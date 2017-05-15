Почеттино: "Идеальный день"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что победа 2:1 над "Манчестер Юнайтед" стала "идеальным" прощанием с "Уайт Харт Лэйн", а также поделился своими ожиданиями от нового стадиона клуба.

В воскресенье "Уайт Харт Лэйн" принял последний матч в своей 118-летней истории. Подопечные Почеттино в уверенной манере разобрались с "Юнайтед", и, как признается Маурисио, он был переполнен эмоциями в этот день.

"Этот день навсегда запомнится как последний. На мой взгляд, это был удивительный день. Это был идеальный день. Подготовка к матчу, сам матч, наша игра, три очка, а также прощальная церемония в конце, которую мы разделили с людьми, персоналом, фанатами, — все это было идеально. Для меня самым особенным днем на "Уайт Харт Лэйн" останется последний", — цитирует Почеттино ESPN.

Уже через год у "шпор" появится новый 61-тысячный стадион, и аргентинский тренер надеется, что это позволит его клубу присоединиться к европейской элите.

"Мы убеждены, что новый стадион откроет дверь к тому, чтобы клуб достиг заключительного уровня. Таковы наши ожидания и мысли. Новые условия для работы и тренировочная база позволят клубу достичь заключительного уровня в Европе", — приводит слова Почеттино The Telegraph.


Метки Почеттино, стадионы, Тоттенхэм, Уайт Харт Лэйн

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 723

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. olenevod 15.05.2017 08:57 # olenevod
    Арсенал с Новым стадионом что-то никак не присоединится к европейской элите

    (ответить)

  2. j-silver 15.05.2017 08:40 # j-silver
    да нее, вон у вилвича уже давно суперстадик есть, а к европейской элите они так и не присоединились. скорее даже наоборот

    (ответить)

  3. jerry-maguire 15.05.2017 08:33 # jerry-maguire
    Я вижу три растущие силы в АПЛ:

    1) Сверхмотивированный Гвардиола с неограниченными финансовыми возможностями и лучшим менеджментом на всем Туманном Альбионе.
    Ну и будущие топари в составе типа КДБ, Хесуса, Фернандиньо.

    2) Невероятно перспективная, физически безупречная, гибкая и молодая команда играющая под руководством одного из самых талантливых тренеров - Тоттенхэм.

    3) Ну и конечно же самый резкий рывок я жду от Жозе и красного Манчестера. Вторые сезоны всегда давались этому великому тренеру.
    Да и Гризманн говорят уже хату ищет в Манчестере.

    Также я вижу силы которые будут гаснуть в след сезоне:

    1) Челси который часто болеет синдромом второго сезона, и который сейчас находится на пике. Далее по логике будет спад. Азара будут манить в реал, Фабр старый, Коста в китай, оборона тоже сырая.

    2) Арсенал - просто педики, что тут скажешь.

    (ответить)

  4. chebrec 15.05.2017 08:29 # chebrec
    Почеттино топ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: