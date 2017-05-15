Эдинсон Кавани был бы рад увидеть Санчеса в ПСЖ
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что был бы рад увидеть в своем клубе звезду "Арсенала" Алексиса Санчеса.
Еще 13 апреля издание Evening Standard сообщило, что "канониры" предприняли финальную попытку удержать Санчеса, предложив тому новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в недели. Однако Алексис до сих пор не дал своего согласия, пообещав обсудить свое будущее лишь после окончания сезона.
В то же время 28-летнего чилийца продолжают сватать в "Манчестер Сити", "Челси", "Ювентус", "Баварию" и ПСЖ, и Кавани был бы рад заполучить себе в одноклубники Санчеса или Пьер-Эмерика Обамеянга, которым также интересуются парижане.
"Если они придут к нам, то добро пожаловать. Мы всегда надеемся на то, что новые игроки дополнят команду своими качествами. Если нашему клубу чего-то и не хватает, то я никогда не скажу об этом, потому что для меня мои партнеры по команде являются лучшими", — сообщил Кавани Canal Football Club.
15.05.2017 10:00
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Последние комментарии:
санчис будет ему свой палец в жопу тыкать.
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Чемпионом Франции всегда успеет стать. Думаю, останется в Лондоне. А в каком клубе непонятно.
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300 тысяч невероятная сумма для арса
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Бавария 120 млн. готовит на трансферы. Летом хотят Вератти и Санчеса приобрести. Не сомневаюсь, что Алексис отправится в Мюнхен
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кавани сам хотел уйти когда ибрагимович играл. конечно он абомеянга ждет как дышит
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