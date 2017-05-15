Конте: "Я останусь, чтобы сделать "Челси" еще лучше"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте пообещал, что останется на своем посту и продолжит работу по совершенствованию своей команды.

Свой дебютный английский сезон Конте может завершить не только с чемпионским титулом Премьер-Лиги, окончательно оформленным в минувшую пятницу, но и с Кубком Англии, который "синие" разыграют в финальном матче против "Арсенала" 27 мая.

Несмотря на эти успехи, Антонио продолжают сватать в "Интер", который, как поговаривают, готов значительно увеличить зарплату соотечественника. Однако болельщикам "Челси" не о чем переживать — Конте остается на "Стэмфорд Бридж", чтобы добиться его большего.

"Могу ли я на 100 процентов пообещать, что останусь? Да, и мы должны прибавить в следующем сезоне. Мы только начали делать свою работу. В следующем сезоне мы должны прибавить, должны найти правильное решение для дальнейшего прогресса".

"Мы трудимся вместе только девять месяцев. Думаю, продолжая работу с этими игроками, ты можешь значительно прибавить. Теперь они знают мои идеи, я знаю их, знаю характеристики своих игроков. И мы способны прибавить", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 673

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  1. skychnie-oboi 15.05.2017 00:18 # skychnie-oboi
    10 место?
    (и в зашей к компашке с Моуром и Раньери)

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  2. reeker 15.05.2017 00:15 # reeker
    Выиграй сначала Кубок Англии.

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  3. mixmaster 15.05.2017 00:10 # mixmaster
    На удвоенный контракт отчего не остаться))

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  4. gidro-met 15.05.2017 00:08 # gidro-met
    Да, есть куда прибавлять..но и усиливаться нужно. Лукаку ван Дейка и Кристенсена

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  5. the-specia10ne 15.05.2017 00:08 # the-specia10ne
    ДОН КОНТЕ ЕБАЛ ВАС В РОНТЕ

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  6. chebrec 15.05.2017 00:06 # chebrec
    Конте топ Челси чемпион

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