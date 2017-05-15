Венгер: "Следующий сезон будет для "Челси" другим"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поздравил "Челси" с завоеванием чемпионского титула Премьер-Лиги, но одновременно предупредил, что следующий сезон будет для "синих" другим.
В прошлую пятницу "Челси" оформил свой второй титул за три последних года. Как бы ни сложились оставшиеся матчи, команда Антонио Конте финиширует минимум с 12 очками преимущества над "канонирами".
Однако в следующем сезоне "синие" вернутся в Лигу Чемпионов, и этот турнир будет отбирать у них много сил, уверен Венгер. Ведь в Премьер-Лиге нельзя играть вполноги, как это порой делают в своих внутренних чемпионатах "Реал" или "Бавария", сберегая энергию на европейские матчи.
"Челси" провел хороший сезон. Мои поздравления им. Однако два последних года лигу выигрывает команда, которая не выступала в Европе. Следующий сезон будет другим, потому что им придется играть по графику суббота-среда-суббота ввиду участия в Лиге Чемпионов".
"Мне кажется, в Испании "Реал" может выигрывать матчи, играя на меньшем проценте от своего максимума, нежели это можно делать в Англии. Возможно, именно поэтому они лучше нас. То же и с "Баварией" — они очень легко доминируют в немецком чемпионате", — приводит слова Венгера Sky Sports.
15.05.2017 12:00
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Последние комментарии:
Боюсь спросить каким он будет для мсье Венгера. Борьба за выживание?
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Да, Боже, Сеня ты посмотри в какую помойку ты превратил арсенал, разгребать и разгребать, а у него еще нсть время думать о о том каково будет другим командам в след сезоне
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у Челси будет другой сезон, потому что команда развивается.
А у Арсенала будет такой же: битва за 4-е место и кубочек, и вылет из 1/8 ЛЧ.
как можно сравнивать команды у которых разные цели...
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вот посмотрим на сезон Венгера без ЛЧ, об этом лучше беспокойся, старый лягушатник
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так то старик прав. может и мы в следующем сезоне забьем на ле и будем только за апл бороться. но это не точно...
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В следующем году даст вьюху, что хотел купить весь состав челси еще в бытность ими сперматозойдами и неоплодотворенными яйцеклетками.
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