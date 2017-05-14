Моуриньо: "Мы не хотим играть матчи в Премьер-Лиге"

Жозе Моуриньо После поражения 2:1 в гостях у "Тоттенхэма" рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в данный момент его команде вообще не хочется играть в Премьер-Лиге.

Выцарапав путевку в финал Лиги Европы, "красные дьяволы" окончательно сложили все яйца в одну корзину и пустили на самотек свою ситуацию в Премьер-Лиге.

В историческом матче на "Уайт Харт Лэйн" Моуриньо в очередной раз поберег ряд игроков, однако даже те, кто вышли, были лишены мотивации и играли в полноги. "Тоттенхэм" добился закономерной победы, хотя мог забить гораздо больше, чем дважды.

Это поражение лишило "Юнайтед" даже математических шансов на попадание в топ-4, и, как признает Жозе, в данный момент матчи Премьер-Лиги выглядят для него пустой тратой времени и сил.

"При счете 2:0 нам требовалось добавить мастерства, мы произвели замены и сделали игру более сбалансированной. Мы вернули игроков на правильные позиции. Я рад, меня устроила индивидуальная игра, но два пропущенных гола были неприятными".

"Когда люди говорят, что мы рискнули, сосредоточившись на Лиге Европы, то это не риск. Невозможно выступать в двух больших соревнованиях 15 игроками. Это выше наших возможностей. Те, кому требовалось сыграть 90 минут, их сыграли. К счастью, без травм. В данный момент матчи Премьер-Лиги — это матчи, которые мы не хотим играть".

"Я не хочу думать о следующем сезоне — я хочу думать о финале, в котором мы сыграем", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2017 21:10

Количество просмотров Просмотров: 2245

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 14.05.2017 21:55 # beatles-red
    Юнайтед теперь такой. Некогда клуб, который рвал на разных фронтах, теперь покидает рубежи поджав хвост.

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  2. reeker 14.05.2017 21:36 # reeker
    Даже смеяться с него уже надоело.

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  3. skychnie-oboi 14.05.2017 21:34 # skychnie-oboi
    Проеб финала будет катастрофой.
    Второсортный КАл и поднос даже не стоят 0,5 КА по значимости.

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  4. van-der-slav 14.05.2017 21:33 # van-der-slav
    миха собирает теперь на яйцах в корзине

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  5. pushook 14.05.2017 21:31 # pushook
    как всегда нассал каждому хейтеру

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  6. chelsea-69 14.05.2017 21:28 # chelsea-69
    Выцарапав путевку в финал Лиги Европы, "красные дьяволы" окончательно сложили все яйца в одну корзину и пустили на самотек свою ситуацию в Премьер-Лиге

    Кононирщина какая-то. И вообще Сосиша превращается в Внегре

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  7. ask 14.05.2017 21:26 # ask
    Удачи Аяксу и победы над пригородной помойкой!

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  8. superglor 14.05.2017 21:26 # superglor
    Моуриньо: "МЮ не хочет участвовать в Лиге Европы"

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал нежеланным участие своей команды в Лиге Европы и признал, что это вредит шансам его коллектива выиграть Премьер-Лигу.

    Лига Европы — не тот турнир, в котором "Манчестер Юнайтед" хочет участвовать. Это не тот турнир, в котором хочу участвовать я или игроки.

    15.09.2016
    http://fapl.ru/posts/50189/

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  9. akadam 14.05.2017 21:24 # akadam
    Как это не профессионально. Осуждаю МЮ.

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  10. katus 14.05.2017 21:22 # katus
    Как мне хочется, чтобы Аякс вздернул МЮ, и этого физрука с огромным самомнением выперли поганой метлой. Мудак, который как тренер и менеджер кончился почти 10 лет назад, место твое "Ситубел" в Португалии. Из способностей умеет только вымогать деньги из клубов вместе со своим друганом агентом и плакать о том как ему тяжело со 100 миллионными игроками играть. И календарь не такой, и судьи не те, и мяч круглый, и соперники в футбол играют.

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  11. chelsea-69 14.05.2017 21:21 # chelsea-69
    Чампионшип ждет

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  12. k424 14.05.2017 21:18 # k424
    даже не представляю,сколько говна выльется на жозе и мю если проиграют финал

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  13. dimon70 14.05.2017 21:15 # dimon70
    даже шутить про 6.36.65 лень

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