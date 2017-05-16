Дерби Манчестера впервые будет сыграно за пределами Британии

20 июля в американском городе Хьюстон состоится первое в истории дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" за пределами Британии.

В данный момент клубы Премьер-Лиги завершают формировать свои планы на предсезонный период. Так "Юнайтед" и "Сити" планируют совершить турне по Соединенным Штатам грядущим летом.



А 20 июля команды Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы сыграют друг с другом на техасском "NRG-стэдиум". Этот матч состоится в рамках престижного предсезонного турнира International Champions Cup.



"Дерби Манчестера — один из самых легендарных матчей в мире. Мы предвкушаем возможность сыграть перед нашими страстными американскими фанатами. С этим противостоянием связано много замечательных моментов в истории, и нам не терпится добавить к ним новые в Хьюстоне", — цитирует исполнительного директора "Сити" Феррана Сориано Sky Sports.



Добавим, что "красным дьяволам" также предстоит сыграть в Америке с "Реалом", "Барселоной", "ЛА Гэлакси" и "Реал Солт-Лейк". "Горожан" ждут матчи против "Тоттенхэма" и "Реала".