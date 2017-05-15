"Челси" обыграл "Уотфорд" в матче с семью голами

Джон Терри В своем первом матче в качестве новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги "Челси" дублирующим составом добился победы над "Уотфордом" — 4:3.

Относительно минимальной победы против "Вест Бромвича" в прошлую пятницу из стартового состава "синих" уцелели лишь Сесар Аспиликуэта и Эден Азар. Среди тех, кто получил шанс проявить себя, оказались Джон Терри и Мичи Батшуайи.

Тренер "шершней" Вальтер Маццарри освежил свой состав с помощью Нордина Амрабата, Тома Клеверли и Мбайе Ньянга.

Пребывая в праздничном настроении, хозяева помчались вперед, но в их игре было больше суеты, чем мысли. "Уотфорд" чувствовал себя довольно уверенно, хотя об атаках не помышлял.

Первый же точный удар в матче оказался результативным. Это случилось на 22-й минуте, когда Терри не смог пробить головой после подачи углового, но мяч затесался в гуще игроков, и Джон первым успел на отскок — 1:0.

Впрочем, тут же последовал ответный гол гостей. Терри решил головой скинуть мяч назад голкиперу Асмиру Беговичу, но тот не понял задумку своего капитана и промедлил с выходом из ворот. В результате Этьен Капу совершил перехват и головой поразил цель — 1:1.

Несмотря на столь обидную осечку, "синие" продолжили атаковать и на 36-й минуте вновь вышли вперед. Аспиликуэта подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч, после чего нанес классный удар низом в дальний угол ворот — 2:1.

Второй тайм начался с того, что команды обменялись голами. Сперва Мичи Батшуайи поразил пустые ворота после того, как Натан Аке принял в штрафной непростую передачу Кенеди и выложил мяч своему партнеру как на блюдечке — 3:1. А затем Дарил Янмат совершил слаломный проход в штрафную, легко обыграв Аке и пробив мимо Беговича — 3:2.

В дальнейшем игра проходила под дудку "синих", однако их давление было недостаточным, а на 74-й минуте вышедший на замену Стефано Окака и вовсе сравнял счет, пробив из центра штрафной после того, как оборона "Челси" не справилась с подачей Клеверли — 3:3.

При равном счете игра хозяев потускнела. "Уотфорд" поверил в себя и стал предпринимать попытки вырвать победу. В столь непростой ситуации проявил себя Конте — а, вернее, сделанная им замена. На 88-й минуте выпущенный итальянцем Сеск Фабрегас практически без замаха пробил с линии штрафной после передачи Вилилана — 4:3.

Решив свои турнирные задачи, "Челси" явно решил порадовать публику в этом домашнем матче. Порой "синим" не хватало взаимопонимания ввиду множественных изменений в составе, однако это не помешало им доставить болельщикам удовольствие не только игрой, но и результатом. Вальтер Маццарри же постепенно проигрывает борьбу за то, чтобы остаться в "Уотфорде" на следующий сезон.

"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. chelseafanmd 16.05.2017 00:27 # chelseafanmd
    Теперь главное выиграть последний тур и выиграть 30 игр из 38, сука этот рекорд тоже не скоро обойдут ( если конечно его поставят)

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  2. thegodfather 16.05.2017 00:25 # thegodfather
    Жена Антонио Конте расплакалась, когда фанаты «Челси» начали петь в честь главного тренера
    https://pp.userapi.com/c7001/v7001320/3154f/fgC4pJ8qONU.jpg


    пенсы - величайшие из людей.

    (ответить)

  3. budun 16.05.2017 00:25 # budun
    Норм тут горение. Подрубайте скай, дабы не слушать ебалайство массаковского, ор елагина и пофигистичное отношение чердака.

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  4. thegodfather 16.05.2017 00:21 # thegodfather
    «Челси» подтвердил информацию, что Асмир Бегович получит медаль Премьер-Лиги.

    Несмотря на то, что босниец провел 2 матча в текущем сезоне за «Челси» в чемпионате, роль второго вратаря расценивается довольно высоко в Премьер-Лиге, и Асмиру будет выдано специальное разрешение на получение награды.

    [Sky Sports]

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  5. chelsea-69 16.05.2017 00:21 # chelsea-69
    Вот вы говорите скам, скам... А вот Дениска Казанский нормальный же скам. Ну хотя это исключение из правил

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  6. kipeloff89 16.05.2017 00:18 # kipeloff89
    Сука я писец погорел от этого комментатора, который весь матч ток втирал чтобы я не переключался после финального свистка! И че блять?!? Я всю рекламу просмотрел, потом перемотал, думая что пропустил! И где награждение!?!? Он походу скам - после финального свистка привычно слился!

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  7. sunssstorm 16.05.2017 00:17 # sunssstorm
    Хаха Леви проплатил чтобы был унылый матч кур вместо награждения

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  8. byob 16.05.2017 00:16 # byob
    Все баночники сосвсем слабые. Зума конечно еще понять можно но остальные??? Бегович сыграл на уровне лиги 3, тут даже бы Блэкмен отбил бы один и голов.

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  9. babsez 16.05.2017 00:15 # babsez
    Как меня бомбит от того, что все лето не будет футбола

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  10. stamford-bridge 16.05.2017 00:14 # stamford-bridge
    какой же астер зануда и нытик, пиздеееец))

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  11. mr-terry 16.05.2017 00:14 # mr-terry
    https://vk.com/englishntvplus?w=wall-75450980_329831

    норм слился

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  12. thegodfather 16.05.2017 00:14 # thegodfather
    норм тэрри кубок уже поднял и поцеловал.

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  13. proximo-sea 16.05.2017 00:12 # proximo-sea
    Кто-то смотрит награждение, на каком канале?

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  14. chelsea-69 16.05.2017 00:10 # chelsea-69
    А за кого кстати топит Моссаковский?

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  15. chelsealondon 16.05.2017 00:10 # chelsealondon
    Мосскаовский днина....

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  16. don-antonio 16.05.2017 00:10 # don-antonio
    Ребят, награждение будет после матча с ттх, ждем.

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  17. reeker 16.05.2017 00:10 # reeker
    Ща Генич будет пиздеть про награждения после игры.

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  18. reeker 16.05.2017 00:09 # reeker
    Ебал я в рот таких комментаторов.

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  19. cristean2 16.05.2017 00:07 # cristean2
    ахахахахахахах


    пздц комментатор зашкварился, весь матч пи3дел про награждение, а тут врубили матч кур ))))))))

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  20. reeker 16.05.2017 00:07 # reeker
    Уверен,если бы Челси весь сезон играл таким составом,то всё равно бы стал чемпионом.

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