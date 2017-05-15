Конте: "Я останусь, чтобы сделать "Челси" еще лучше"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте пообещал, что останется на своем посту и продолжит работу по совершенствованию своей команды.
Свой дебютный английский сезон Конте может завершить не только с чемпионским титулом Премьер-Лиги, окончательно оформленным в минувшую пятницу, но и с Кубком Англии, который "синие" разыграют в финальном матче против "Арсенала" 27 мая.
Несмотря на эти успехи, Антонио продолжают сватать в "Интер", который, как поговаривают, готов значительно увеличить зарплату соотечественника. Однако болельщикам "Челси" не о чем переживать — Конте остается на "Стэмфорд Бридж", чтобы добиться его большего.
"Могу ли я на 100 процентов пообещать, что останусь? Да, и мы должны прибавить в следующем сезоне. Мы только начали делать свою работу. В следующем сезоне мы должны прибавить, должны найти правильное решение для дальнейшего прогресса".
"Мы трудимся вместе только девять месяцев. Думаю, продолжая работу с этими игроками, ты можешь значительно прибавить. Теперь они знают мои идеи, я знаю их, знаю характеристики своих игроков. И мы способны прибавить", — цитирует Конте Sky Sports.
15.05.2017 00:05
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10 место?
(и в зашей к компашке с Моуром и Раньери)
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Выиграй сначала Кубок Англии.
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На удвоенный контракт отчего не остаться))
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Да, есть куда прибавлять..но и усиливаться нужно. Лукаку ван Дейка и Кристенсена
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ДОН КОНТЕ ЕБАЛ ВАС В РОНТЕ
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Конте топ Челси чемпион
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