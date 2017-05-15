Фабрегас настраивает "Челси" на победу в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас уверен, что его клуб бросит вызов европейским грандам в борьбе за победу в Лиге Чемпионов.

Оформив чемпионский титул Премьер-Лиги в минувшую пятницу, главный тренер "синих" Антонио Конте предупредил, что его команда станет еще сильнее к следующему сезону. Фабрегас уверен в правоте итальянца, но теперь ждет от "Челси" успехов на европейской арене.



"Мы уверены, что можем добиться успеха в Лиге Чемпионов. Да, в других странах топ-клубы не проводят столько матчей, сколько гранды Премьер-Лиги, но мы ставим перед собой такую цель".



"В Премьер-Лиге можно отправиться на выезд к "Бернли" и легко нажить себе проблемы. Испанские гранды теряют очки гораздо реже. Эти обстоятельства определенно усложнят нам жизнь, но мы уверены, что можем быть сильны не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов", - цитирует Фабрегаса The Guardian.