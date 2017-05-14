Моуриньо: "Мы не хотим играть матчи в Премьер-Лиге"
После поражения 2:1 в гостях у "Тоттенхэма" рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в данный момент его команде вообще не хочется играть в Премьер-Лиге.
Выцарапав путевку в финал Лиги Европы, "красные дьяволы" окончательно сложили все яйца в одну корзину и пустили на самотек свою ситуацию в Премьер-Лиге.
В историческом матче на "Уайт Харт Лэйн" Моуриньо в очередной раз поберег ряд игроков, однако даже те, кто вышли, были лишены мотивации и играли в полноги. "Тоттенхэм" добился закономерной победы, хотя мог забить гораздо больше, чем дважды.
Это поражение лишило "Юнайтед" даже математических шансов на попадание в топ-4, и, как признает Жозе, в данный момент матчи Премьер-Лиги выглядят для него пустой тратой времени и сил.
"При счете 2:0 нам требовалось добавить мастерства, мы произвели замены и сделали игру более сбалансированной. Мы вернули игроков на правильные позиции. Я рад, меня устроила индивидуальная игра, но два пропущенных гола были неприятными".
"Когда люди говорят, что мы рискнули, сосредоточившись на Лиге Европы, то это не риск. Невозможно выступать в двух больших соревнованиях 15 игроками. Это выше наших возможностей. Те, кому требовалось сыграть 90 минут, их сыграли. К счастью, без травм. В данный момент матчи Премьер-Лиги — это матчи, которые мы не хотим играть".
"Я не хочу думать о следующем сезоне — я хочу думать о финале, в котором мы сыграем", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
14.05.2017 21:10
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Последние комментарии:
Юнайтед теперь такой. Некогда клуб, который рвал на разных фронтах, теперь покидает рубежи поджав хвост.
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Даже смеяться с него уже надоело.
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Проеб финала будет катастрофой.
Второсортный КАл и поднос даже не стоят 0,5 КА по значимости.
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миха собирает теперь на яйцах в корзине
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как всегда нассал каждому хейтеру
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Выцарапав путевку в финал Лиги Европы, "красные дьяволы" окончательно сложили все яйца в одну корзину и пустили на самотек свою ситуацию в Премьер-Лиге
Кононирщина какая-то. И вообще Сосиша превращается в Внегре
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Удачи Аяксу и победы над пригородной помойкой!
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Моуриньо: "МЮ не хочет участвовать в Лиге Европы"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал нежеланным участие своей команды в Лиге Европы и признал, что это вредит шансам его коллектива выиграть Премьер-Лигу.
Лига Европы — не тот турнир, в котором "Манчестер Юнайтед" хочет участвовать. Это не тот турнир, в котором хочу участвовать я или игроки.
15.09.2016
http://fapl.ru/posts/50189/
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Как это не профессионально. Осуждаю МЮ.
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Как мне хочется, чтобы Аякс вздернул МЮ, и этого физрука с огромным самомнением выперли поганой метлой. Мудак, который как тренер и менеджер кончился почти 10 лет назад, место твое "Ситубел" в Португалии. Из способностей умеет только вымогать деньги из клубов вместе со своим друганом агентом и плакать о том как ему тяжело со 100 миллионными игроками играть. И календарь не такой, и судьи не те, и мяч круглый, и соперники в футбол играют.
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Чампионшип ждет
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даже не представляю,сколько говна выльется на жозе и мю если проиграют финал
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даже шутить про 6.36.65 лень
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