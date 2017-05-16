Конте нацелился на рекордную 30-ю победу

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте поставил перед своей командой задачу одержать еще одну победу и, тем самым, установить новый рекорд Премьер-Лиги.

Накануне вечером "синие" сыграли свой первый матч в качестве новоиспеченного чемпиона, добившись победы над "Уотфордом" со счетом 4:3, несмотря на многочисленные изменения в составе.

Эта победа стала для клуба со "Стэмфорд Бридж" 29-й в текущем сезоне Премьер-Лиги, что является повторением как рекорда лиги, так и собственного рекорда "синих" (также 29 побед они добивались в сезонах 2004/05 и 2005/06).

Однако у "Челси" есть все шансы обновить этот рекорд, ведь в запасе у подопечных Конте еще один матч — против последнего "Сандерленда" в воскресенье. Антонио жаждет одержать рекордную 30-ю победу и в хорошем настроении поднять над своей головой трофей.

"Мы уже начали праздновать. Мы должны продолжить на этой неделе и выйти в воскресенье, чтобы поднять кубок вместе с нашими фанатами".

"Думаю, сегодня был важный вечер для нас, потому что, несмотря на множество изменений в команде и несмотря на три пропущенных гола, мы забили четыре и создали много моментов. Теперь наша цель — одержать 30 побед".

"Важнее всего было выиграть лигу. Если после этого у нас есть возможность обновить такого рода рекорды, мы должны постараться. Мы можем достичь этой цели. Игроки и я хотим достичь этой цели", — сообщил Конте BBC.


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2248

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fupler 16.05.2017 09:25 # fupler
    интересно следующий матч таким же составом будет играть?

    (ответить)

  2. gio 16.05.2017 09:04 # gio
    просто мочится на весь топ 4,5 или 6 сколько их там лузеров снизу. У тех борьба не на жизнь а насмерть за попадание в топ 4 -а ТОПИЩЕ на релаксе рекорды ставит

    (ответить)

  3. rommkaq1- 16.05.2017 08:22 # rommkaq1-
    Правильно, Император! Надо биться в каждой игре, независимо от их значимости! Мы же не мю, чтобы сливать.

    (ответить)

  4. deathshot19 16.05.2017 08:20 # deathshot19
    Плевать на рекорд. Победа в честь Джона.

    (ответить)

  5. reeker 16.05.2017 08:16 # reeker
    Боги.

    (ответить)

  6. infamous 16.05.2017 08:04 # infamous
    Мелочи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: