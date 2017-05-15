Семь вещей, что мы узнали в 37-м туре
37-й тур Премьер-Лиги расставил все точки над i: определился чемпион, стали известны все вылетающие команды, а "Манчестер Юнайтед" лишился даже математических шансов на место в топ-4. О самых заметных событиях уикенда и пойдет речь в отчетном материале.
"Челси" — чемпион Англии
Как и ожидалось, "Вест Бромвич" дал хороший бой лидерам чемпионата в матче, не имевшем турнирного значения для подопечных Тони Пьюлиса. Хорошего боя против нынешнего "Челси", правда, недостаточно — в критический момент сезона команда Антонио Конте преодолела все необходимые испытания, доказав свое право называться лучшим коллективом страны.
Победу в матче на "Хоторнс" принес неожиданный герой Мичи Батшауйи, забивший единственный гол в матче. Бельгиец был беспросветным резервистом по ходу сезона, но особенность и сила команды Конте не только в постоянстве основы, но и в умении игроков "на подхвате" выполнить необходимую работу в нужный момент. "Челси" уверенно выиграл титул — второй за три сезона и пятый за последние 13 лет, утвердившись в роли самого успешного английского клуба новой эры.
Баркли нужно самому решить свое будущее
Рональд Куман взял особый надзор над мерсисайдским талантом еще на старте сезона, постоянно взывая к Россу Баркли посредством публичных требований. Можно сказать, что на полузащитника "Эвертона" это произвело эффект — нынешний сезон вышел для него более-менее ровным, и наверняка увеличил интерес мощных клубов.
С этим интересом пришло и новое требование. Накануне пятничной игры с "Уотфордом" Куман прямо заявил, что Баркли должен принять решение о своем будущем до конца сезона — в течение недели. Пока оставив вопрос открытым, Баркли в пятницу принес своей команде минимальную победу над "Уотфордом", что в одинаковой степени могло быть как его прощанием с "Гудисон Парк", так и подтверждением тому, что выступление за "Эвертон" и под руководством Кумана все еще пробуждает большой энтузиазм местного воспитанника.
"Суонси" останется в Премьер-Лиге
Воскресный результат матча "Кристал Пэлас" и "Халла" решил все окончательно, но свою основную работу "Суонси" выполнил сам. Матч на поле "Сандерленда", казалось, обещал подопечным Пола Клемента проблемы: неделей ранее худшая команда сезона, потеряв шансы на спасение, внезапно обыграла на выезде "Халл". Давление с команды Дэвида Мойеса спало, и можно было подумать, что "черные коты" также захотят в подобающем стиле попрощаться с Премьер-Лигой на своем поле.
Ничего подобного. Первые минуты "Сандерленд" провел неплохо, но с быстрым голом Фернандо Льоренте весь интерес и запал хозяев иссяк. "Суонси" легко довел дело до нужной победы, в то время как хозяева "Стадиона Света" в очередной раз вынудили часть своих болельщиков покинуть стадион прежде времени. Пол Клемент спас "Суонси" от вылета, произведя эффект не раз, а сразу дважды — после неплохого старта работы тренера "лебеди" переживали кризисный период (одно очко в пяти матчах), но даже в такой ситуации Клемент нашел способ во второй раз вернуть "Суонси" в чувство.
"Стоук" не финиширует в первой десятке
Марк Хьюз приучил болельщиков к стабильности — немного наскучившей, но все же определяющей надежное положение клуба. В трех первых сезонах валлийскому менеджеру, медленно менявшему команду и ее стиль, удавалось финишировать в первой десятке чемпионата, оставляя следующий шаг в ее развитии на новый сезон.
В этом году случилось иначе. Разгромно проиграв дома "Арсеналу", "Стоук" лишился математических шансов финишировать в первой десятке. О борьбе за выживание речь снова не шла, но в этом году команда проявила даже большее безразличие после того, как заранее обеспечила себе место в элите. Очевидно, после четвертого года (и солидной работы) и для самого Хьюза, и для болельщиков с клубом вопрос будет стоять иначе: осталось ли у менеджера и игроков огонь в этих условиях, либо нынешний сезон реально подтвердил неспособность этого коллектива сделать следующий шаг. С Хьюзом у руля все будет наверняка спокойно, но не нужно забывать о том, что и сам Марк всегда было тренером, ищущим новые вызовы. В "Стоуке" стало скучно — не только ему, но и болельщикам.
"Халл" покидает Премьер-Лигу
Всего несколько недель назад "тигры" имели фактическое и моральное превосходство над конкурентами из "Суонси", держа ситуацию в своих руках. Более того, домашняя форма команды после прихода Марку Силвы было буквально чемпионской и позволяла рассматривать каждую встречу в родных стенах, как возможность укрепить свое преимущество над непостоянными оппонентами.
