"Интер" хочет Маурисио Почеттино

"Интер" хочет назначить своим новым тренером рулевого "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

На прошлой неделе боссы миланского клуба отправили в отставку Стефано Пиоли, который проработал на "Сан-Сиро" всего несколько месяцев. В данный момент "Интер" рассматривает кандидатуры на замену.



Как сообщает Sky Italy, особый интерес у китайских владельцев "Интера" вызывает фигура 45-летнего Почеттино. Клуб Серии А готов платить Маурисио оклад в размере 8,5 миллионов фунтов в год.



Отметим, что сейчас аргентинец зарабатывает в "Тоттенхэме" всего 4,2 миллиона. При этом Почеттино не скрывает, что свое будущее связывает именно с лондонским клубом.