧ лет на 5
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Самый первый соскочет
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главное давление, давление найглавнейшее, а результат для топ команд
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"топари"
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u etgo totenxema net shansov vigrat APL, eto realnost
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Бле, надеюсь как можно больше топчиков у ттх уведут как можно скорее, чтобы с Кейна спали розовые очки и после этого сам свалил в условный МЮ на 300к з/п. заеб пиздеть)
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Если такой огромный разрыв в уровне зарплат сохранится, то сто пудово уйдут.
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