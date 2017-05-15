Премьер-Лига. Анонс матча понедельника

В понедельник состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Челси" и "Уотфордом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — УОТФОРД 22:00 Онлайн-трансляция



Для "Челси" это будет первый матч в статусе формального, но еще не коронованного чемпиона Премьер-Лиги. Что немаловажно, это будет и первое появление на "Стэмфорд Бридж" перед своими болельщиками в этом статусе. Наконец, свои оставшиеся матчи "синие" могут рассматривать в призме подготовки к финалу Кубка Англии — некоторые игроки должны постараться доказать Антонио Конте, что заслуживают выйти на поле "Уэмбли" против "Арсенала" 27 мая. Для "Уотфорда" сезон уже по сути завершен, однако тренер Вальтер Маццарри не может расслабиться, потому что каждая неудача уменьшает его шансы сохранить работу на будущий год. В 16 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "шершни" одержали лишь одну победу — 1:0 в 1999 году.



Лазарет "Челси" пуст. Джон Терри, Нголо Канте и Мичи Батшуайи рассчитывают на появление с первых минут.



"Уотфорд" потерял с травмой Кристиана Кабаселе, но готов вернуться на поле Том Клеверли, пропускавший матч с "Уотфордом" из-за условий своей аренды.