Коутиньо отрицает контакт с "Барселоной"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо заявил, что не контактировал с "Барселоной" и целиком сосредоточен на выступлении за свой клуб.

На протяжении этого сезона не утихают слухи, сватающие самого результативного бразильца в истории Премьер-Лиги в "Барселону". Испанская пресса уверена, что Филиппе вовсю общается с каталонским клубом, а некоторые издания утверждают, что Коутиньо уже дал согласие на переезд на "Ноу Камп".

Однако перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 24-летний полузащитник заверил, что эти спекуляции не имеют под собой основания. Филиппе же думает лишь о том, чтобы вернуть "Ливерпуль" в Лигу Чемпионов.

"Барселона" — одна из лучших команд в мире, но пока никто не обращался ко мне. Если они и обратятся, то к моему тренеру, я же должен быть сосредоточен на том, что делаю на поле".

"У меня есть контракт с "Ливерпулем", а впереди еще два матча, и мы имеем все шансы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на будущий год. Я должен сосредоточиться на футболе, а остальными вещами займутся специальные люди".

"Я рад узнать об интересе такого замечательного клуба, это классно, что они ценят мою работу, но я должен продолжать трудиться. "Ливерпуль" — отличный клуб, и мы должны вернуть "Ливерпуль" в Лигу Чемпионов", — сообщил Коутиньо ESPN Brazil.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2017 09:00

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  1. liverfun 15.05.2017 09:06 # liverfun
    Все правильно. Ла лига идет на хуй. Ливерпулю нельзя продавать своих лучших игроков, если клуб хочет добиться успеха в будущем

    (ответить)

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