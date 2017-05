Светская хроника за понедельник

Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в Англии. "Манчестер Юнайтед" сделает предложение по трем звездам "Тоттенхэма". "Ливерпулю" нужны два защитника "Халла". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма сообщил друзьям, что собирается переехать в Англию. (The Sun)



"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за Доннарумму, чей контракт с "Миланом" истекает уже в следующем году. (Daily Mail)



"Бавария" задумывается о продаже своего вундеркинда Ренату Санчеша. Покупателем может выступить "Манчестер Юнайтед", интересовавшийся португальцем в прошлом году. (Kicker)



"Юнайтед" манит атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса и предлагает тому 10-й номер. (Cadena Nacional)



"Юнайтед" интересуется вингером "Порту" Ясином Браими. (Daily Mail)



"Юнайтед" предложит своего капитана Уэйна Руни "Эвертону" в качестве разменной монеты в сделке по нападающему Ромелу Лукаку. (Daily Mail)



"Юнайтед" готов заплатить "Тоттенхэму" 110 миллионов фунтов за Данни Роуза, Кайла Уолкера и Эрика Дайера. (Daily Star)



"Юнайтед" и "Арсенал" обдумывают приобретение 22-летнего защитника "Атлетико" Хосе Хименеса, чей контракт предусматривает отступные в 56 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Челси", "Арсенал", "Бавария" и ПСЖ интересуются 31-летним полузащитником "Реала" Лукой Модричем. (Diario Gol)



"Атлетико" заинтересован в нападающем "Лестера" Джейми Варди. (Sky Sports)



Грядущим летом "Эвертон" собирается приобрести полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Галатасарай" хочет пригласить нападающего "Мидлсбро" Альваро Негредо на место Лукаса Подольски, который готовится к отъезду в Японию. (AS)



Защитник Бен Гибсон может остаться в "Мидлсбро", несмотря на вылет своего клуба в Чемпионшип. (Daily Mirror)



Защитник Харри Магуайр покинет "Халл" в случае вылета из Премьер-Лиги. (The Telegraph)



"Ливерпуль" поспорит с "Миланом" за защитника "Вольфсбурга" Рикардо Родригеса, оцениваемого в 18 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" согласовал приобретение Эндрю Робертсона, а также хочет заполучить еще одного защитника "Халла" — Харри Магуайра. (Daily Mirror)



Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва может уйти в "Селтик". (Daily Mail)



Аукцион за голкипера "Сандерленда" Джордана Пикфорда стартовал с предложения "Эвертона" в 10 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" предпримет амбициозную попытку заполучить 30-летнего вингера "Наполи" Дриса Мертенса. (The Sun)



"Вест Хэм" установил цену в 30 млн. фунтов за полузащитника Мануэля Лансини, который приглянулся "Ливерпулю", "Тоттенхэму" и "Арсеналу". (Daily Mirror)



"Вест Хэм" и "Суонси" интересуются нападающим Вильфридом Бони, трансфером которого владеет "Сити". (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" предложит 20 млн. фунтов за голкипера "Сити" Джо Харта. (Daily Star)



Другое



Полузащитник Кристиан Эриксен назван Игроком Года в "Тоттенхэме". (Daily Mail)



УЕФА может расширить одноматчевую дисквалификацию защитника "Юнайтед" Эрика Байи. (BBC)



Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис может получить роль в МЛС, если проиграет борьбу за власть на "Эмирейтс" Арсену Венгеру. (The Telegraph)



Рефери Дамир Скомина, которого Жозе Моуриньо однажды назвал "слабым и наивным", будет обслуживать финал Лиги Европы между "Юнайтед" и "Аяксом". (Sky Sports)



Со следующего сезона Крейг Беллами будет тренировать команду U-18 "Кардиффа". (Daily Mail)



Бывший защитник "Сити" Мартин Демикелис завершил игровую карьеру. (talkSPORT)