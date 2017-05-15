"Арсенал" согласовал переход Сеада Колашинаца

Сеад Колашинац Левый защитник "Шальке-04" Сеад Колашинац присоединится к "Арсеналу" 1 июля, когда истечет его контракт с клубом Бундеслиги.

Бывший игрок юношеской сборной Германии, позже решивший выступать за национальную команду Боснии имел на руках целый ряд предложений. По информации Sky Sports, желание заполучить Сеада выразили "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Милан".

Однако выбор 23-летнего Колашинаца пал на "Арсенал" — несмотря на все еще открытый вопрос о будущем главного тренера Арсена Венгера, и несмотря на высокую вероятность для "канониров" остаться без Лиги Чемпионов.

Таким образом, грядущим летом Сеад перейдет на "Эмирейтс" в статусе свободного агента. В данный же момент выбор Венгера на позиции левого защитника ограничен Начо Монреалем и Кираном Гиббсом, чей контракт истекает через год.


Метки Арсенал, Колашинац, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1360

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 15.05.2017 20:08 # al-faarabi
    однозначно усиление, днореаля можно в челсе сплавить как мусор

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  2. hammersmith 15.05.2017 20:05 # hammersmith
    новый санчез

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  3. farot 15.05.2017 19:43 # farot
    очередной бесплатный топарь из шальке

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  4. skychnie-oboi 15.05.2017 19:35 # skychnie-oboi
    Под ЛЕ - сойдет.

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  5. kos9k 15.05.2017 19:18 # kos9k
    колашинац, коклен, чемберлен
    чо за фрик-тима плять)

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  6. red-devil-4ever 15.05.2017 19:06 # red-devil-4ever
    в фифе более-менее норм

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  7. hachidlo 15.05.2017 19:05 # hachidlo
    Гиббс лучший левый защитник Англии (с) фанаты аснла

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  8. blackdreamer 15.05.2017 19:04 # blackdreamer
    тень матипа

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  9. chebrec 15.05.2017 19:02 # chebrec
    Венгер не спит

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  10. moneymaker 15.05.2017 19:01 # moneymaker
    А вот и будущий чемпион подъехал.

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