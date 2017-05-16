Конте нацелился на рекордную 30-ю победу
Главный тренер "Челси" Антонио Конте поставил перед своей командой задачу одержать еще одну победу и, тем самым, установить новый рекорд Премьер-Лиги.
Накануне вечером "синие" сыграли свой первый матч в качестве новоиспеченного чемпиона, добившись победы над "Уотфордом" со счетом 4:3, несмотря на многочисленные изменения в составе.
Эта победа стала для клуба со "Стэмфорд Бридж" 29-й в текущем сезоне Премьер-Лиги, что является повторением как рекорда лиги, так и собственного рекорда "синих" (также 29 побед они добивались в сезонах 2004/05 и 2005/06).
Однако у "Челси" есть все шансы обновить этот рекорд, ведь в запасе у подопечных Конте еще один матч — против последнего "Сандерленда" в воскресенье. Антонио жаждет одержать рекордную 30-ю победу и в хорошем настроении поднять над своей головой трофей.
"Мы уже начали праздновать. Мы должны продолжить на этой неделе и выйти в воскресенье, чтобы поднять кубок вместе с нашими фанатами".
"Думаю, сегодня был важный вечер для нас, потому что, несмотря на множество изменений в команде и несмотря на три пропущенных гола, мы забили четыре и создали много моментов. Теперь наша цель — одержать 30 побед".
"Важнее всего было выиграть лигу. Если после этого у нас есть возможность обновить такого рода рекорды, мы должны постараться. Мы можем достичь этой цели. Игроки и я хотим достичь этой цели", — сообщил Конте BBC.
16.05.2017 08:00
Просмотров: 2248
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
интересно следующий матч таким же составом будет играть?
(ответить)
просто мочится на весь топ 4,5 или 6 сколько их там лузеров снизу. У тех борьба не на жизнь а насмерть за попадание в топ 4 -а ТОПИЩЕ на релаксе рекорды ставит
(ответить)
Правильно, Император! Надо биться в каждой игре, независимо от их значимости! Мы же не мю, чтобы сливать.
(ответить)
Плевать на рекорд. Победа в честь Джона.
(ответить)
Боги.
(ответить)
Мелочи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий