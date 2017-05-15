"Челси" обыграл "Уотфорд" в матче с семью голами

В своем первом матче в качестве новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги "Челси" дублирующим составом добился победы над "Уотфордом" — 4:3.

Относительно минимальной победы против "Вест Бромвича" в прошлую пятницу из стартового состава "синих" уцелели лишь Сесар Аспиликуэта и Эден Азар. Среди тех, кто получил шанс проявить себя, оказались Джон Терри и Мичи Батшуайи.



Тренер "шершней" Вальтер Маццарри освежил свой состав с помощью Нордина Амрабата, Тома Клеверли и Мбайе Ньянга.



Пребывая в праздничном настроении, хозяева помчались вперед, но в их игре было больше суеты, чем мысли. "Уотфорд" чувствовал себя довольно уверенно, хотя об атаках не помышлял.



Первый же точный удар в матче оказался результативным. Это случилось на 22-й минуте, когда Терри не смог пробить головой после подачи углового, но мяч затесался в гуще игроков, и Джон первым успел на отскок — 1:0.



Впрочем, тут же последовал ответный гол гостей. Терри решил головой скинуть мяч назад голкиперу Асмиру Беговичу, но тот не понял задумку своего капитана и промедлил с выходом из ворот. В результате Этьен Капу совершил перехват и головой поразил цель — 1:1.



Несмотря на столь обидную осечку, "синие" продолжили атаковать и на 36-й минуте вновь вышли вперед. Аспиликуэта подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч, после чего нанес классный удар низом в дальний угол ворот — 2:1.



Второй тайм начался с того, что команды обменялись голами. Сперва Мичи Батшуайи поразил пустые ворота после того, как Натан Аке принял в штрафной непростую передачу Кенеди и выложил мяч своему партнеру как на блюдечке — 3:1. А затем Дарил Янмат совершил слаломный проход в штрафную, легко обыграв Аке и пробив мимо Беговича — 3:2.



В дальнейшем игра проходила под дудку "синих", однако их давление было недостаточным, а на 74-й минуте вышедший на замену Стефано Окака и вовсе сравнял счет, пробив из центра штрафной после того, как оборона "Челси" не справилась с подачей Клеверли — 3:3.



При равном счете игра хозяев потускнела. "Уотфорд" поверил в себя и стал предпринимать попытки вырвать победу. В столь непростой ситуации проявил себя Конте — а, вернее, сделанная им замена. На 88-й минуте выпущенный итальянцем Сеск Фабрегас практически без замаха пробил с линии штрафной после передачи Вилилана — 4:3.



Решив свои турнирные задачи, "Челси" явно решил порадовать публику в этом домашнем матче. Порой "синим" не хватало взаимопонимания ввиду множественных изменений в составе, однако это не помешало им доставить болельщикам удовольствие не только игрой, но и результатом. Вальтер Маццарри же постепенно проигрывает борьбу за то, чтобы остаться в "Уотфорде" на следующий сезон.



"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче