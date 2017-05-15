"Интер" хочет Маурисио Почеттино
"Интер" хочет назначить своим новым тренером рулевого "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
На прошлой неделе боссы миланского клуба отправили в отставку Стефано Пиоли, который проработал на "Сан-Сиро" всего несколько месяцев. В данный момент "Интер" рассматривает кандидатуры на замену.
Как сообщает Sky Italy, особый интерес у китайских владельцев "Интера" вызывает фигура 45-летнего Почеттино. Клуб Серии А готов платить Маурисио оклад в размере 8,5 миллионов фунтов в год.
Отметим, что сейчас аргентинец зарабатывает в "Тоттенхэме" всего 4,2 миллиона. При этом Почеттино не скрывает, что свое будущее связывает именно с лондонским клубом.
15.05.2017 18:50
Просмотров: 698
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А что у них цель второе место? Проклятый этот Тоттенхэм, они там невезучие все.
(ответить)
если уйдет, то звезды типа кейна, алли, роуза тоже порпросятся на выход.
(ответить)
Наверное уже вещички собирает
(ответить)
Без шансов для Интера.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий