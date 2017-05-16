Конте нацелился на рекордную 30-ю победу

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поставил перед своей командой задачу одержать еще одну победу и, тем самым, установить новый рекорд Премьер-Лиги.

Накануне вечером "синие" сыграли свой первый матч в качестве новоиспеченного чемпиона, добившись победы над "Уотфордом" со счетом 4:3, несмотря на многочисленные изменения в составе.



Эта победа стала для клуба со "Стэмфорд Бридж" 29-й в текущем сезоне Премьер-Лиги, что является повторением как рекорда лиги, так и собственного рекорда "синих" (также 29 побед они добивались в сезонах 2004/05 и 2005/06).



Однако у "Челси" есть все шансы обновить этот рекорд, ведь в запасе у подопечных Конте еще один матч — против последнего "Сандерленда" в воскресенье. Антонио жаждет одержать рекордную 30-ю победу и в хорошем настроении поднять над своей головой трофей.



"Мы уже начали праздновать. Мы должны продолжить на этой неделе и выйти в воскресенье, чтобы поднять кубок вместе с нашими фанатами".



"Думаю, сегодня был важный вечер для нас, потому что, несмотря на множество изменений в команде и несмотря на три пропущенных гола, мы забили четыре и создали много моментов. Теперь наша цель — одержать 30 побед".



"Важнее всего было выиграть лигу. Если после этого у нас есть возможность обновить такого рода рекорды, мы должны постараться. Мы можем достичь этой цели. Игроки и я хотим достичь этой цели", — сообщил Конте BBC.