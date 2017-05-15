Венгер: "Озил расцвел в новой роли"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рад, что плеймейкер Месут Озил обрел второе дыхание после перехода на новую схему.

С расстановкой 3-4-3 "канониры" провели уже шесть матчей в Премьер-Лиге, выиграв пять из них. Тактические перестановки совпали с возвращением Озила к своей лучшей форме: в этот отрезок немец отличился двумя голами и одной результативной передачей.



Венгер рад, что 28-летний плеймейкер, наконец, обрел второе дыхание и проводит завершающую часть сезона так, как и подобает игроку его уровня.



"Это то, что мы хотим от него видеть каждую неделю. Месут определенно расцвел в новой роли, и в целом мне нравится его игра после перехода на схему с тремя защитниками".



"Вы можете заметить, что когда команда уверена в себе и демонстрирует единство, все индивидуальные показатели игроков подскакивают вверх и каждый из них показывает хороший футбол", - цитирует Венгера Goal.