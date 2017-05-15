Старридж намекнул, что останется в "Ливерпуле"
Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж поблагодарил главного тренера Юргена Клоппа за доверие и намекнул, что останется на "Энфилде" в следующем сезоне.
Накануне Старридж появился в стартовом составе "красных" впервые со 2 января. Это событие Даниэль отметил победным голом в ворота "Вест Хэма", реализовав выход один на один.
Благодаря вкладу Старриджа "Ливерпуль" одержал важную победу и сохранил отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Даниэль отметил доверие Клоппа и одновременно намекнул: следующий сезон он начнет на "Энфилде".
"Тренер показал большую веру в меня, и чтобы вы понимали, у нас хорошие отношения. Я не беспокоюсь насчет следующего сезона, все мои мысли связаны с заключительным матчем, в котором нам нужны три очка. Если мы одержим победу, то в новом сезоне выступим в Лиге Чемпионов".
"Что касается моего состояния, то я чувствую себя просто прекрасно. Я рад, что сыграл с первых минут и помог парням добиться победы", - цитирует Старриджа Daily Mail.
15.05.2017 22:00
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Вот и збс. Продать никчемного Ингса и купить Форварда топ класса в основу. Старр с Орехом будут страховать.
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