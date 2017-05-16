Фабрегас жаждет победы над "Арсеналом" в финале Кубка Англии

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признался, что жаждет добиться победы над своим бывшим клубом "Арсенале" в финале Кубка Англии.

Ранее в своей карьере Фабрегас провел восемь лет в "Арсенале" и даже носил капитанскую повязку, пока в 2011 году не бросил команду Арсена Венгера ради мечты заиграть в "Барселоне". Свою мечту в полной мере Сеску реализовать не удалось, и три года назад он вернулся в Премьер-Лигу, присоединившись к "Челси".



На прошлой неделе Фабрегас во второй раз оформил с "синими" чемпионство в Премьер-Лиге, а 27 мая у него будет возможность добавить к титулу Кубок Англии. И хотя соперником "Челси" по финалу выступит как раз "Арсенал", испанец обещает быть безжалостным к своей бывшей команде.



"Это будет эмоционально. Я бы не сказал, что мне нравится играть против "Арсенала", потому что этот клуб в моем сердце и всегда там будет. Однако я должен отстраниться от этих чувств. Я должен быть профессионалом. Конечно, финал многое значит для меня. Этот матч не назовешь обычным".



"Однако таков футбол. Это то, что нам предстоит, это то, что может случиться, и я надеюсь, мы оформим "Золотой дубль". Тогда сезон будет великолепным для "Челси" и для нас".



"Было бы великолепно для игроков, и для тренера добиться такого в нашем первом сезоне вместе после всех тех проблем, которые у нас были".



"Мы начали играть по новой схеме, затем изменили ее, и у нас стало хорошо получаться. Затем нам пришлось адаптироваться к 5-4-1 — другой разновидности схемы 3-4-3, что зависит от конкретного матча".



"Мы упорно трудились. Трудились, чтобы стать лучше. Однако я по-прежнему думаю, что мы можем прибавить еще, поэтому надеюсь, мы хорошо подготовимся к финалу Кубка Англии и хорошо отдохнем перед следующим сезоном", — цитирует Фабрегаса Evening Standard.