Конте: "Я останусь, чтобы сделать "Челси" еще лучше"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте пообещал, что останется на своем посту и продолжит работу по совершенствованию своей команды.

Свой дебютный английский сезон Конте может завершить не только с чемпионским титулом Премьер-Лиги, окончательно оформленным в минувшую пятницу, но и с Кубком Англии, который "синие" разыграют в финальном матче против "Арсенала" 27 мая.



Несмотря на эти успехи, Антонио продолжают сватать в "Интер", который, как поговаривают, готов значительно увеличить зарплату соотечественника. Однако болельщикам "Челси" не о чем переживать — Конте остается на "Стэмфорд Бридж", чтобы добиться его большего.



"Могу ли я на 100 процентов пообещать, что останусь? Да, и мы должны прибавить в следующем сезоне. Мы только начали делать свою работу. В следующем сезоне мы должны прибавить, должны найти правильное решение для дальнейшего прогресса".



"Мы трудимся вместе только девять месяцев. Думаю, продолжая работу с этими игроками, ты можешь значительно прибавить. Теперь они знают мои идеи, я знаю их, знаю характеристики своих игроков. И мы способны прибавить", — цитирует Конте Sky Sports.