"Эвертон" заключил рекордный спонсорский контракт с SportPesa

"Эвертон" обзавелся новым титульным спонсором, которым стала гемблинговая компания из Африки SportPesa. Сделка заключена на рекордных для мерсисайдского клуба условиях.

Официально это сотрудничество стартует 1 июня и продлится следующие пять лет. Таким образом, SportPesa сменит пивной бренд Chang на футболках "ирисок".



По информации Liverpool Echo, стоимость сделки составила 48 миллионов фунтов — или 9.6 млн. фунтов в год. Для сравнения, "Манчестер Юнайтед" ежегодно получает от своего титульного спонсора Chevrolet 47 млн. фунтов, "Тоттенхэм" — 16 млн. фунтов от AIA.



"Мы рады договориться о крупнейшей коммерческой сделке в истории клуба с амбициозной и растущей компаний глобального масштаба", — сообщил исполнительный директор "Эвертона" Роберт Элстоун.