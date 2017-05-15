Объявлены номинанты на звание лучшего игрока и лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2016/17

Премьер-Лига официально объявила имена номинантов на звания лучшего игрока и лучшего тренера в сезоне 2016/17 по своей версии.



Как известно, Премьер-Лига определяет лучшего игрока не только каждый месяц, но и по итогам всего сезона. И нередко награда достается не тому, кто был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Например, так было в прошлой кампании, когда два главных индивидуальных приза в английском сезоне разделили партнеры по "Лестеру" Рияд Махрез и Джейми Варди.



На сей раз представителей "Лестера" в шорт-листе не оказалось. Зато здесь по трое игроков "Челси" и "Тоттенхэма". Новоиспеченных чемпионов представляют защитник Сесар Аспиликуэта, опорник Нголо Канте и полузащитник Эден Азар. У "шпор" на награду претендуют защитник Ян Вертонген и полузащитники Деле Алли с Кристианом Эриксеном.



Список номинантов дополняют лучшие бомбардиры "Арсенала" и "Эвертона" — Алексис Санчес и Ромелу Лукаку, забившие в рамках Премьер-Лиги 21 и 24 гола, соответственно.



Что касается награды лучшему тренеру, то главными претендентами на нее являются Антонио Конте из "Челси" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма". Конкуренцию им составляют Шон Дайч из "Бернли", Тони Пьюлис из "Вест Бромвича", Эдди Хау из "Борнмута" и Пол Клемент из "Суонси".







