Фабрегас настраивает "Челси" на победу в Лиге Чемпионов

Челси Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас уверен, что его клуб бросит вызов европейским грандам в борьбе за победу в Лиге Чемпионов.

Оформив чемпионский титул Премьер-Лиги в минувшую пятницу, главный тренер "синих" Антонио Конте предупредил, что его команда станет еще сильнее к следующему сезону. Фабрегас уверен в правоте итальянца, но теперь ждет от "Челси" успехов на европейской арене.

"Мы уверены, что можем добиться успеха в Лиге Чемпионов. Да, в других странах топ-клубы не проводят столько матчей, сколько гранды Премьер-Лиги, но мы ставим перед собой такую цель".

"В Премьер-Лиге можно отправиться на выезд к "Бернли" и легко нажить себе проблемы. Испанские гранды теряют очки гораздо реже. Эти обстоятельства определенно усложнят нам жизнь, но мы уверены, что можем быть сильны не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов", - цитирует Фабрегаса The Guardian.



Метки Лига Чемпионов, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.05.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. golokante 15.05.2017 19:19 # golokante
    Из группы выйдут, а там как карта ляжет. Но выбить Челси будет тяжело. Как это ни смешно прозвучит, но самые опасные соперники для Челси будут английские клубы. АПЛ и ЛЧ две большие разницы. Самый мерзкий соперник Ливерпуль. У остальных коленки задрожат в ЛЧ.

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  2. chebrec 15.05.2017 18:27 # chebrec
    Челси чемпион Фабр топ

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  3. stepan-jam-boss 15.05.2017 18:19 # stepan-jam-boss
    Пздц он долбоеб. Как они выиграют ЛЧ если они там даже не играют

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  4. staryi-eblan 15.05.2017 18:10 # staryi-eblan
    Если бы спросили мое авторитетное мнение, что можно сделать, чтобы клубы Апл подходили к матчам Лч более свежими, то ответил бы: разрешить в Апл делать 5 замен по ходу матча клубам, играющим в ЛЧ (в ЛЕ 4). Кикбоксинг дэй все равно не отменят, ибо тв-права важнее, чем успех англ. клубов на евроарене

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  5. bushwacka 15.05.2017 18:07 # bushwacka
    я понимаю, что чемп уже в кармане, но пиздеть про ЛЧ в следующем и о победе в ней - это выглядит детсадом...

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  6. rollik707 15.05.2017 18:06 # rollik707
    Чемпион дело говорит.

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  7. infamous 15.05.2017 18:03 # infamous
    Необходимо усиление в виде трех игроков и можно бороться на все три фронта. ФРВ, АПЗ и ЦЗ.

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  8. second005 15.05.2017 18:01 # second005
    Сейчас сюда прибегут колбасники, скам и петушня Венгера и будут срать под этой новостью. Впрочем, ничего нового.

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