Эдинсон Кавани был бы рад увидеть Санчеса в ПСЖ

Алексис Санчес Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что был бы рад увидеть в своем клубе звезду "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Еще 13 апреля издание Evening Standard сообщило, что "канониры" предприняли финальную попытку удержать Санчеса, предложив тому новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в недели. Однако Алексис до сих пор не дал своего согласия, пообещав обсудить свое будущее лишь после окончания сезона.

В то же время 28-летнего чилийца продолжают сватать в "Манчестер Сити", "Челси", "Ювентус", "Баварию" и ПСЖ, и Кавани был бы рад заполучить себе в одноклубники Санчеса или Пьер-Эмерика Обамеянга, которым также интересуются парижане.

"Если они придут к нам, то добро пожаловать. Мы всегда надеемся на то, что новые игроки дополнят команду своими качествами. Если нашему клубу чего-то и не хватает, то я никогда не скажу об этом, потому что для меня мои партнеры по команде являются лучшими", — сообщил Кавани Canal Football Club.


Метки Арсенал, Кавани, ПСЖ, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 712

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Последние комментарии:




  1. fc-zenit 15.05.2017 10:44 # fc-zenit
    санчис будет ему свой палец в жопу тыкать.

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  2. golokante 15.05.2017 10:18 # golokante
    Чемпионом Франции всегда успеет стать. Думаю, останется в Лондоне. А в каком клубе непонятно.

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  3. chebrec 15.05.2017 10:14 # chebrec
    300 тысяч невероятная сумма для арса

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  4. staryi-eblan 15.05.2017 10:06 # staryi-eblan
    Бавария 120 млн. готовит на трансферы. Летом хотят Вератти и Санчеса приобрести. Не сомневаюсь, что Алексис отправится в Мюнхен

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  5. mr-tsoy 15.05.2017 10:04 # mr-tsoy
    кавани сам хотел уйти когда ибрагимович играл. конечно он абомеянга ждет как дышит

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