Венгер: "Озил расцвел в новой роли"

Месут Озил Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рад, что плеймейкер Месут Озил обрел второе дыхание после перехода на новую схему.

С расстановкой 3-4-3 "канониры" провели уже шесть матчей в Премьер-Лиге, выиграв пять из них. Тактические перестановки совпали с возвращением Озила к своей лучшей форме: в этот отрезок немец отличился двумя голами и одной результативной передачей.

Венгер рад, что 28-летний плеймейкер, наконец, обрел второе дыхание и проводит завершающую часть сезона так, как и подобает игроку его уровня.

"Это то, что мы хотим от него видеть каждую неделю. Месут определенно расцвел в новой роли, и в целом мне нравится его игра после перехода на схему с тремя защитниками".

"Вы можете заметить, что когда команда уверена в себе и демонстрирует единство, все индивидуальные показатели игроков подскакивают вверх и каждый из них показывает хороший футбол", - цитирует Венгера Goal.



Метки Арсенал, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 15.05.2017 14:00

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  1. chr1s8rown 15.05.2017 15:07 # chr1s8rown
    типа трансфера плеймейкера не будет

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  2. dr-b1ack 15.05.2017 14:16 # dr-b1ack
    намекает на его деревянность?

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  3. ravi 15.05.2017 14:12 # ravi
    Конте настолько топ, что дистанционно решил проблемы даже арсенала когда ему стало их слишком ждать. Арсений ещё долго будет губой трясти перед Антонио в знак признания и мудрого наставничества по схеме 3-4-3

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  4. shimane 15.05.2017 14:09 # shimane
    прям поэт))

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  5. j-silver 15.05.2017 14:09 # j-silver
    озил расцвел - ну все, это считай как топера на следующий сезон подписали

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  6. fc-zenit 15.05.2017 14:08 # fc-zenit
    Новости про вулвич, ничего кроме отвращения не вызывает.

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