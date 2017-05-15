Объявлены номинанты на звание лучшего игрока и лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2016/17
Премьер-Лига официально объявила имена номинантов на звания лучшего игрока и лучшего тренера в сезоне 2016/17 по своей версии.
Как известно, Премьер-Лига определяет лучшего игрока не только каждый месяц, но и по итогам всего сезона. И нередко награда достается не тому, кто был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Например, так было в прошлой кампании, когда два главных индивидуальных приза в английском сезоне разделили партнеры по "Лестеру" Рияд Махрез и Джейми Варди.
На сей раз представителей "Лестера" в шорт-листе не оказалось. Зато здесь по трое игроков "Челси" и "Тоттенхэма". Новоиспеченных чемпионов представляют защитник Сесар Аспиликуэта, опорник Нголо Канте и полузащитник Эден Азар. У "шпор" на награду претендуют защитник Ян Вертонген и полузащитники Деле Алли с Кристианом Эриксеном.
Список номинантов дополняют лучшие бомбардиры "Арсенала" и "Эвертона" — Алексис Санчес и Ромелу Лукаку, забившие в рамках Премьер-Лиги 21 и 24 гола, соответственно.
Что касается награды лучшему тренеру, то главными претендентами на нее являются Антонио Конте из "Челси" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма". Конкуренцию им составляют Шон Дайч из "Бернли", Тони Пьюлис из "Вест Бромвича", Эдди Хау из "Борнмута" и Пол Клемент из "Суонси".
15.05.2017 16:00
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Последние комментарии:
Клопп и Клаван.
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анчелотти решил слить боатенга, просто старый е6ун
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по правилам ли вчера забил Начо Севилье?
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А Степа уже закинул, базар жок
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«Вест Хэм», «Монако» и «Марсель» заинтересованы в Миши Батшуайи, но «Челси» еще не решил, что делать с бельгийцем. [Guardian & Telegraph]
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Сила за большинством
А пенсов больше всех на фапле, потому что все остальные под шконарем ах ах ах
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Гонде и Ганде лучшие
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Фертонген и Клемент
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народ, давайте ка сравним самые достоверные статы с оценочных сайтов по игрокам Конте и Алли с Лукаку.
И кстати, ггде наш непобедимый топ Андреас Э?
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Очередные награды для Конте и Канте.
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сегодня челси ока-ся играет, вроде в пятницу играли же
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Полюбому
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Очень странный и смешной эпизод из матча Кубка Либертадорес. Голкипер эквадорской "Барселоны" Максимо Бангуэра в матче против колумбийского "Атлетико Насьональ" притворился мертвым, когда понял, что ему светит красная карточка.
Все Бабселоны одинаковые
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Аспиликуета - Конте
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у Касты альбом вышел
9 лет почти с последнего альбома прошло
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Алли
Конте
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Где Эрера суки?
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Игрок - Санчес, тренер - Конте. Думаю, только самый конченный неадекват не согласится.
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санчиз и внегре лучий
нет
Азар и Конте
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Hello blyat!!!! Где Кавтинха и Клоппиньо??? Че за голосовалка без этих топарей?
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