Гиггз советует "Юнайтед" купить Санчеса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что главному тренеру Жозе Моуриньо потребуется купить до пяти игроков грядущим летом. В качестве потенциального новичка валлиец предлагает рассмотреть нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

По ходу своего первого сезона работы на "Олд Траффорд" Моуриньо, в штабе которого не нашлось места Гиггзу, столкнулся с огромными кадровыми проблемами. Ожидается, что летом Жозе дополнит состав своей команды, чтобы в следующей кампании повести борьбу на всех фронтах, не жертвуя какими-либо соревнованиями.



По мнению Райана, "красные дьяволы" нуждаются в четырех-пяти новых игроках, а Санчес мог бы стать достойной заменой Златану Ибрагимовичу, чей контракт истекает через полтора месяца.



"Он (Моуриньо) должен заменить Майкла Кэррика. Ибрагимович пропустит год, и я думаю, ему требуется центральный нападающий. Кроме того, неизвестно, что случится с Уэйном (Руни). Думаю, ему потребуется купить четыре-пять игроков".



"Жозе Моуриньо пригласил Ибрагимовича, потому что тот победитель. Златан побеждал везде, где только был. Он оказывает эффект не только на поле, но и вне его. Есть ощущение, что Санчес придал бы своим партнерам по команде похожий импульс".



"Он (Санчес) блестящий игрок. Он трудолюбив, он производит хороший эффект на партнеров, он победитель. Он типичный южноамериканец, они жесткие парни", — сообщил Гиггз The Express.