Почеттино: "Идеальный день"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что победа 2:1 над "Манчестер Юнайтед" стала "идеальным" прощанием с "Уайт Харт Лэйн", а также поделился своими ожиданиями от нового стадиона клуба.

В воскресенье "Уайт Харт Лэйн" принял последний матч в своей 118-летней истории. Подопечные Почеттино в уверенной манере разобрались с "Юнайтед", и, как признается Маурисио, он был переполнен эмоциями в этот день.



"Этот день навсегда запомнится как последний. На мой взгляд, это был удивительный день. Это был идеальный день. Подготовка к матчу, сам матч, наша игра, три очка, а также прощальная церемония в конце, которую мы разделили с людьми, персоналом, фанатами, — все это было идеально. Для меня самым особенным днем на "Уайт Харт Лэйн" останется последний", — цитирует Почеттино ESPN.



Уже через год у "шпор" появится новый 61-тысячный стадион, и аргентинский тренер надеется, что это позволит его клубу присоединиться к европейской элите.



"Мы убеждены, что новый стадион откроет дверь к тому, чтобы клуб достиг заключительного уровня. Таковы наши ожидания и мысли. Новые условия для работы и тренировочная база позволят клубу достичь заключительного уровня в Европе", — приводит слова Почеттино The Telegraph.