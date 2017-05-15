Старридж намекнул, что останется в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж поблагодарил главного тренера Юргена Клоппа за доверие и намекнул, что останется на "Энфилде" в следующем сезоне.

Накануне Старридж появился в стартовом составе "красных" впервые со 2 января. Это событие Даниэль отметил победным голом в ворота "Вест Хэма", реализовав выход один на один.



Благодаря вкладу Старриджа "Ливерпуль" одержал важную победу и сохранил отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Даниэль отметил доверие Клоппа и одновременно намекнул: следующий сезон он начнет на "Энфилде".



"Тренер показал большую веру в меня, и чтобы вы понимали, у нас хорошие отношения. Я не беспокоюсь насчет следующего сезона, все мои мысли связаны с заключительным матчем, в котором нам нужны три очка. Если мы одержим победу, то в новом сезоне выступим в Лиге Чемпионов".



"Что касается моего состояния, то я чувствую себя просто прекрасно. Я рад, что сыграл с первых минут и помог парням добиться победы", - цитирует Старриджа Daily Mail.