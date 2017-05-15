Батшуайи ждет вердикта Конте

Мичи Батшуайи Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи не уверен, что останется на "Стэмфорд Бридж" к следующему сезону.

После переезда на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом Батшуайи не провел за "синих" ни одного матча в Премьер-Лиге с первых минут. Тем не менее, именно гол бельгийца позволил "Челси" оформить чемпионский титул Премьер-Лиги в минувшую пятницу.

Ожидается, что в двух оставшихся матчах Мичи сможет получить приличный кусок игровой практики, заменив в составе Диего Коста. Однако это вовсе не означает, что Батшуайи непременно останется в клубе, утверждает The Telegraph.

После окончания сезона рулевому "Челси" Антонио Конте предстоит решить судьбу 23-летнего игрока. Если лондонцы не откажутся от планов по приобретению Ромелу Лукаку из "Эвертона" или Алексиса Санчеса из "Арсенала", клуб выслушает предложения по Батшуайи.



Метки Батшуайи, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.05.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 15.05.2017 15:00 # rollik707
    Аренда в АПЛ самое верное ришение считаю. Будет под боком, посмотрим как проявит себя именно в АПЛ, через год полтора будет ясно что с ним можно сделать. А пока рано что то решать. Как в случае с Лукаку бы не прогодать.

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  2. bluebload 15.05.2017 13:36 # bluebload
    Посмторел доступных нападающих и не вижу другого выхода , как взять семью Косты в заложники и заставить играть как положено . Допустим за каждый неполноценно отработанный матч , отрезать у них по пальцу . Зато за каждый качественно отработанный матч давать ему поиграться с жезус33 с фапли

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  3. osivori 15.05.2017 13:28 # osivori
    какой лукаков, мишка парень скромный, на партнеров не орет, из себя приму не строит, а решающие голики кладет да решающие пасики раздает, а лукаков если хочет, а он хочет в челси, пусть эвертоновских боссов упросит, чтоб кинули тридцатник лямов доплаты и забирают мишку

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  4. bluebload 15.05.2017 13:24 # bluebload
    Костян идеально подошел Челси , если уйдет надо искать такого-же.
    Не низкий не высокий , не худой не толстый , не тупой не умный , не урод не красавец , дауны скажут середняк , а я скажу идеально сбалансированный

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  5. fupler 15.05.2017 13:22 # fupler
    в аренде мог бы заиграть! тот же брайтон, чем не практика?

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  6. j-silver 15.05.2017 13:12 # j-silver
    сливаем его и пса, на их место берем санчеза и кейна и вообще ничего не начинаем

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  7. bluebload 15.05.2017 13:11 # bluebload
    Поменять на Лукаку с доплатой со стороны Эвертона

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  8. chebrec 15.05.2017 13:04 # chebrec
    Челси чемпион

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