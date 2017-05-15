Пятое или шестое место не станет катастрофой для Венгера

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что это не будет "катастрофой", если его команда завершит сезон Премьер-Лиги за пределами топ-4.

За два матча до завершения сезона "канониры" имеют в своем активе 69 очков — лишь на два меньше, чем они набрали за всю прошлую кампанию, в которой они финишировали вторыми.



Однако на сей раз такого количества очков может не хватить даже для попадания в топ-4, что, впрочем, не стало бы трагедией для Венгера, хотя Арсен и признает, что прогрессом это сложно назвать, даже в случае завоевания Кубка Англии.



"Будет ли это прогрессом, если мы наберем больше очков, чем в прошлом сезоне, и вдобавок выиграем Кубок Англии? Это бы означало, что сезон сложился не так, как я надеялся на старте. Я начинал сезон с намерением выиграть Премьер-Лигу, а когда тебе это не удается, ты не можешь быть полностью удовлетворен".



"Но в то же время это не будет катастрофой. Думаю, нас должна воодушевлять игра команды в последнее время и то, что амбиции вернулись в команде. 75 очков — достойное количество. Мне доводилось выигрывать Премьер-Лигу (в 1998 году) с 78 очками".



"Мы набрали хороший ход. Мы преодолели сложный период и оправились после него. Я настроен очень позитивно, потому что кажется, что мы становимся сильнее с каждым матчем. Против нас другие команды вынуждены сражаться и много трудиться. Мы выиграли шесть из семи последних матчей и снова набрали хороший ход после периода, когда на выезде мы были не так стабильны, как дома", — цитирует Венгера The Telegraph.