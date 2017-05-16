Венгер недоволен командами, которые находятся в отпускном настроении

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, что некоторые команды слишком рано расслабились, не дожидаясь окончания сезона.

В минувший уикенд "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", конкуренты "канониров" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, добились очень легких побед над "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлас", отправив в ворота своих соперников четыре и пять безответных мячей, соответственно.



Такая расслабленность и такой непрофессионализм некоторых команд вызывают недовольство у Венгера, которому для попадания в Лигу Чемпионов на будущий сезон необходима осечка кого-либо из конкурентов.



"У нас словно две лиги. К примеру, нам пришлось очень упорно сражаться против "Стоука" и "Саутгемптона", а некоторые команды, оказавшись в безопасности, позволяют себе расслабиться, чего не было 10 лет назад. Лига изменилась психологически, сильно изменилась морально".



"Некоторые команды выкладываются на полную, некоторые команды уже в отпуске. Очень сложно что-либо планировать. Разве тебе не хочется, чтобы твоя команда играла хорошо и была полностью сосредоточена до последнего? Думаю, нужно быть профессионалом и делать свою работу тщательным образом до последней секунды сезона".



"Я не хочу укорять "Вест Хэм". Я объясню это как-нибудь в другой раз. Мы лишь можем контролировать свое поведение и заботиться о самих себе, особо не отвлекаясь на суждения насчет других. В идеале тебе хотелось бы зависеть только от самих себя".



"Нам крайне важно сражаться до самого конца. Просто для того, чтобы мы могли подойти к зеркалу и сказать: "Мы сделали все, что могли". Это абсолютно важно для меня".



"Я тружусь каждый день не для того, чтобы останавливаться на полпути, а чтобы делать свою работу тщательно. Если мы не добьемся нужных результатов, я буду расстроен. Однако, если ты не стараешься изо всех сил, этому не может быть оправданий", — цитирует Венгера Daily Mirror.