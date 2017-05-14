Моуриньо: "Мы не хотим играть матчи в Премьер-Лиге"

После поражения 2:1 в гостях у "Тоттенхэма" рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в данный момент его команде вообще не хочется играть в Премьер-Лиге.

Выцарапав путевку в финал Лиги Европы, "красные дьяволы" окончательно сложили все яйца в одну корзину и пустили на самотек свою ситуацию в Премьер-Лиге.



В историческом матче на "Уайт Харт Лэйн" Моуриньо в очередной раз поберег ряд игроков, однако даже те, кто вышли, были лишены мотивации и играли в полноги. "Тоттенхэм" добился закономерной победы, хотя мог забить гораздо больше, чем дважды.



Это поражение лишило "Юнайтед" даже математических шансов на попадание в топ-4, и, как признает Жозе, в данный момент матчи Премьер-Лиги выглядят для него пустой тратой времени и сил.



"При счете 2:0 нам требовалось добавить мастерства, мы произвели замены и сделали игру более сбалансированной. Мы вернули игроков на правильные позиции. Я рад, меня устроила индивидуальная игра, но два пропущенных гола были неприятными".



"Когда люди говорят, что мы рискнули, сосредоточившись на Лиге Европы, то это не риск. Невозможно выступать в двух больших соревнованиях 15 игроками. Это выше наших возможностей. Те, кому требовалось сыграть 90 минут, их сыграли. К счастью, без травм. В данный момент матчи Премьер-Лиги — это матчи, которые мы не хотим играть".



"Я не хочу думать о следующем сезоне — я хочу думать о финале, в котором мы сыграем", — сообщил Моуриньо Sky Sports.