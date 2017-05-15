Венгер: "Озил расцвел в новой роли"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рад, что плеймейкер Месут Озил обрел второе дыхание после перехода на новую схему.
С расстановкой 3-4-3 "канониры" провели уже шесть матчей в Премьер-Лиге, выиграв пять из них. Тактические перестановки совпали с возвращением Озила к своей лучшей форме: в этот отрезок немец отличился двумя голами и одной результативной передачей.
Венгер рад, что 28-летний плеймейкер, наконец, обрел второе дыхание и проводит завершающую часть сезона так, как и подобает игроку его уровня.
"Это то, что мы хотим от него видеть каждую неделю. Месут определенно расцвел в новой роли, и в целом мне нравится его игра после перехода на схему с тремя защитниками".
"Вы можете заметить, что когда команда уверена в себе и демонстрирует единство, все индивидуальные показатели игроков подскакивают вверх и каждый из них показывает хороший футбол", - цитирует Венгера Goal.
15.05.2017 14:00
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Последние комментарии:
типа трансфера плеймейкера не будет
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намекает на его деревянность?
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Конте настолько топ, что дистанционно решил проблемы даже арсенала когда ему стало их слишком ждать. Арсений ещё долго будет губой трясти перед Антонио в знак признания и мудрого наставничества по схеме 3-4-3
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прям поэт))
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озил расцвел - ну все, это считай как топера на следующий сезон подписали
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Новости про вулвич, ничего кроме отвращения не вызывает.
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