Венгер: "Следующий сезон будет для "Челси" другим"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поздравил "Челси" с завоеванием чемпионского титула Премьер-Лиги, но одновременно предупредил, что следующий сезон будет для "синих" другим.

В прошлую пятницу "Челси" оформил свой второй титул за три последних года. Как бы ни сложились оставшиеся матчи, команда Антонио Конте финиширует минимум с 12 очками преимущества над "канонирами".



Однако в следующем сезоне "синие" вернутся в Лигу Чемпионов, и этот турнир будет отбирать у них много сил, уверен Венгер. Ведь в Премьер-Лиге нельзя играть вполноги, как это порой делают в своих внутренних чемпионатах "Реал" или "Бавария", сберегая энергию на европейские матчи.



"Челси" провел хороший сезон. Мои поздравления им. Однако два последних года лигу выигрывает команда, которая не выступала в Европе. Следующий сезон будет другим, потому что им придется играть по графику суббота-среда-суббота ввиду участия в Лиге Чемпионов".



"Мне кажется, в Испании "Реал" может выигрывать матчи, играя на меньшем проценте от своего максимума, нежели это можно делать в Англии. Возможно, именно поэтому они лучше нас. То же и с "Баварией" — они очень легко доминируют в немецком чемпионате", — приводит слова Венгера Sky Sports.