Поразительно, что изменилось все в игре с вылетевшим "Сандерлендом". Всего одна неудача лишила "Халл" контроля, напомнив о том шатком положении и недостатке кадровых ресурсов, мешавших "тиграм" набирать очки вдали от домашнего стадиона. Сэм Эллардайс и его "Кристал Пэлас" закрыли вопрос "на опыте": победа 4:0 сохранила "орлам" место в элите и цинично указала "Халлу" путь вниз. Несмотря на весь эффект, произведенный Силвой, аутсайдеры выглядели обреченными еще до старта сезона. Безобразное руководство клубом в итоге сыграло ключевую роль в борьбе за выживание, перекрыв все старания молодого тренера. Силва при этом сделал себе неплохую рекламу в Англии — тот факт, что он вообще подарил шанс такой команде, наверняка, привлечет интерес клубов Премьер-Лиги уже в ближайшее время.
"Ливерпуль" близок к Лиге Чемпионов
После сезона, полного впечатляющих матчей, мерсисайдцам было бы преступно упустить место в Лиге Чемпионов на финише . Казалось, что набравший ход "Арсенал" имеет шансы воспользоваться осечками команды Юргена Клоппа. Потенциальная из них намечалась во время поездки в Лондон, где "Вест Хэм" всего неделей ранее обыграл "Тоттенхэм". По информации британской прессы, результаты и качество игры "молотобойцев" в этих двух матчах могли определять будущее менеджера Славена Билича.
По итогу второй встречи выводы для хорвата будут неутешительными. Матч с "Ливерпулем" не должен был завершаться таким поражением, тем более что до первого гола "Вест Хэм" оказал достойное сопротивление фавориту. Но команда Клоппа, что с ней бывает не так часто, доказала свое превосходство именно благодаря классу, успешно воспользовавшись созданными моментами. Все старания "Арсенала", скорее всего, окажутся тщетными — "Ливерпулю" осталось обыграть в последней встрече "Мидлсбро", не демонстрирующий признаков борьбы за свой статус после оформления вылета в Чемпоншип.
"Уайт Харт Лэйн" закрыли победой
Прощание со знаменитым стадионом — не просто эмоциональный, но даже тревожный момент для болельщиков "Тоттенхэма". Невзирая на второй классный сезон (и несомненный прогресс), никто пока не даст гарантий того, что команда Маурисио Почеттино сумеет быстро адаптироваться к временному дому "Уэмбли", где она с треском провалила свою европейскую кампанию.
Сейчас об этом думать, правда, необязательно. Тем более что со своим настоящим домом "Тоттенхэм" попрощался в стиле, позволив Почеттино назвать воскресенье "идеальным днем". "Манчестер Юнайтед", думающий только о финале Лиги Европы, не мог предложить полноценного сопротивления, но все же статус соперника "шпор" делал победу в такой игре во многом памятной. Заслуженный успех "Тоттенхэма" в этой встрече также подтвердил и ментальный рост коллектив, который, в отличие от предыдущего года, не стал терять контроль над собой после утраты шансов на чемпионское звание. С этой точки зрения, будущее — даже на "Уэмбли" — должно выглядеть оптимистично.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
15.05.2017 17:00
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по правилам ли вчера забил Начо Севилье?
Источник: http://fapl.ru/posts/54928/?c=1#c6369105
(ответить)
"Челси" уверенно выиграл титул — второй за три сезона и пятый за последние 13 лет, утвердившись в роли самого успешного английского клуба новой эры.
все что вам, свинособаки, любящие вспоминать "свою великую историю", нужно знать.
Величайшие!
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8.Shamrock стал богаче на 20к. рублей
(но это не точно)
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если ислеЧ возьмет Баркли, то не прогадает: англичанин, молодой и по характеру боец; усилит любую команду топ-4
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там Эвертон какого-то воспитанника барсы очередного согласовал, вроде
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"Мидлсборо" уже ставил подножку ЛФК 2-0 в сезоне 8/9. Так что рано их со счетов списывать, могут дать бой + может фартануть на ошибках. Типун мне на язык.
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12.08.2016 12:03 #
jose-mour
Ну вы и долбаебы, просто ору с вас. У Челси чемпионский состав 14-15, у Челси подкрепление явно будет в виде канте и скорее всего лукаку + Конте защиту усилит еще как игроками, так и тактически натаскает их. Идем дальше : азар обретет себя, как в былые годы, это видно по предсезонным матчам, у чувака 3 гола в 2 матчах. Идем дальше. У Челси нету лч цуконахойблэ, будут готовиться целую неделю к матчам с условными стоками и дырколендами. Не суть. Не говорю, что Челси будет чемпионом, но они будут в борьбе, это даже не обсуждается. Да, быть может я предвзят, но факторы, которые описаны выше неоспоримы. Пока защита еще проблемная, но если Конте не нуб, он даст шанс айне, уберет Ивана, купит условного кулибали и все в норме. Кулибали - зума это перспектива и настоящее одновременно. Тэрри подстраховка, как и кэйхилл.
В общем защитник и лукаку и пенсы однозначно в борьбе. А ключ к победе - отсутствие матчей по будням в Европе. Заблюсвинил, строго не судите.
Источник: http://fapl.ru/posts/49500/?c=1
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что за баг на фапле?
при любом голосовании мой голос всегда единственный.
зы. ливерпоол говнецо, пинсы глиномесы.
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только питр может говорить, будто канте заслужил. заслужил азар, но не этот дноуголь
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Клопп- топ.
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