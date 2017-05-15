"Эвертон" заключил рекордный спонсорский контракт с SportPesa

Эвертон "Эвертон" обзавелся новым титульным спонсором, которым стала гемблинговая компания из Африки SportPesa. Сделка заключена на рекордных для мерсисайдского клуба условиях.

Официально это сотрудничество стартует 1 июня и продлится следующие пять лет. Таким образом, SportPesa сменит пивной бренд Chang на футболках "ирисок".

По информации Liverpool Echo, стоимость сделки составила 48 миллионов фунтов — или 9.6 млн. фунтов в год. Для сравнения, "Манчестер Юнайтед" ежегодно получает от своего титульного спонсора Chevrolet 47 млн. фунтов, "Тоттенхэм" — 16 млн. фунтов от AIA.

"Мы рады договориться о крупнейшей коммерческой сделке в истории клуба с амбициозной и растущей компаний глобального масштаба", — сообщил исполнительный директор "Эвертона" Роберт Элстоун.


Метки SportPesa, спонсоры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 319

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 15.05.2017 20:05 # hammersmith
    нахуя на 5 лет заключать контракт на такую маленькую ежегодную сумму?

    (ответить)

  2. ruslan19930611 15.05.2017 20:02 # ruslan19930611
    Поздравляю

    (ответить)

  3. muchampion 15.05.2017 20:02 # muchampion
    первонах

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: