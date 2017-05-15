"Челси" обыграл "Уотфорд" в матче с семью голами
В своем первом матче в качестве новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги "Челси" дублирующим составом добился победы над "Уотфордом" — 4:3.
Относительно минимальной победы против "Вест Бромвича" в прошлую пятницу из стартового состава "синих" уцелели лишь Сесар Аспиликуэта и Эден Азар. Среди тех, кто получил шанс проявить себя, оказались Джон Терри и Мичи Батшуайи.
Тренер "шершней" Вальтер Маццарри освежил свой состав с помощью Нордина Амрабата, Тома Клеверли и Мбайе Ньянга.
Пребывая в праздничном настроении, хозяева помчались вперед, но в их игре было больше суеты, чем мысли. "Уотфорд" чувствовал себя довольно уверенно, хотя об атаках не помышлял.
Первый же точный удар в матче оказался результативным. Это случилось на 22-й минуте, когда Терри не смог пробить головой после подачи углового, но мяч затесался в гуще игроков, и Джон первым успел на отскок — 1:0.
Впрочем, тут же последовал ответный гол гостей. Терри решил головой скинуть мяч назад голкиперу Асмиру Беговичу, но тот не понял задумку своего капитана и промедлил с выходом из ворот. В результате Этьен Капу совершил перехват и головой поразил цель — 1:1.
Несмотря на столь обидную осечку, "синие" продолжили атаковать и на 36-й минуте вновь вышли вперед. Аспиликуэта подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч, после чего нанес классный удар низом в дальний угол ворот — 2:1.
Второй тайм начался с того, что команды обменялись голами. Сперва Мичи Батшуайи поразил пустые ворота после того, как Натан Аке принял в штрафной непростую передачу Кенеди и выложил мяч своему партнеру как на блюдечке — 3:1. А затем Дарил Янмат совершил слаломный проход в штрафную, легко обыграв Аке и пробив мимо Беговича — 3:2.
В дальнейшем игра проходила под дудку "синих", однако их давление было недостаточным, а на 74-й минуте вышедший на замену Стефано Окака и вовсе сравнял счет, пробив из центра штрафной после того, как оборона "Челси" не справилась с подачей Клеверли — 3:3.
При равном счете игра хозяев потускнела. "Уотфорд" поверил в себя и стал предпринимать попытки вырвать победу. В столь непростой ситуации проявил себя Конте — а, вернее, сделанная им замена. На 88-й минуте выпущенный итальянцем Сеск Фабрегас практически без замаха пробил с линии штрафной после передачи Вилилана — 4:3.
Решив свои турнирные задачи, "Челси" явно решил порадовать публику в этом домашнем матче. Порой "синим" не хватало взаимопонимания ввиду множественных изменений в составе, однако это не помешало им доставить болельщикам удовольствие не только игрой, но и результатом. Вальтер Маццарри же постепенно проигрывает борьбу за то, чтобы остаться в "Уотфорде" на следующий сезон.
"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче
15.05.2017 23:55
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Последние комментарии:
Теперь главное выиграть последний тур и выиграть 30 игр из 38, сука этот рекорд тоже не скоро обойдут ( если конечно его поставят)
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Жена Антонио Конте расплакалась, когда фанаты «Челси» начали петь в честь главного тренера
https://pp.userapi.com/c7001/v7001320/3154f/fgC4pJ8qONU.jpg
пенсы - величайшие из людей.
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Норм тут горение. Подрубайте скай, дабы не слушать ебалайство массаковского, ор елагина и пофигистичное отношение чердака.
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«Челси» подтвердил информацию, что Асмир Бегович получит медаль Премьер-Лиги.
Несмотря на то, что босниец провел 2 матча в текущем сезоне за «Челси» в чемпионате, роль второго вратаря расценивается довольно высоко в Премьер-Лиге, и Асмиру будет выдано специальное разрешение на получение награды.
[Sky Sports]
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Вот вы говорите скам, скам... А вот Дениска Казанский нормальный же скам. Ну хотя это исключение из правил
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Сука я писец погорел от этого комментатора, который весь матч ток втирал чтобы я не переключался после финального свистка! И че блять?!? Я всю рекламу просмотрел, потом перемотал, думая что пропустил! И где награждение!?!? Он походу скам - после финального свистка привычно слился!
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Хаха Леви проплатил чтобы был унылый матч кур вместо награждения
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Все баночники сосвсем слабые. Зума конечно еще понять можно но остальные??? Бегович сыграл на уровне лиги 3, тут даже бы Блэкмен отбил бы один и голов.
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Как меня бомбит от того, что все лето не будет футбола
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какой же астер зануда и нытик, пиздеееец))
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https://vk.com/englishntvplus?w=wall-75450980_329831
норм слился
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норм тэрри кубок уже поднял и поцеловал.
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Кто-то смотрит награждение, на каком канале?
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А за кого кстати топит Моссаковский?
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Мосскаовский днина....
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Ребят, награждение будет после матча с ттх, ждем.
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Ща Генич будет пиздеть про награждения после игры.
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Ебал я в рот таких комментаторов.
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ахахахахахахах
пздц комментатор зашкварился, весь матч пи3дел про награждение, а тут врубили матч кур ))))))))
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Уверен,если бы Челси весь сезон играл таким составом,то всё равно бы стал чемпионом.
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