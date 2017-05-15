"Сити" предложит Яя Туре новый контракт

"Манчестер Сити" собирается предложить полузащитнику Яя Туре новый контракт, однако у клуба нет уверенности, что ветеран согласится продлить свое пребывание на "Этихад".

Напомним, что этот сезон начался для Туре по сути только в ноябре, когда он принес извинения тренеру Хосепу Гвардиоле за неосторожные высказывания своего агента Дмитрия Селюка. Яя снова получил возможность играть, приняв участие в 28 матчах и забив шесть голов.



Меж тем, действующий контракт ивуарийца, в субботу отметившего свое 34-летие, по-прежнему истекает в конце сезона, а в прессе продолжают ходить слухи, сватающие Туре то в один, то в другой клуб Премьер-Лиги.



Однако изданию The Guardian стало известно, что Гвардиола и спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн пришли к выводу, что Яя заслуживает остаться на "Этихад". Теперь клуб собирается предложить ветерану новую сделку.



На каких финансовых условиях Туре будет предложен новый контракт, и согласится ли он вообще остаться, еще предстоит узнать. Пока же Яя сосредоточен на завершении сезона и завоевании для "Сити" путевки в Лигу Чемпионов.