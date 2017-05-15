Батшуайи ждет вердикта Конте
Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи не уверен, что останется на "Стэмфорд Бридж" к следующему сезону.
После переезда на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом Батшуайи не провел за "синих" ни одного матча в Премьер-Лиге с первых минут. Тем не менее, именно гол бельгийца позволил "Челси" оформить чемпионский титул Премьер-Лиги в минувшую пятницу.
Ожидается, что в двух оставшихся матчах Мичи сможет получить приличный кусок игровой практики, заменив в составе Диего Коста. Однако это вовсе не означает, что Батшуайи непременно останется в клубе, утверждает The Telegraph.
После окончания сезона рулевому "Челси" Антонио Конте предстоит решить судьбу 23-летнего игрока. Если лондонцы не откажутся от планов по приобретению Ромелу Лукаку из "Эвертона" или Алексиса Санчеса из "Арсенала", клуб выслушает предложения по Батшуайи.
15.05.2017 13:00
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Последние комментарии:
Аренда в АПЛ самое верное ришение считаю. Будет под боком, посмотрим как проявит себя именно в АПЛ, через год полтора будет ясно что с ним можно сделать. А пока рано что то решать. Как в случае с Лукаку бы не прогодать.
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Посмторел доступных нападающих и не вижу другого выхода , как взять семью Косты в заложники и заставить играть как положено . Допустим за каждый неполноценно отработанный матч , отрезать у них по пальцу . Зато за каждый качественно отработанный матч давать ему поиграться с жезус33 с фапли
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какой лукаков, мишка парень скромный, на партнеров не орет, из себя приму не строит, а решающие голики кладет да решающие пасики раздает, а лукаков если хочет, а он хочет в челси, пусть эвертоновских боссов упросит, чтоб кинули тридцатник лямов доплаты и забирают мишку
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Костян идеально подошел Челси , если уйдет надо искать такого-же.
Не низкий не высокий , не худой не толстый , не тупой не умный , не урод не красавец , дауны скажут середняк , а я скажу идеально сбалансированный
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в аренде мог бы заиграть! тот же брайтон, чем не практика?
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сливаем его и пса, на их место берем санчеза и кейна и вообще ничего не начинаем
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Поменять на Лукаку с доплатой со стороны Эвертона
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Челси чемпион
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