Батшуайи ждет вердикта Конте

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи не уверен, что останется на "Стэмфорд Бридж" к следующему сезону.

После переезда на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом Батшуайи не провел за "синих" ни одного матча в Премьер-Лиге с первых минут. Тем не менее, именно гол бельгийца позволил "Челси" оформить чемпионский титул Премьер-Лиги в минувшую пятницу.



Ожидается, что в двух оставшихся матчах Мичи сможет получить приличный кусок игровой практики, заменив в составе Диего Коста. Однако это вовсе не означает, что Батшуайи непременно останется в клубе, утверждает The Telegraph.



После окончания сезона рулевому "Челси" Антонио Конте предстоит решить судьбу 23-летнего игрока. Если лондонцы не откажутся от планов по приобретению Ромелу Лукаку из "Эвертона" или Алексиса Санчеса из "Арсенала", клуб выслушает предложения по Батшуайи.