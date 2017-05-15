Найджел Пирсон заинтересован в работе с "Мидлсбро"

Бывший главный тренер "Дерби" и "Лестера" Найджел Пирсон подтвердил свою заинтересованность к работе с "Мидлсбро" в следующем сезоне.

Напомним, после увольнения Айтора Каранки в марте шефство над "речниками" принял его ассистент Стив Агню. Это решение себя не оправдало — развалилась даже прежде надежная оборона, и "Боро" с треском вылетел из Премьер-Лиги.



Ожидается, что к следующему сезону клуб с "Риверсайда" подыщет нового рулевого, которым хотел бы стать 53-летний Пирсон, выступавший за "Боро" в период с 1994 по 1998 год.



"Да, мне было бы интересно с ними поработать. Уверен, у них будут хорошие шансы на возвращение в Премьер-Лигу, если они сохранят правильных игроков".



"Находясь за пределами Премьер-Лиги семь лет, они упорно трудились, чтобы вернуться туда. После такого сезона они поразмыслят о некоторых вещах и, возможно, о чем-нибудь пожалеют. Это определенно неудачный сезон".



"Лично проведя там четыре года, я могу сказать, что это по-настоящему хороший клуб", — сообщил Пирсон в эфире Sky Sports.