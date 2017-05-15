Коутиньо отрицает контакт с "Барселоной"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо заявил, что не контактировал с "Барселоной" и целиком сосредоточен на выступлении за свой клуб.

На протяжении этого сезона не утихают слухи, сватающие самого результативного бразильца в истории Премьер-Лиги в "Барселону". Испанская пресса уверена, что Филиппе вовсю общается с каталонским клубом, а некоторые издания утверждают, что Коутиньо уже дал согласие на переезд на "Ноу Камп".



Однако перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 24-летний полузащитник заверил, что эти спекуляции не имеют под собой основания. Филиппе же думает лишь о том, чтобы вернуть "Ливерпуль" в Лигу Чемпионов.



"Барселона" — одна из лучших команд в мире, но пока никто не обращался ко мне. Если они и обратятся, то к моему тренеру, я же должен быть сосредоточен на том, что делаю на поле".



"У меня есть контракт с "Ливерпулем", а впереди еще два матча, и мы имеем все шансы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на будущий год. Я должен сосредоточиться на футболе, а остальными вещами займутся специальные люди".



"Я рад узнать об интересе такого замечательного клуба, это классно, что они ценят мою работу, но я должен продолжать трудиться. "Ливерпуль" — отличный клуб, и мы должны вернуть "Ливерпуль" в Лигу Чемпионов", — сообщил Коутиньо ESPN Brazil.