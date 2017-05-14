Марку Силва не уверен, что останется в "Халле"

Марку Силва Главный тренер "Халла" Марку Силва отказался предоставить какие-либо гарантии относительно своего будущего, пообещав обсудить этот вопрос с руководством клуба.

Возглавив "тигров" в январе, Силва подарил безнадежному на тот момент аутсайдеру реальную надежду на выживание в Премьер-Лиге. Португальскому специалисту удалось преобразить "Халл", несмотря на огромные проблемы с составом и продажу Джейка Ливермора с Робертом Снодграссом посреди сезона.

Однако "тиграм" так и не хватило сил на финишную дистанцию. Проиграв в воскресенье "Кристал Пэлас" (4:0), "Халл" оформил вылет в Чемпионшип. Будет ли там работать Силва, пока не знает даже сам Марку.

"Это грустный день для клуба и для наших фанатов. Они не заслужили того, что случилось с клубом в этом сезоне. Теперь важнее всего для клуба понять, что они сделали неправильно, и подготовиться".

"Я выскажу руководству и президенту свою точку зрения, поделюсь своими мыслями относительно того, что они должны сделать иначе, чтобы подобное не повторилось".

"Мое будущее? Сперва я поговорю с руководством и президентом. Мне легко увидеть, что должно быть по-другому. Мы начали проигрывать еще во время предсезонного периода, когда только готовились к сезону".

"В январе мы пробовали сделать слишком многое, однако это не очень хорошо, когда ты приглашаешь шесть или семь игроков в январе. Это следовало сделать в июне, во время предсезонного периода. К сезону нужно готовиться лучше", — цитирует Силву The Telegraph.


Метки Силва, Халл

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 14.05.2017 23:03 # gerrard08
    Единственного не понял кто и поч сделал из него топаря тренерского ремесла? Нонеймом пришел, чуда не сделал, можно как бэ и уволить.

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  2. sexan 14.05.2017 22:37 # sexan
    Нах ему этот Халл, да есчо и в чемпионшипе? Тем более им Порту интересуется. Тут всё понятно.

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