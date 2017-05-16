Дерби Манчестера впервые будет сыграно за пределами Британии

Маруан Феллайни и Серхио Агуэро 20 июля в американском городе Хьюстон состоится первое в истории дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" за пределами Британии.

В данный момент клубы Премьер-Лиги завершают формировать свои планы на предсезонный период. Так "Юнайтед" и "Сити" планируют совершить турне по Соединенным Штатам грядущим летом.

А 20 июля команды Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы сыграют друг с другом на техасском "NRG-стэдиум". Этот матч состоится в рамках престижного предсезонного турнира International Champions Cup.

"Дерби Манчестера — один из самых легендарных матчей в мире. Мы предвкушаем возможность сыграть перед нашими страстными американскими фанатами. С этим противостоянием связано много замечательных моментов в истории, и нам не терпится добавить к ним новые в Хьюстоне", — цитирует исполнительного директора "Сити" Феррана Сориано Sky Sports.

Добавим, что "красным дьяволам" также предстоит сыграть в Америке с "Реалом", "Барселоной", "ЛА Гэлакси" и "Реал Солт-Лейк". "Горожан" ждут матчи против "Тоттенхэма" и "Реала".


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. bluebload 16.05.2017 11:42 # bluebload
    Почему в статье International Sack Cup называют International Champions Cup ? 4-е место сыграет с 6-м , умереть и не воскреснуть событие

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  2. guardian95 16.05.2017 10:03 # guardian95
    первонахПользователь получил предупреждение

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