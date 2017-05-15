"Интер" хочет Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино "Интер" хочет назначить своим новым тренером рулевого "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

На прошлой неделе боссы миланского клуба отправили в отставку Стефано Пиоли, который проработал на "Сан-Сиро" всего несколько месяцев. В данный момент "Интер" рассматривает кандидатуры на замену.

Как сообщает Sky Italy, особый интерес у китайских владельцев "Интера" вызывает фигура 45-летнего Почеттино. Клуб Серии А готов платить Маурисио оклад в размере 8,5 миллионов фунтов в год.

Отметим, что сейчас аргентинец зарабатывает в "Тоттенхэме" всего 4,2 миллиона. При этом Почеттино не скрывает, что свое будущее связывает именно с лондонским клубом.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 15.05.2017 18:50

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  1. golokante 15.05.2017 19:29 # golokante
    А что у них цель второе место? Проклятый этот Тоттенхэм, они там невезучие все.

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  2. slavik92 15.05.2017 19:04 # slavik92
    если уйдет, то звезды типа кейна, алли, роуза тоже порпросятся на выход.

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  3. chebrec 15.05.2017 19:04 # chebrec
    Наверное уже вещички собирает

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  4. ray-black 15.05.2017 18:57 # ray-black
    Без шансов для Интера.

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