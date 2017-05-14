Марку Силва не уверен, что останется в "Халле"

Главный тренер "Халла" Марку Силва отказался предоставить какие-либо гарантии относительно своего будущего, пообещав обсудить этот вопрос с руководством клуба.

Возглавив "тигров" в январе, Силва подарил безнадежному на тот момент аутсайдеру реальную надежду на выживание в Премьер-Лиге. Португальскому специалисту удалось преобразить "Халл", несмотря на огромные проблемы с составом и продажу Джейка Ливермора с Робертом Снодграссом посреди сезона.



Однако "тиграм" так и не хватило сил на финишную дистанцию. Проиграв в воскресенье "Кристал Пэлас" (4:0), "Халл" оформил вылет в Чемпионшип. Будет ли там работать Силва, пока не знает даже сам Марку.



"Это грустный день для клуба и для наших фанатов. Они не заслужили того, что случилось с клубом в этом сезоне. Теперь важнее всего для клуба понять, что они сделали неправильно, и подготовиться".



"Я выскажу руководству и президенту свою точку зрения, поделюсь своими мыслями относительно того, что они должны сделать иначе, чтобы подобное не повторилось".



"Мое будущее? Сперва я поговорю с руководством и президентом. Мне легко увидеть, что должно быть по-другому. Мы начали проигрывать еще во время предсезонного периода, когда только готовились к сезону".



"В январе мы пробовали сделать слишком многое, однако это не очень хорошо, когда ты приглашаешь шесть или семь игроков в январе. Это следовало сделать в июне, во время предсезонного периода. К сезону нужно готовиться лучше", — цитирует Силву The Telegraph.