Объявлены номинанты на звание лучшего игрока и лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2016/17

Нголо Канте и Деле Алли Премьер-Лига официально объявила имена номинантов на звания лучшего игрока и лучшего тренера в сезоне 2016/17 по своей версии.

Как известно, Премьер-Лига определяет лучшего игрока не только каждый месяц, но и по итогам всего сезона. И нередко награда достается не тому, кто был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Например, так было в прошлой кампании, когда два главных индивидуальных приза в английском сезоне разделили партнеры по "Лестеру" Рияд Махрез и Джейми Варди.

На сей раз представителей "Лестера" в шорт-листе не оказалось. Зато здесь по трое игроков "Челси" и "Тоттенхэма". Новоиспеченных чемпионов представляют защитник Сесар Аспиликуэта, опорник Нголо Канте и полузащитник Эден Азар. У "шпор" на награду претендуют защитник Ян Вертонген и полузащитники Деле Алли с Кристианом Эриксеном.

Список номинантов дополняют лучшие бомбардиры "Арсенала" и "Эвертона" — Алексис Санчес и Ромелу Лукаку, забившие в рамках Премьер-Лиги 21 и 24 гола, соответственно.

Что касается награды лучшему тренеру, то главными претендентами на нее являются Антонио Конте из "Челси" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма". Конкуренцию им составляют Шон Дайч из "Бернли", Тони Пьюлис из "Вест Бромвича", Эдди Хау из "Борнмута" и Пол Клемент из "Суонси".


Метки награды, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 3767

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Последние комментарии:




  1. budun 15.05.2017 17:48 # budun
    Клопп и Клаван.

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  2. al-faarabi 15.05.2017 17:42 # al-faarabi
    анчелотти решил слить боатенга, просто старый е6ун

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  3. al-faarabi 15.05.2017 17:29 # al-faarabi
    по правилам ли вчера забил Начо Севилье?

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  4. shamrock 15.05.2017 17:00 # shamrock
    А Степа уже закинул, базар жок

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  5. hazarchik 15.05.2017 16:59 # hazarchik
    «Вест Хэм», «Монако» и «Марсель» заинтересованы в Миши Батшуайи, но «Челси» еще не решил, что делать с бельгийцем. [Guardian & Telegraph]

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  6. j-silver 15.05.2017 16:58 # j-silver
    Сила за большинством
    А пенсов больше всех на фапле, потому что все остальные под шконарем ах ах ах

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  7. raimbek1 15.05.2017 16:58 # raimbek1
    Гонде и Ганде лучшие

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  8. hazarchik 15.05.2017 16:57 # hazarchik
    Фертонген и Клемент

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  9. gidro-met 15.05.2017 16:55 # gidro-met
    народ, давайте ка сравним самые достоверные статы с оценочных сайтов по игрокам Конте и Алли с Лукаку.

    И кстати, ггде наш непобедимый топ Андреас Э?

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  10. reeker 15.05.2017 16:53 # reeker
    Очередные награды для Конте и Канте.

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  11. keremet 15.05.2017 16:40 # keremet
    сегодня челси ока-ся играет, вроде в пятницу играли же

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  12. mancityman 15.05.2017 16:38 # mancityman
    Полюбому

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  13. reddevil13 15.05.2017 16:35 # reddevil13
    Очень странный и смешной эпизод из матча Кубка Либертадорес. Голкипер эквадорской "Барселоны" Максимо Бангуэра в матче против колумбийского "Атлетико Насьональ" притворился мертвым, когда понял, что ему светит красная карточка.

    Все Бабселоны одинаковые

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  14. bluehonorcfc9 15.05.2017 16:33 # bluehonorcfc9
    Аспиликуета - Конте

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  15. melwood-lfc 15.05.2017 16:33 # melwood-lfc
    у Касты альбом вышел
    9 лет почти с последнего альбома прошло

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  16. melwood-lfc 15.05.2017 16:26 # melwood-lfc
    Алли
    Конте

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  17. heyoung 15.05.2017 16:26 # heyoung
    Где Эрера суки?

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  18. ugunner4 15.05.2017 16:23 # ugunner4
    Игрок - Санчес, тренер - Конте. Думаю, только самый конченный неадекват не согласится.

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  19. shmit 15.05.2017 16:22 # shmit
    санчиз и внегре лучий
    нет
    Азар и Конте

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  20. kipeloff89 15.05.2017 16:18 # kipeloff89
    Hello blyat!!!! Где Кавтинха и Клоппиньо??? Че за голосовалка без этих топарей?

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