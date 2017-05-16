Кейн уверен, что "семья" "Тоттенхэма" сохранит своих звезд

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейна сравнил свою команду с семьей и выразил уверенность, что "шпорам" удастся сохранить своих звезд грядущим летом.

За плечами у подопечных Маурисио Почеттино еще более впечатляющий сезон, нежели предыдущий, однако между "шпорами" и их конкурентами по Премьер-Лиге существует довольно внушительный разрыв в уровне зарплат.



На фоне этого регулярно возникают слухи, сватающие различных игроков "Тоттенхэма" в другие клубы. Пресса активно спекулирует насчет будущего Кайла Уолкера, Данни Роуза, Эрика Дайера, Деле Алли и самого Харри.



Однако Кейн, находясь под впечатлением от эмоционального прощания с "Уайт Харт Лэйн" в воскресенье, верит, что игроки сохранят верность "шпорам".



"Мы являемся семьей на поле и вне его. Мы как коллектив упорно трудимся вместе с нашим тренером и его штабом, и посмотрите сами — в данный момент поблизости не так много команд лучше".



"Впереди у нас яркое будущее, у нас замечательный состав и команда, которая голодна до побед и хочет учиться, чтобы стать лучше".



"Конечно, на протяжении лета будут ходить слухи, но думаю, я буду сильно удивлен, если большинство из нас не останется здесь в следующем сезоне".



"Между нами существует особая связь, и я не думаю, что такое часто встретишь в клубах. Именно поэтому мы должны держаться за это, и это должно мотивировать нас, чтобы в следующем году, как я надеюсь, всем вместе на "Уэмбли" поднять кубок Премьер-Лиги".



"Это должно быть нашим следующим шагом — поднять трофей и устроить подобного рода празднования, но по причине завоевания титула или кубка. Это должно быть нашей целью, и мы должны использовать это в качестве мотивации".



"Для этого нужно, чтобы болельщики поддержали нас, чтобы болельщики продолжали верить, да и и чтобы мы сами просто поверили в себя. Прошлый сезон, как вы знаете, мы завершили третьими, этот — вторыми. Теперь мы должны постараться сделать следующий шаг и финишировать первыми", — цитирует Кейна Sky Sports.