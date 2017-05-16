Кейн уверен, что "семья" "Тоттенхэма" сохранит своих звезд

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейна сравнил свою команду с семьей и выразил уверенность, что "шпорам" удастся сохранить своих звезд грядущим летом.

За плечами у подопечных Маурисио Почеттино еще более впечатляющий сезон, нежели предыдущий, однако между "шпорами" и их конкурентами по Премьер-Лиге существует довольно внушительный разрыв в уровне зарплат.

На фоне этого регулярно возникают слухи, сватающие различных игроков "Тоттенхэма" в другие клубы. Пресса активно спекулирует насчет будущего Кайла Уолкера, Данни Роуза, Эрика Дайера, Деле Алли и самого Харри.

Однако Кейн, находясь под впечатлением от эмоционального прощания с "Уайт Харт Лэйн" в воскресенье, верит, что игроки сохранят верность "шпорам".

"Мы являемся семьей на поле и вне его. Мы как коллектив упорно трудимся вместе с нашим тренером и его штабом, и посмотрите сами — в данный момент поблизости не так много команд лучше".

"Впереди у нас яркое будущее, у нас замечательный состав и команда, которая голодна до побед и хочет учиться, чтобы стать лучше".

"Конечно, на протяжении лета будут ходить слухи, но думаю, я буду сильно удивлен, если большинство из нас не останется здесь в следующем сезоне".

"Между нами существует особая связь, и я не думаю, что такое часто встретишь в клубах. Именно поэтому мы должны держаться за это, и это должно мотивировать нас, чтобы в следующем году, как я надеюсь, всем вместе на "Уэмбли" поднять кубок Премьер-Лиги".

"Это должно быть нашим следующим шагом — поднять трофей и устроить подобного рода празднования, но по причине завоевания титула или кубка. Это должно быть нашей целью, и мы должны использовать это в качестве мотивации".

"Для этого нужно, чтобы болельщики поддержали нас, чтобы болельщики продолжали верить, да и и чтобы мы сами просто поверили в себя. Прошлый сезон, как вы знаете, мы завершили третьими, этот — вторыми. Теперь мы должны постараться сделать следующий шаг и финишировать первыми", — цитирует Кейна Sky Sports.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 483

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Последние комментарии:




  1. bluebload 16.05.2017 11:47 # bluebload
    Эриксон , Али , Роуз и Волкер единственные околотопы в курятнике , если их удержать возможно в следующем сезоне будете четвертыми , если нет прощай Почетино и ЛЧ лет на 5

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  2. asnural 16.05.2017 11:37 # asnural
    Самый первый соскочет

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  3. osivori 16.05.2017 11:18 # osivori
    главное давление, давление найглавнейшее, а результат для топ команд

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  4. electric 16.05.2017 11:14 # electric
    "топари"

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  5. giggs13 16.05.2017 11:08 # giggs13
    u etgo totenxema net shansov vigrat APL, eto realnost

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  6. toledo 16.05.2017 11:05 # toledo
    Бле, надеюсь как можно больше топчиков у ттх уведут как можно скорее, чтобы с Кейна спали розовые очки и после этого сам свалил в условный МЮ на 300к з/п. заеб пиздеть)

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  7. danny949494 16.05.2017 11:03 # danny949494
    Если такой огромный разрыв в уровне зарплат сохранится, то сто пудово уйдут.

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