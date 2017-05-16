Джон Терри: "Я могу закончить карьеру"

Капитан "Челси" Джон Терри не исключил, что матч против "Сандерленда" в ближайшее воскресенье станет последним в его игровой карьере.

В этом сезоне 36-летний защитник не имеет места в стартовом составе "синих", и это сподвигло Джона еще в апреле объявить, что он покинет "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.



Огромный багаж опыта и статус свободного агента делают Терри чрезвычайно привлекательной целью для других клубов Премьер-Лиги, однако Джон всерьез подумывает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь, о чем он поведал после победы 4:3 над "Уотфордом".



"Знаю, я говорил, что хочу регулярно играть, но я не исключаю, что в воскресенье будет мой последний матч, после которого я закончу карьеру".



"Это зависит от того, поступит ли мне правильное предложение. Я сяду и обсужу со своей семьей варианты, которые у меня есть здесь или за рубежом, однако пока я не принял никаких решений и все еще рассматриваю предложения".



"Я никогда не хотел стать игроком, от которого бы людям не терпелось избавиться, и который бы мешал прогрессу молодых игроков. Я многое для себя извлек в этом году, когда переместился на лавку и смог взглянуть на это другими глазами. Это также поможет мне, если в будущем я стану тренером", — сообщил Терри Sky Sports.