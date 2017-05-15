Представление новичков. "Брайтон"

С того момента, как "Брайтон" появился в Чемпионшипе, "чайки" практически каждый сезон претендовали на выход в Премьер-Лигу — они трижды играли в плей-офф, но для повышения в классе требовалось собраться и провести идеальный сезон, чтобы избавить себя от нервотрепки матчей на вылет.

Через два дня после того, как "Брайтон" проиграл в полуфинале плей-офф "Шеффилд Уэнсдей" в прошлом сезоне, клуб объявил о том, что подписывает новый четырехлетний контракт с менеджером Крисом Хьютоном. В свете мнимой неудачи такого рода решение можно было бы посчитать нецелесообразным, но для "Брайтона" Хьютон являлся частью плана, который удалось реализовать уже через год.



Этот план реализовывался 20 лет, а началось все с нулевой отметки в 1997 году, когда "чайки" лишь в последнем матче сезона благодаря победе над "Херефордом" смогли избежать вылета в Конференцию и потери профессионального статуса. В течение следующих двух десятилетий бывший председатель клуба Дик Найт и нынешний его благодетель, вложивший в "Брайтон" 250 миллионов фунтов, Тони Блум (оба — болельщики "чаек" с младых ногтей) сделали все, чтобы не только спасти клуб, но и вывести его на новую высоту. Первый создал скорлупу, которая защитила от финансовых неурядиц, а второй — условия для нынешнего успеха.



То поражение от "Шеффилда" было третьим проигрышем в плей-офф за последние четыре года — все случились в полуфинале с разными менеджерами: Гусом Пойетом, Оскаром Гарсией и Крисом Хьютоном. Первый был уволен, второй подал в отставку из-за проблем со здоровьем, а вот Хьютон прибыл в конце 2014 года спасать команду от вылета после неудачного периода работы Сами Хююпя и установил правильный ориентир.



За Крисом Хьютоном закрепилась репутация прагматичного специалиста, умеющего выстроить надежную оборону — его "Ньюкасл", "Бирмингем", "Норвич" были именно такими, и не удивительно, что "чайки" пропустили в этом сезоне меньше всех, вместе с "Ньюкаслом" — всего 40 мячей. Кроме того, для "Брайтона", чья новая арена "Америкен Экспресс" заполняется на каждой игре под завязку, важным фактором стал домашний бонус — только в шести матчах из 23 они делились очками с противниками, став вместе с "Редингом" лучшими по игре на своем поле.







Когда игроки говорят о Крисе Хьютоне, большинство отзывается о его спокойной уверенности, устойчивости и хладнокровии, умении принимать правильные решения под давлением. Его репутация хорошего парня не должна вводить в заблуждение — в своих командах Хьютон имеет абсолютную власть и уважение. "Он никогда не становится слишком эмоциональным, и мы можем знать — если мы выполнили свою работу качественно, но нам не повезло, он поймет это", — говорит полузащитник Дейл Стивенс, чье удаление в полуфинале плей-офф с "Шеффилдом" во многом помешало команде зацепиться за шанс вернуться в игре в прошлом сезоне вместе с эпидемией травм.



После разочарования в прошлом сезоне, когда "Брайтон" лидировал несколько месяцев, завалился зимой, но смог оправиться и все же снова не справился с испытанием плей-офф, Хьютону хватило мудрости признать, что не все пошло так, как он планировал, но нужно просто сохранить состав, увеличить его вариативность и набраться терпения. С учетом того, что в этом сезоне в Чемпионшип свалились из Премьер-Лиги такие сильные команды, как "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Норвич", это было смелое заявление, но Тони Блум поверил в менеджера и сделал все, как он просил, и эта вера окупилась сторицей.



Личность Тони Блума сама по себе достойна отдельного рассказа — успешный игрок в покер, беттор, футбольный аналитик и владелец игрового синдиката, занимающегося альтернативным анализом матчей английской Премьер-Лиги с целью предоставление своим вип-клиентам рекомендаций для ставок осуществил свою детскую мечту: вывести команду из родного города в элиту. Сейчас он одним махом отбил все вложения в команду и не собирается безумно тратить деньги в Премьер-Лиге — этот состав и этот тренер заслужили свой шанс проявить себя на новом уровне, а сам Блум видит для клуба путь в постепенном развитии и усилении состава по примеру "Борнмута" и "Бернли".



Тони Блум вложил 250 миллионов фунтов в строительство нового стадиона и тренировочной базы, приняв "Брайтон" в третьем дивизионе. "Деньги, которые мы получим за выход в Премьер-Лигу, помогут нам поднять свой уровень. Мы должны укрепиться, что само собой разумеется, но мы не будем тратить огромные суммы. Мы будем делать все постепенно, как и раньше. У нас есть хорошие игроки, и мы просто будем укреплять все позиции".



Повышение стало наградой за то, что Блум избежал соблазна продать ведущих игроков прошлым летом. Тогда "Брайтон" занял третье место и не попал в двойку команд, автоматически получающих повышение, только из-за разницы голов, а на тройку лидеров Льюис Данк — Дейл Стивенс — Антони Нокер "Брайтон" получил предложений в общей сложности на сумму в 20 миллионов фунтов. Нокера очень хотел заполучить Рафаэль Бенитес в "Ньюкасл", но Блум не стал продавать француза, хоть и сезон 2015/16 клуб завершил с потерями с 26 миллионов фунтов.



