Фабрегас настраивает "Челси" на победу в Лиге Чемпионов
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас уверен, что его клуб бросит вызов европейским грандам в борьбе за победу в Лиге Чемпионов.
Оформив чемпионский титул Премьер-Лиги в минувшую пятницу, главный тренер "синих" Антонио Конте предупредил, что его команда станет еще сильнее к следующему сезону. Фабрегас уверен в правоте итальянца, но теперь ждет от "Челси" успехов на европейской арене.
"Мы уверены, что можем добиться успеха в Лиге Чемпионов. Да, в других странах топ-клубы не проводят столько матчей, сколько гранды Премьер-Лиги, но мы ставим перед собой такую цель".
"В Премьер-Лиге можно отправиться на выезд к "Бернли" и легко нажить себе проблемы. Испанские гранды теряют очки гораздо реже. Эти обстоятельства определенно усложнят нам жизнь, но мы уверены, что можем быть сильны не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов", - цитирует Фабрегаса The Guardian.
15.05.2017 18:00
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Последние комментарии:
Из группы выйдут, а там как карта ляжет. Но выбить Челси будет тяжело. Как это ни смешно прозвучит, но самые опасные соперники для Челси будут английские клубы. АПЛ и ЛЧ две большие разницы. Самый мерзкий соперник Ливерпуль. У остальных коленки задрожат в ЛЧ.
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Челси чемпион Фабр топ
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Пздц он долбоеб. Как они выиграют ЛЧ если они там даже не играют
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Если бы спросили мое авторитетное мнение, что можно сделать, чтобы клубы Апл подходили к матчам Лч более свежими, то ответил бы: разрешить в Апл делать 5 замен по ходу матча клубам, играющим в ЛЧ (в ЛЕ 4). Кикбоксинг дэй все равно не отменят, ибо тв-права важнее, чем успех англ. клубов на евроарене
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я понимаю, что чемп уже в кармане, но пиздеть про ЛЧ в следующем и о победе в ней - это выглядит детсадом...
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Чемпион дело говорит.
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Необходимо усиление в виде трех игроков и можно бороться на все три фронта. ФРВ, АПЗ и ЦЗ.
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Сейчас сюда прибегут колбасники, скам и петушня Венгера и будут срать под этой новостью. Впрочем, ничего нового.
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