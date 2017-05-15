"Арсенал" согласовал переход Сеада Колашинаца

Левый защитник "Шальке-04" Сеад Колашинац присоединится к "Арсеналу" 1 июля, когда истечет его контракт с клубом Бундеслиги.

Бывший игрок юношеской сборной Германии, позже решивший выступать за национальную команду Боснии имел на руках целый ряд предложений. По информации Sky Sports, желание заполучить Сеада выразили "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Милан".



Однако выбор 23-летнего Колашинаца пал на "Арсенал" — несмотря на все еще открытый вопрос о будущем главного тренера Арсена Венгера, и несмотря на высокую вероятность для "канониров" остаться без Лиги Чемпионов.



Таким образом, грядущим летом Сеад перейдет на "Эмирейтс" в статусе свободного агента. В данный же момент выбор Венгера на позиции левого защитника ограничен Начо Монреалем и Кираном Гиббсом, чей контракт истекает через год.