"Это было очень важно, что мы смогли удержать вместе тот состав, который подошел так близко к мечте в прошлом сезоне", — говорит Блум. "Вы не можете ничего гарантировать, но мы сделали то, что могли. Мы сохранили всех основных игроков, усилились точечно и убедили всех, что следующий сезон будет нашим. Прошло 11 месяцев после того, как я зашел в раздевалку, пока команда горевала на поле после вылета от "Шеффилда". Тогда я лег на пол, посмотрел вокруг и сказал себе: "Что не убивает — делает нас сильнее, мы вернемся и сделаем это в следующем сезоне". И они сделали это — это было удивительное представление".



"Что принесет с собой "Брайтон" в Премьер-Лигу? Большой город на берегу моря, большую базу болельщиков, заполняющих стадион на каждом матче. Надеюсь, что город и болельщики будут гордиться нами в каждом матче".



Новый стадион неспроста стал местом силы для команды, так как в момент, когда клуб чуть не вылетел в 1997 году в Конференцию, он остался без дома. Старый стадион был продан, но строительство нового затянулось до прихода Блума, и многие годы "Брайтону" пришлось скитаться по чужим стадионам и даже играть в другом городе — Джиллингеме.



У команды был неплохой состав еще в прошлом сезоне, но пришедший из "Блэкберна" защитник Шейн Даффи образовал лучшую пару центрбеков с Льюисом Данком, в то время как вернувшийся в "Брайтон" Гленн Мюррей стал бомбардиром, гарантирующим 20 и больше мячей за сезон. Гленн покинул "Брайтон" еще в Лиге Один, когда за три сезона забил 45 голов и отправился на повышение в "Кристал Пэлас". Его опыт и умение забивать голы из ничего стали тем фактором, который позволил "Брайтону" в этом сезоне играть с осознанием того, что если команда не пропустит — Мюррей обязательно что-то забьет.



Игроком сезона в Чемпионшипе был признан француз Антони Нокер — убийственно эффективный вингер, который не ищет легких путей. Это касается как стиля игры Антони, часто выбирающего неочевидные варианты развития атаки, так и развития его карьеры. Он уже повышался в классе с "Лестером", будучи одним из тех игроков, кого нашел в глубинах французской лиги гениальный скаут Стив Уолш. Но, получив травму в сезоне 2014/15, он отправился в бельгийский "Стандарт" в тот волшебный сезон, когда "лисы" выиграли чемпионство, а затем вернулся в Чемпионшип, чтобы стать мессией для "Брайтона". По стилю игры он похож на Рияда Махреза — иногда эгоистичный, но дающий команде супервозможность своей непредсказуемостью, резкостью и скоростными качествами.



Сейчас у "Брайтона" есть глубина состава — кроме Нокера, Хьютон может рассчитывать на Солли Марча, Джейми Мерфи и Иржи Скалака на флангах, а три его нападающих забили 10 и больше мячей в этом сезоне — Сэм Болдок, Томер Хемед и Гленн Мюррей. "Брайтон" играет в эффективный футбол, и слова уже бывшего менеджера "Норвича" Алекса Нила о том, что команды Криса Хьютона отличаются примитивизмом перед встречей с менеджером, от которого шотландцу досталась команда, которой он тогда руководил, были смешны — примитивный "Брайтон" разобрал "Норвич" на запчасти со счетом 5:0, Нил сейчас безработный, а Хьютон — менеджер команды Премьер-Лиги.



У "Брайтона" в Чемпионшипе был удивительный талант — команда Хьютона выиграла больше всех матчей, в которых играла плохо. Не секрет, что в этой лиге сложно избегать спадов на дистанции в 46 матчей, так вот "Брайтон" даже в те дни, когда игровая форма была далека от оптимальной, исправно набирал очки, позволив себе всего две серии по три матча без побед, где вторая случилась после того, как уже отпраздновали повышение в классе. Да, потеряли в последнем туре первое место, но это не слишком большое огорчение сейчас.



Есть такое старомодное понятие как командный дух, и большинство успешных команд имеют эту нематериальную составляющую, но в "Брайтоне" это понятие кажется подлинным и более глубоким, чем мы можем представить. История о том, как вся команда поехала на похороны отца Антони Нокера, хорошо известна, но для "Брайтона" не является чем-то экстраординарным. "После того что, клуб сделал для меня, я могу играть здесь всю жизнь", — говорит французский вингер.



Чувство единства распространяется и на другие вещи — бонус за повышение здесь получают не только игроки, но и все работники клуба, Тони Блум на выездные матчи ездит не с командой, а с болельщиками и часто проводит время не в директорской ложе, а на фанатской террасе. В феврале телекамеры как-то выхватили радующегося голу Гленна Мюррея в ворота "Брентфорда" Тони Блума на трибунах — границы между болельщиками и руководством в "Брайтоне" размыты.



К слову, такая бурная радость Блума в случае с голом в ворота "Брентфорда" объясняется просто — этот клуб стал принципиальным соперником для "Брайтона" по той причине, что руководит им бывший коллега Тони Мэттью Бенхэм. В свое время они работали вместе в букмекерской конторе, которую организовал Блум, но затем разругались и теперь оба владеют консалтинговыми компаниями, предоставляющими рекомендации для ставок и клубами, за которые болели с детства. Часто так бывает, что люди с одинаковыми талантами и жизненными приоритетами становятся соперниками по жизни.



Блум уже реализовал свою мечту, но вряд ли остановится на достигнутом, а Бенхэм наверняка скоро присоединится к нему в Премьер-Лиге — целеустремленности этих парней можно только позавидовать, как и их мудрости и чутью. По словам экспертов, Блум мог бы стать величайшим игроком в покер, но, добившись успеха на нескольких турнирах и проиграв полмиллиона в эпическом матче-вызове с Даниэлем Негреану, он просто встал и ушел. Сосредоточившись на цели, которая выше финансовых достижений — детской мечте, реализация которой приносит заядлому игроману Тони больше удовольствия, чем азартные игры.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru